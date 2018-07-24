【Hello Future | 第三期】区块链=比特币？ 合作伙伴活动

“先有鸡”还是“先有蛋”这一个因果命题，从古至今让人百思不得其解，在区块链的情境下更升级为“先有区块链”还是“先有比特币”，毫无疑问，人们对于区块链的关注很大一部分源自于虚拟数字货币的火热。然而褪去“一夜暴富”的面纱后的区块链技术究竟能否引领互联网后下一代技术革命？

第三期 Hello Future 区块链科技论坛

2018 年 7 月 26 日 13:00-16:00

NodeSpace 智慧供应链加速空间

上海市宜山路 2000 号利程坊 C 栋 2 楼

点击报名

活动流程

12:30-13:00

观众签到、嘉宾入场

13:00-13:30

演讲：区块链入门

13:30-14:00

论坛：区块链媒体的前世今生

区块链 Live 发起人，区块链早期投资人 汪彪

时代区块链 创始人 孙骋

宏链财经 创始人 李丽红

14:00-15:00 项目路演

物联网因区块链而改变：Ruff Chain 首席市场官 荆天为

区块链在保险行业的应用：麦田区块链 联合创始人 吴岩

15:00-15:30 论坛：来自资本的区块链观感

JadeValue 总经理 孙丽华

500startups 杭州负责人 郑思达

15:30-16:30 自由讨论