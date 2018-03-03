涂鉴 | 中国 iCloud 用户数据开始迁移，你小时候养的电子鸡要来手机找你了

中国苹果 iCloud 用户数据本周三开始转交云上贵州运营，有消息称，被迁移的数据包含关乎账户安全的 密钥 ；拓麻歌子将在本月登陆智能手机，和你养的蛙儿子争宠；哔哩哔哩本周向 SEC 提交 IPO 申请 ，计划在美国上市，融资金额 4 亿美元；诺基亚在 MWC 2018 公布了第二款复刻机：Nokia 8110 4G

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