如果说 2016 年是区块链悄然渗入金融行业的开局之年，那么 2017 年则是区块链席卷各个行业举世瞩目的盛世之年。区块链技术历经多年的发展, 由红到紫, 如今已形成前所未有的星火燎原之势“燃”遍了大江南北。区块链技术是“未来核心力量，大国必争之地”，更是一次创新的革新力量。

区块链的去中心化、无须中心信任、不可篡改和加密安全等特点，让数据自己独立可靠，从而使这个过程发生革命性的变化。在区块链的风暴中，像微软和 IBM 这样的大公司已经在他们的基础设施中应用区块链，但是对于小企业来说，这项技术的实施仍然有很大的难度。

为了鼓励更多的初创企业更好地立足于区块链技术领域，TechCrunch 国际创新峰会将在创新大展开启区块链专场，我们邀请众多的区块链初创企业加入创新大展，在这个国际舞台上寻找机会，一展风采！

此外，TechCrunch 国际创新峰会将在最受欢迎的环节之一“十分之约”开设区块链主题专场，邀请区块链的初创企业以及海内外最具权威和突破力的投资机构参与，期待更多的区块链初创企业通过“十分之约”，获得投资者的青睐，成为下一个中国区块链的独角兽！

初创企业挑战行业独角兽的“新式武器”

作为共享经济、人工智能以及物联网后的又一个“风口”，区块链已经在很多领域率先完成突破，实现了从创新科技概念到多领域应用加速落地的实质性转变，这项日新月异的技术在数字货币和其他多个行业都拓展出了独特的应用价值。正如真格基金创始人徐小平曾讲过“我以全部的智慧呼吁大家，千万不要临渊羡鱼，而是要冲到浪涛中去，迎接区块链即将给各个行业带来的冲击。”

如今区块链大热，所涉及的行业也越来越广，但其应用大多只限制在数字货币、金融、游戏、医疗以及新零售等特定领域，区块链企业短时间难以挑战互联网巨头。区块链创业领域看似也是 BAT 等“独角兽”看好的方向，初创型企业在其中难以求生。这不禁让我们产生了疑问：新风口上，初创企业如何突破围剿？

然而据外媒报道，亚马逊云计算部门于上月初与一家名为 Kaleido 的初创公司建立了合作伙伴关系，Kaleido 是一家新成立的初创公司，其前身是领先区块链孵化器 Consensys。由于不需要第三方参与交易，区块链比其他技术更快、更安全。亚马逊云计算部门表示“将 Kaleido 介绍给 AWS 的客户将帮助客户们更快使用区块链技术，而且他们自己不用为管理区块链而费心”。

同时据腾讯报道，世界著名信息技术公司惠普 (HP) 与总部位于瑞士的加密货币初创公司 Steamr 宣布了合作伙伴关系，通过区块链技术建立一个集成的智能汽车平台，可与其他车辆共享数据。

可以看出，在区块链这个席卷风云的战场上，初创企业背景和资源也开始变得尤为重要。在当下愈加激烈的行业竞争中，初创企业目前最需要的是其他资源输入能帮助其项目迅速成长。

合作产生共赢，机遇比奋斗更重要！区块链初创企业是否有机会颠覆 BAT 式的独角兽，正如当年 BAT 一样成为中国互联网的巨头？或者区块链初创企业尚在襁褓中就被 BAT 据为己有，没有颠覆的机会？其实，创业公司的突围，平台和资源是王道。而此刻，机遇从天而降！

2018 TechCrunch 杭州峰会将“理想照进现实”

2018TechCrunch 国际创新峰会将于 7 月 2 日—3 日在杭州举办，“不仅仅是独角兽”是我们这次的主题。我们希望一如既往地将关注点聚焦在创新，特别是科技创新上。 而此次的 TechCrunch 杭州峰会，结合当下最佳热点话题“区块链”，我们将在创新大展中首创区块链专区，并在“十分之约”环节开设区块链专题面对面会谈。

本届 TechCrunch 杭州峰会首创为期 2 天的区块链专区大展，预计 40 多家区块链项目将会惊艳亮相。区块链大展内容丰富，最大限度的为企业的品牌宣传、业界合作、投融资交流、项目路演、产品发布提供全面的交流平台和充分的合作空间。

与此同时，“十分之约”作为 TechCrunch 国际创新峰会最受欢迎的环节之一，自 2015 年第一次出现在 TechCrunch 以来，全国各地总 共举了 15 次 ， 共计 5000 多名创业者 以及 450 多家投资机构 参与。延续以往峰会的精髓，2018 TechCrunch 将在“十分之约”开展有关区块链的面对面会谈，这里将汇集创投行业的精英人士及区块链娇娇创业者，资源共享使一加一大于二，欢迎合作伙伴洽谈合作，一起引爆杭州！