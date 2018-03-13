核心算法团队几乎走光？uSens 与前联合创始人干起来了 新闻

相信国内很多 VR／AR 的圈内人士对 uSens 凌感科技（下称 uSens）这家手势识别企业不会陌生，而就在业内罕见大消息的当下，uSens 却“逆势”搞出了个大新闻。

3 月 13 日，uSens CEO 何安莉在微信上发布了 关于时驰离职造谣的声明 ，将该公司高层之间的矛盾公之于众（时驰，uSens 三位创始人之一，曾任 uSens COO）。

该声明表示，时驰于 2017 年末因涉及第三方与 uSens 存在利益冲突而离职。并指责时驰怀恨在心，蓄意破坏、恶意中伤 uSens 的形象，企图给 uSens 造成负面影响，以此达到泄愤目的。最终，uSens 认为时驰的言论致使部分同行前来求证 uSens 的现状。为此，uSens 特别指出：

我公司现在经营一切如常，时驰的离开并未给公司造成任何经营影响，核心算法团队稳定，核心技术优势继续保持业内领先，公司稳步发展，商务上很多进展突破，预计 2018 年度会有更大创收。

希望广大业界人士和投资者勿信谣言，如有任何疑虑，请直接跟公司核实求证，避免任何误解。

对于时驰的不实言论，公司将采取法律措施维护自身权益。

下午 3 点，事件另一当事人时驰终于在朋友圈发文并回应了该事件：

时驰表示，他在职期间和离职后从未做过任何破坏、恶意中伤 uSens 凌感科技公司形象的事情，亦未发表过任何针对 uSens 凌感科技的不实言论。

而针对 uSens 人员现状、核心算法团队是否稳定等问题，时驰建议现有及潜在投资人可以直接进行实地考察，约谈相关核心技术人员及商务人员，以掌握真实情况。

据了解，uSens 核心算法团队主要是 uSens 手势算法组。“手势组的人 9 个人，去年走了两个美国的，剩下 7 个，已经又走了 5 个，目前只剩 2 个人在职。” uSens 一名前员工告诉动点科技。

另外，uSens 内部人士还介绍，uSens 目前正在将核心业务集中到软件方向，硬件业务正在被淡化，因此，uSens 硬件团队也已经出现了严重的离职现象。

——动点科技调查发现

然而，如果真如时驰所说的，他在职期间和离职后都没有说过任何 uSens 的“坏话”，那何安莉为什么要指名道姓地指责时驰？

“我的理解就是公司目前走的人比较多了，很多事逐渐传出去了，可能有些人（投资人或者合作方）听到消息就去打听，正好又赶上公司希望融资，不希望有些事情外泄，所以需要找个人来背锅。”时驰告诉动点科技。

根据公开消息，2014 年 uSens 获得了 120 万美元的种子轮融资；2015 年获得 550 万美元 Pre-A 融资，2016 年 6 月宣布获复星昆仲资本领投的 2000 万美元 A 轮融资 。目前，uSens 也开启了自己的 A+轮融资，这一轮融资至今仍未宣布完成，然而，再过 3 个月，uSens 离上一轮融资就达两年了！

对于何安莉指控时驰的“对外不实言辞”究竟是什么？时驰表示他也不知道，并将在法庭上问她（何安莉）。

据了解，时驰与何安莉的纠纷起源于去年圣诞节左右。当时，时驰被指涉嫌关联交易、吃回扣的问题，何安莉为此甚至在那个周末给员工打电话，让大家不要接触时驰，因为公司要做内部调查。仅仅一周之后，公司便表示时驰已经离职，而调查还将持续。联合创始人离职，uSens 员工也表示很诧异。当然，时驰也有不服，并在杭州起诉何安莉突然让自己离职。

至于关联交易、吃回扣的嫌疑为什么导致作为联合创始人的时驰直接离职？时驰只是表示：“这个说来话长了，但下一阶段要是还在纠缠，我就把很多事都讲出来。”

对此， 何安莉回复动点科技表示：时驰做了好多恶心事儿，是否能说要看律师的意见。

值得一提的是，uSens 前战略副总裁范广斌已经开始支持时驰，范广斌微信转发了相关报道并表示：不是不报，时候未到，有个疯子 CEO，没想到 Chris（时驰）也到如此地步了。

事件依旧扑所迷离，但看得出来，这里面的水似乎还很深。

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