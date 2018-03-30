苹果新的专利申请来了，电池和 2D 转 3D 等新技术惹人想象 新闻

动点科技最新获悉：苹果公司刚刚获得了几项新专利，可以帮助外界了解该公司正在研发哪些项目，新专利涵盖的领域包括柔性电池、室内导航，以及在 2D 屏幕上生成 3D 效果。不过需要提醒各位的是：看似炫酷的技术真的要走进我们的生活，“落地”消费级产品可能要等到下一个 iPhone XXX 了。因为此前苹果曾表示它目前阶段所研发的都是面向未来十年的次时代产品。

柔性电池

这项专利有助于延长 iPhone 续航时间。这种柔性电池专利不仅可以更好地适应手机，但也可以根据 iPhone 内部的电池元件位置而变化。这种柔性电池会把电芯安放在柔性基底上，使得电池可以按照需要整体弯曲。

这种技术的部署方式非常值得关注。首先，它可以充分利用手机内部空间，从而提供额外电池续航能力。另外，还可以用于生产真正的柔性设备，根据需要变化形状。我们未来或许还会看到这项技术应用在传言中的柔性 iPhone 中。

室内导航

你有没有到达某个地方后，发现前门紧锁，但却不知道是否还有其他大门？这项专利就希望解决该问题。虽然谷歌地图和苹果地图目前仅限于街道层面，但他们也在努力开发室内地图，而苹果最新的专利表明，这其中甚至包含了某家企业的出入口信息。

该专利指出，可以通过很多方法收集定位信息——包括 GPS、加速计、计步器等。

在屏幕上开发 3D 效果

虽然有传言称，苹果正在开发虚拟现实（VR）和增强现实（AR）手机，但该公司似乎还希望让用户可以直接在 iPhone 上看到 3D 效果。为了实现这个目标，这款手机会追踪用户的头部位置——这已经可以通过 iPhone X 的 Face ID 来实现。借助这些定位数据，这款手机可以改变手机上显示的内容，从而模拟 3D 效果。

开发 3D 效果有助于推动 ARKit 进入新的阶段。ARKit 是苹果在 AR 领域的第一次尝试，开发者可以借此为 iPhone 开发 AR 应用。