【独家】知名机器人教育公司 Makeblock 陷股权纠纷 ，前 COO 状告创始人王建军擅自转移股权 新闻

12 月 28 日消息，动点科技独家获悉，知名 STEAM 教育机器人公司 Makeblock（深圳市创客工场科技有限公司，下称“创客工场”）日前陷入股权纠纷，知情人士向动点科技爆料称，该公司前 COO 罗炜已将 Makeblock 创始人兼 CEO 王建军告上法庭。

动点科技第一时间采访了当事人罗炜，据他所述，王建军擅自将间接持股公司魅客部落持有创客工场 10.43% 的股权转让给自己，并完成了转股的工商变更登记，而这一重大变动，并未告知同为魅客部落股东的罗炜。罗炜为此将王建军告上法庭，此案已于 2017 年 11 月 24 日在南山法院进行了开庭审理，一审未判决。

罗炜向动点科技回顾了自己在 Makeblock 的经历：他曾是 Makeblock 早期投资人和合伙人。2012 年 10 月他经同事（王建军大学同学）介绍认识王建军，当时公司还是“深圳市葫芦机器人科技有限公司”，包括王建军在内的全职员工只有 4 人，正在进行第一次 kickstarter 众筹。罗炜说他当时被 Makeblock 的产品理念和王建军的创业激情所打动，2012 年 12 月个人向其投资 30 万元人民币。2013 年 4 月公司引入天使投资云天使基金，并新成立了“深圳市创客工场科技有限公司”，以创客工场作为主要运营公司。

“2013 年八九月份，王建军邀请我加入公司，在投资机构的参与沟通下，我以合伙人身份加入，并确认会以 5% 公司股权对我未来的贡献给予股权激励。”罗炜说，为此他放弃了华为的高薪和股权，加入创客工场。

2013 年 10 月 10 日，罗炜正式入职位为 COO，主要负责市场，国内外销售、电商以及供应链。罗炜说，当时公司只有 8 个人，更早期跟着王建军创业的小伙伴几乎全部离职。为了重建团队，他还承担起公司招聘，新员工培训，团队建设等人力资源工作。2013 年公司全年销售额大约只有 300 万元人民币。

2014 年是 Makeblock 迅猛发展的一年，公司完成了 Radioshack（北美线下零售渠道）大项目的商务谈判和交付落地，销售和供应链团队也初步成型，员工人数增至 50 人左右，全年销售额达到 2400 万元人民币。罗炜回忆当时一起奋战的场景仍不免感慨：“团队氛围真好，大家干劲特别足，经常很晚还在工作群里回答客户的问题，研发和供应链团队也时常为了客户订单彻夜加班。基本上白天是工程师，晚上就成了产线工人。”罗炜说，当时大家的成长也非常快，很多人现在都在行业里小有成就了。

良好的势头迎来了资本的青睐，Makeblock 于 2015 年 5 月完成了红杉 A 轮融资。“A 轮融资确认以后，公司和投资人一致决定给予我创客工场 2.5% 的股权奖励，因此在随后成立的间接持股公司魅客部落中，我就以原始股东身份占有魅客部落 20.13% 的出资份额，即间接持有创客工场 2.5% 的股权。”罗炜表示，随后在的 A 轮融资后，他间接持有的 2.5% 创客工场股权稀释为 2.1% 。当年 Makeblock 依然高歌猛进，全年公司完成销售额约 5000 万元人民币，员工人数达到 140 人左右。

Makeblock 官方网站展示的产品

事情往往在你认为越来越好的时候急转直下。2016 年罗炜因与王建军经营理念的分歧以及个人原因，选择离开公司。他不愿透露分歧的具体原因和离职细节，只是表示“随着与创始人王建军经营理念越来越多的分歧，为了公司的发展，我决定离开了创客工场。虽然我对公司对待我们这些早期伙伴的处理方式颇为不满，但依然感激这两年多的经历以及日夜陪伴的小伙伴们，希望公司继续发展的更好。”

不过，动点科技还是在知乎 一篇“你为什么从 Makeblock 离职？”的讨论中 发现了一些端倪。有匿名用户表示，“进入公司的时候，明眼人都知道 J 和罗处得不好……入职没几个月，J 就发邮件说和罗解除雇佣关系……人家还是好端端每天来上班，J 估计没招了，就雇了两个人跟着他。罗在位置上办公，那俩人就搬个凳子搁那坐着，陪他办公。罗不在的时候，那俩人就在前台沙发那守着……”里面提到的“J 和罗”，应该是指王建军和罗炜。动点科技据此询问罗炜，他回复“确有其实”，但并不愿细谈。

此外，这篇“你为什么从 Makeblock 离职？”的讨论中还有很多吐槽该公司职场环境、契约精神等的发言，同样也有人站出来反驳、维护 Makeblock 的。

时间来到 2017 年 8 月底，罗炜回忆说，他当时突然发现，王建军在未告知他本人的情况下，把魅客部落持有创客工场 10.43% 的股权转让到了自己名下。

动点科技查询资料发现，这一改变发生在 2017 年 6 月 20 日，变更记录显示，持有创客工场 10.4300% 股权的魅客部落退出，新增股东包括为“深圳市蓝色核心投资咨询企业（有限合伙）”和“深圳市蓝色核心一投资咨询企业（有限合伙）”，持股比例分别是 6.2600% 和 4.1700% ，相加正好等于此前魅客部落持有的份额。

魅客部落仅有两个合伙人，即罗炜和王建军，持股比例分别为 20.13% 和 79.87%。有意思的是，“深圳市蓝色核心一投资咨询企业（有限合伙）”也只有两名股东，其中大股东同样是王建军，出资比例达到 99.99%，而另一家“深圳市蓝色核心投资咨询企业（有限合伙）”则没有公开股东信息。

“和王建军交涉没有结果，我在今年 9 月把王建军告上了法院，并且冻结了他将近 2.1% 的股权。”罗炜透露，目前该案件已经在深圳南山法院开庭审理，一审还未判决，他提出诉讼请求判令王建军恢复魅客部落持有创客工场 10.43% 的股权。

“创客工场是一家极具创新精神和创业情怀的公司，它的投资人也是红杉、深创投之类行业顶尖的投资机构，我一时间不敢相信他们会这样对待一个曾经的创业伙伴。”罗炜认为，这是创业公司里的典型案例——早期的合伙人加入公司只顾着埋头干活，离开公司以后，之前的期权或股权激励无法得到有效保护。

“明显的感觉是，在公司和投资人利益面前，这些早期合伙人的利益就显得微不足道，势单力孤，很多时候只能默默接受这样的潜规则。我希望媒体、整个行业，社会，政府司法部门能更多的关注这样的情况，保护创业公司早期合伙人、小股东的合法权益。也提醒更多的创业者和创业企业坚守契约精神。”罗炜说。

事件的另一位主角 ，Makeblock 创始人兼 CEO 王建军暂时没有回应动点科技记者的采访请求。据悉 ， 此事已经在走法律程序。

资料显示，Makeblock 于今年上半年宣布完成 2 亿人民币的 B 轮融资，由 EMC（Evolution Media China）和深圳市创新投资集团有限公司领投。11 月 14 日，王建军公开表示， 公司 2016 年的营收达到 1.26 亿元 。

近年来，创业公司股权纠纷多有发生，其中不乏 丁香园 、西少爷肉夹馍等知名创业公司，而亲人反目、朋友成仇的例子也并不鲜见。有关此事的最新进展和更多细节，动点科技将会持续关注。

【最新消息】Makeblock 最新回应动点科技称：1、罗炜所描述大量内容不符合客观事实；2、此纠纷已进入司法程序, 目前还在审理中, 最终处理结果以法院出具的裁判文书为准。



