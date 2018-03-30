区块链公司 Digital Asset Holdings 融资 6000 万美元，高盛、IBM 参投

巴比特资讯 报道，纽约 区块链 创业公司 Digital Asset Holdings 今日宣布，获得新一轮投资，金额为 6000 万美元。高盛和 IBM 加入了此轮融资，

在本周早些时候的报道中，该公司正在和摩根大通合作开展区块链试验项目, 现在它已经获得了 14 家金融机构的支持。

本轮融资的其他参与方，包括荷兰银行、埃森哲、 澳洲证券交易所、法国巴黎银行、 Broadridge 金融解决方案、花旗银行、 CME Ventures、德意志交易所集团、 ICAP、桑坦德风投、证券托管清算公司（DTCC）以及 PNC 金融服务集团。

这轮融资是高盛布局比特币和区块链领域的第二笔公开投资。去年，高盛领投了比特币服务提供商 Circle 的 5000 万美元融资。

高盛的全球联席技术主管保罗·沃克（Paul Walker）在一份声明中表示：“我们相信，分布式账本技术对于金融机构在全球范围交易过程中，将扮演一个变革性的角色，我们期待着与 Digital Asset Holdings 以及更广泛的金融和技术社区，一起参与这一新兴技术。”

而 IBM 此次是首次公开披露投资一家区块链公司，目前，IBM 在开放式账本项目（Open Ledger Project）当中扮演了一个主导角色。

“我们很高兴能够携手开发分布式账本技术，这将允许客户转变他们的业务，并进一步加强我们和 Digital Asset Holdings 的合作伙伴关系，” IBM 区块链研究负责人 Jerry Cuomo 表示，他还补充说：“区块链拥有真正转变广泛行业的潜力，而 IBM 致力于使之为商业做好准备。”

 


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