区块链公司 Digital Asset Holdings 融资 6000 万美元，高盛、IBM 参投 区块链

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据 巴比特资讯 报道，纽约 区块链 创业公司 Digital Asset Holdings 今日宣布，获得新一轮投资，金额为 6000 万美元。高盛和 IBM 加入了此轮融资，

在本周早些时候的报道中，该公司正在和摩根大通合作开展区块链试验项目, 现在它已经获得了 14 家金融机构的支持。

本轮融资的其他参与方，包括荷兰银行、埃森哲、 澳洲证券交易所、法国巴黎银行、 Broadridge 金融解决方案、花旗银行、 CME Ventures、德意志交易所集团、 ICAP、桑坦德风投、证券托管清算公司（DTCC）以及 PNC 金融服务集团。

这轮融资是高盛布局比特币和区块链领域的第二笔公开投资。去年，高盛领投了比特币服务提供商 Circle 的 5000 万美元融资。

高盛的全球联席技术主管保罗·沃克（Paul Walker）在一份声明中表示：“我们相信，分布式账本技术对于金融机构在全球范围交易过程中，将扮演一个变革性的角色，我们期待着与 Digital Asset Holdings 以及更广泛的金融和技术社区，一起参与这一新兴技术。”

而 IBM 此次是首次公开披露投资一家区块链公司，目前，IBM 在开放式账本项目（Open Ledger Project）当中扮演了一个主导角色。

“我们很高兴能够携手开发分布式账本技术，这将允许客户转变他们的业务，并进一步加强我们和 Digital Asset Holdings 的合作伙伴关系，” IBM 区块链研究负责人 Jerry Cuomo 表示，他还补充说：“区块链拥有真正转变广泛行业的潜力，而 IBM 致力于使之为商业做好准备。”