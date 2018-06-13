TC 杭州｜创新大展助力初创企业，欲成人工智能领跑者！ 新闻

从去年年初“人机大战”开始，人工智能概念的龙卷风就吹遍神州大地。虽然不少人仍然对人工智能持怀疑态度，但是众多企业已经不再是旁观者，“智能+”已经深入人心。人工智能领域已经处于商业化爆发的前夜。资本的关注，应用场景的不断拓展，技术研发的深入，让人工智能领域成为新的独角兽和准独角兽的集中地。 人工智能技术和垂直行业结合，也正推动大量的传统企业，成为新的产业引领者。此刻，我们正在经历另一场人工智能的淘金热。

为了助力初创企业在人工智能领域的厚积薄发，2018 TechCrunch 国际创新峰会以“不仅仅是独角兽”为主题，在创新大展设立“人工智能”专区，为众多人工智能类的初创企业提供了一个国际化的展示平台，帮助初创公司成为“淘金者”，引领下一个智能风口热潮。

赢得全球人工智能竞争的下一个“淘金者”

事实上，相比于年初资本的蜂拥而入和个别 AI 明星企业的融资屡破纪录来说，更多人工智能公司过得并不舒心，甚至很多公司陷入到等钱续命的境地。“风口上的猪”，也不是想当就当的，稍不留神可能还没飞起来就已经摔趴下。在人工智能领域的竞争中，不可避免会有许多创业公司相继陨落，在每一个类别中都有少数的赢家，这在任何淘金潮中都是如此。

毋庸置疑的是，谷歌、Facebook、苹果和亚马逊等科技巨头将再一次成为人工智能执行方面的领先企业，它们提供的人工智能产品和服务正在向全球数以十亿计的受众提供服务。从零售、金融、安防、医疗保健再到媒体，各行各业的企业都感到害怕，因为科技巨头们利用人工智能逐步进入甚至颠覆新的行业。

然而，也会有一些大型的黄金机会被某些优秀的勇敢创业公司发现。 两个月前，一家中国人工智能初创企业，成为全球媒体追逐报道的焦点。 据华尔街日报、路透社、彭博社等重量级国际媒体报道，中国人工智能平台公司商汤科技，已经完成 6 亿美元 C 轮战略融资，企业最新估值达到 45 亿美元，此番融资由阿里巴巴集团领投，新加坡主权基金淡马锡、苏宁等投资机构和战略伙伴跟投。与此同时， 全球知名媒体纷纷对商汤科技的发展实力与中国 AI 力量的迅猛崛起均予以高度评价。此次商汤科技再创全球人工智能领域融资记录，再一次引发全球媒体的惊叹。 商汤科技的成就，也展现了中国 AI 力量正迸发出蓬勃向上的生机，并且将向着引领全球的金字塔顶尖不断迈进！

美国 CB Insight 市场研究公司发布的《2018 年人工智能发展趋势》报告显示，2017 年，中国人工智能初创企业股权融资额占全球总量的 48%，相比 2016 年实现了翻倍以上增长，并高出美国 10 个百分点。 据悉，在 2016 年时，中国只获得了全球人工智能新创公司融资资金的 13%，而当时美国稳占头筹。由此可见，人工智能已经成为科技领域最新的变革趋势。

人工智能的淘金热，初创企业如何胜出？TechCrunch 国际创新大展一直致力于为更多的创业者提供展示自己的平台，同时将更多的机会留给早期初创公司。此次创新大展，TechCrunch 将会为众多人工智能初创企业提供一个国际化的展示平台，以及与海内外优秀创业团队一见高下的机会。助力人工智能初创企业健康、快速地发展！

每年 TechCrunch 国际创新峰会的创新大展广泛分布于中国大陆，中国香港，中国台湾，美国，日本，韩国，新加坡，以色列等国家和地区的创业公司展团。 众多创业企业将 TechCrunch 国际创新峰会作为当今技创新的风向标，同时借助其具巨大的影响力和传播效应，将 TechCrunch 作为新品发布的前哨站！

申请费用（6.18 前特惠活动）

1 天（7 月 2 日、3 日单天）：8000 元／个

2 天（7 月 2 日-7 月 3 日）：12000 元／个

展位申请火热进行中,

6 月 18 日前享受 6180 元的惊爆优惠！

 展出时间

7 月 2 日－7 月 3 日全天

 展位大小

2m x 2m

 标准配置

3 插头电源插座 1 个、高脚圆桌 1 个（直径 0.6 米，高 1 米）、高脚椅 2 个（高 0.8 米）；区域内其他宣传品及设施请自行准备，可携带诸如易拉宝、X 展架、宣传单页等便携式展品，展区不允许搭建（禁忌品等请咨询主办方）；展区可提供部分 KT 电脑桌和电视机租赁，如有相关需求请及时申请。

 申请条件

为了将更多机会留给早期创业公司，我们原则上要求在展区展示的公司成立时间必须在 2 年之内，融资金额不超过 200 万美金。

 特别权益

1、前 40 位付费展商将会获得新品发布舞台 10 分钟演讲机会

2、赠送两张价值 999 的双日大会通票。（可以参加主会场、分会场、创新大展等区域。）

3、“十分之约”优先通道折扣优惠。（大会两天将会有 80+投资机构来到现场，和创业者一对一交流、沟通，参展公司将提供特别有限通道无需排队，直接见到心仪投资机构。）

4、国内外参与媒体名单优先分享。（大会两天将有 100+国内外知名媒体莅临，所有媒体名单提前共享。）

5、TechCrunch，动点科技专访机会。

6、媒体公开日限量名额优先报名。（合作媒体提前采访。让创业者获得理想的媒体、宣传服务。）

7、行业大企业资源优先对接。（如：联合利华、香港冯氏集团、宝马、万科、中信双创等，对接代企业投资、产业合作、服务采购等。）

8、AfterParty 名额。（可参加 7 月 3 日晚 AfterParty，与参会演讲嘉宾、投资机构、媒体代表等交流沟通）

报名截止

6 月 22 日之前

联系人： 赵晨辰

联系方式：18600127307