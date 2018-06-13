社交+电商已经日益成为品牌移动数字营销战略的重中之重， 6 月 13 日，阿里巴巴集团和微博在北京共同宣布启动“U 微计划”，携手打造社交 ✖消费的全域解决方案。

“U 微计划”指的是，以品牌广告主的需求为核心，阿里巴巴 Uni Marketing 全域营销 与微博共同推动社交场景和消费场景的融合，前者旗下的全域广告工作台 Uni Desk 与微博的广告产品实现全面对接，同时赋能代理商及微博提高品牌服务能力，帮助品牌更高效触达消费者，并实现社交营销对消费者的心智影响可被衡量。

基于此，“U 微计划”将 Uni Marketing 产品矩阵与微博广告产品进行了全面而标准化的对接，主要表现在以下三个维度——

第一，在营销策略阶段，把社交属性和消费属性进行对接，可以更大规模的触达潜在消费者，找到更多有价值的目标客户；

第二，在营销传播阶段，通过双方营销产品的有机联动，双方营销资源进行串联投放，并及时优化投放策略，帮助品牌提升效率；

第三，在传播沉淀阶段，能够提供更全面的广告评估效果。

阿里妈妈方面透露，在“U 微计划”的共创过程中，早有品牌广告主从这种新模式中受益。以戴森为例，在其新品智能扫地机器人上市之际，对天猫 2000 万规模的相关人群和微博 300 万的明星粉丝人群同时进行了触达，人群上充分形成互补。而经过将微博曝光人群与钻展触达的人群关联分析发现，在微博中的互动行为越深入，对戴森在天猫的成交转化率提升越明显，转评赞人群转化率提升了 135%。

微博 CEO 王高飞表示：“微博和阿里巴巴整合双方资源打造品牌营销闭环解决方案“U 微计划”，助力广告主实现从社交内容种草到电商拔草，重构品牌与消费者之间关系，也重构社会化电商的营销闭环模式。具体来看, 将通过双平台立体用户画像帮助广告主实现精准触达, 在推进品牌与消费者高效互动的基础上，实时评估并优化投放策略, 帮助品牌与潜在消费者持续沟通。”

阿里巴巴集团 CMO 兼阿里妈妈总裁董本洪认为，“Uni Marketing 一直都是一个开放的体系，平台的技术和产品能力都在以拥抱的姿态迎接生态合作伙伴。正是双方的开放心态与客户第一理念促成了‘U 微计划’，也开创了行业内媒体合作的新模式，带来更好的服务，实现我们对广大客户的全域营销承诺。”