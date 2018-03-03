涂鉴 | 中国 iCloud 用户数据开始迁移，你小时候养的电子鸡要来手机找你了
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快速扫览本周科技圈搞了哪些大新闻。
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作为千禧一代的童年回忆，万代南梦宫即将把当时热门的“电子鸡”游戏“拓麻歌子”颁上手机屏幕，新作名为《My Tamagotchi Forever》，3 月 15 日上线。
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诺基亚的 8810 手机以弯曲的滑盖机身在电影《黑客帝国》中的出现而闻名。在今年的 MWC 上，HMD 仿照去年的做法（复刻版 3310）带来了经典的 8810“香蕉机”复刻版——Nokia 8110 4G。
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在这之前没有选择关闭 iCloud 服务的中国大陆用户，数据都将被转移到云上贵州提供的服务器上。而根据路透社的报道，这些被转移的数据还包含了 iCloud 帐号密钥。
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依然在期待三星的智能音箱？好消息来了，三星移动部门总裁 DJ Koh 在 MWC 上确认，这款传闻中的 Bixby 智能音箱将于今年下半年登场。去年夏天，三星确认公司正在研发智能音箱， 当时有传闻称其发布时间为 2018 年上半年，售价大约是 200 美元（约 1260 元）。
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苹果最近公布了一份支持文档，称用户在 5 月 25 日更新系统后，初代 Apple TV 和运行 Windows XP/Vista 的 PC 将无法继续使用 iTunes Store。这些用户在更新后，将无法通过 iTunes 执行购买或下载已购项目的操作。
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亚马逊的智能助理 Alexa 可能很快就能更像 Google Assistant 了。据 Yahoo Finance 消息，亚马逊据称正在尝试为 Alexa 加入实时翻译功能，让使用不同语言的用户面对面时能听懂对方说的内容。
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沃达丰表示，已经与诺基亚达成合作，计划在明年于月球建立 4G 网络。该项目将连通两辆奥迪月球车和一个自动着陆和导航模块 ( ALINA ) 基站。月球上的 4G 网络将允许它们向地球传送科研数据和高清视频。
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哔哩哔哩向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO 申请（FORM F-1），计划在美国上市，融资金额 4 亿美元，股票交易代码为“BILI”。承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。招股书中暂未透露发行价区间以及股票发行数量。
中国苹果 iCloud 用户数据本周三开始转交云上贵州运营，有消息称，被迁移的数据包含关乎账户安全的 密钥 ；拓麻歌子将在本月登陆智能手机，和你养的蛙儿子争宠；哔哩哔哩本周向 SEC 提交 IPO 申请 ，计划在美国上市，融资金额 4 亿美元；诺基亚在 MWC 2018 公布了第二款复刻机：Nokia 8110 4G。
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