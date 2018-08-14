人工智能最近又被推到了风口浪尖，但不是褒奖，反而是称其为泡沫的嘘声。

备受关注的 AI 技术，究竟是趋势还是泡沫呢？8 月 8 日，2018 世界人工智能创新大赛（简称 AI-WIN）在沪启动，其中设立的 SAIL（Super AI Leader）大奖，是本次大赛的最高荣誉，将授予在全球具有里程碑意义的、对学界或社会具有重大影响力的人工智能项目。SAIL 奖的专家组评审阵容中包括学富五车的中国工程院、中国科学院相关领域的院士，代表中国人工智能学会权威的相关人士，国内知名投资基金英诺天使基金的联合创始人 李竹 也位列其中。

李竹关注人工智能领域多年，对于人工智能是一场泡沫的传言他不以为然，仍相信人工智能技术是未来十年最大的趋势。在本次世界人工智能创新大赛，李竹也为我们讲述了他对人工智能这个行业的看法。

在做天使投资人之前，李竹曾是一名连续创业者，有打拼数年成功上市的项目，也有迫于现实停掉的项目，有成功也有失败，李竹称这两次创业是他今后投资之路中可贵的经历：“不光是从成功的创业中获得财富，有能力做天使投资，我也从这些失败的创业中得到了一些教训和经验，认识到在创业的过程中有哪些坑。在做天使投资的时候，我会把这些经验和教训传授给创业者。我现在选择做天使投资，其实还是把它当做另外一次创业。”

李竹在人工智能领域浸淫多年，对这一领域也有自己明确的认知：“人工智能目前已进入了第二阶段，重点是应用。人工智能必须要落地到具体应用场景，真正服务于现在的行业，让人脱离反复无效的劳动。目前我认为可以落地的一些方向，比如说在医疗，金融，无人驾驶工业机器人等等，这些是目前发展最快、落地最快的场景。目前很多大公司已经在花很多的人力物力在做这些研究。那么作为初创公司，我建议他们更多去抓这些应用，尤其是 to B 的应用，这些是巨头他们原来触及不到的地方，但正好是创业者的机会。”

今年以来，研究人工智能的公司层出不穷，但也不乏鱼目混珠者，如何辨识出真正有前途能落地的项目，李竹有自己的一套方法论：“人工智能的科技创新型企业，它是向全球去竞争的。所以必须遵从科技创新企业的规律，比如 IP 为王，就是说你要注重专利知识产权，这样你才能行走天下。IP 甚至比人才还要重要，因为 IP 可以让公司有一个护城河，保护你的原始创新。第二个便看企业团队，我们叫做“孙大圣”的团队，能够上天入地出海，上天就是有科技含量；入地，就是能够找到应用场景，接地气；出海，是能够面向全球，有国际化的思维，将来能够参与全球的竞争，这样才能把这个事情做大。”

李竹以英诺天使投资的 AI 医疗领域推想科技为例，来解释什么是“孙大圣”团队。“推想科技主要通过医疗影像和人工智能降低医生的漏诊率——从 23% 降到几乎等于 0。成立两年间，推想科技已在中国最大的一百家医院中占据了超过 70% 的市场。这边是能够快速的进入应用场景，特别接地气。创始人是芝加哥大学回来的博士，前期他亲自跑到医院里蹲点做数据清洗，训练引擎。同时推想科技团队也具有国际视野，它的平台已在新加坡日本等得到了快速的推广。推想科技目前发展非常快，已经是一个准独角兽企业了。”

对于人工智能的未来，李竹还是持非常乐观的态度，并认为这可能是中国弯道超车的机会。他讲到，人工智能有泡沫之说，主要由于一些头部的企业，估值过高，融资额占了整个行业的 40%，但是其实很多初创企业估值仍比较合理。目前从大的行业趋势来说，正好是进入行业应用阶段，是很多中小企业入场的机会。同时政府现在也非常支持重视人工智能的发展，北京深圳上海陆续有了扶持的政策，资金方面也会得到更多支持。“所以我认为人工智能是未来十年最大的一个风口，因为大家合力已经形成了，那么就是找到一个很好的应用场景不断地去深挖，这样的话在中国的人口红利下降这个时候，能够为中国的经济转型找到一个新的契机。”李竹说到。

基于对人工智能领域的观察和积累，李竹透露在未来他比较看好的几个领域分别是：智能汽车、无人驾驶、智能医疗、人工智能芯片、智能制造、智能安防。提到的这六个领域，李竹本人比较看好，并提示初创企业加以关注。

对于本次人工智能大会，李竹也提出了自己的期许和看法：“我希望人工智能大会成为上海推动人工智能企业发展的一个契机。希望能让更多的创业企业得到大家关注，让更多投资机构参与进来，把他们资金投在这个方向上，让更多的大学科研院所把他们的成果转化出来，让更多大企业通过看到中小企业的创新，能够主动把一些场景结合进来，提供市场和合作的机会。所以我认为这个大赛应该是建立上海在人工智能创新创业生态的一个开始。”