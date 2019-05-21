动点科技最新获悉，知乎与文化消费品牌言几又宣布合作升级，共同推出联名会员体系 “言盐会员”，双方联合打造的复合型阅读体验空间 “言盐问答空间” 也于北京正式开幕。基于此次合作，知乎与言几又将汇聚双方优势资源，为用户带来更加优质、多元的会员服务。后续，双方还将把 “言盐问答空间” 陆续拓展至全国范围，并以此推动内容消费线上线下跨界融合，实现内容与商业价值的共赢。

知乎和言几又共同推出的联名 “言盐会员” 体系，覆盖了双方核心会员权益：

用户不仅享有知乎 3500+盐选私家课和 Live 讲座、超过 10000 本盐选电子书、600+位盐选专家领读

300+国内一线杂志刊物等线上服务，还能享受言几又全国门店 85 折消费折扣

线下精品活动免费参与、每月一杯免费咖啡、生日特权等线下特权。

“言盐会员” 体系还将借助双方合作场景的落地拓展至全国。

据悉未来双方联手打造的首家可复制、复合型阅读体验空间 “言盐问答空间” 日前在北京三里屯正式开幕，空间内从品牌元素陈设到阅读体验，都融合了强烈的知乎风味。

“朋友之间最好的状态是什么样的？”“为什么越长大越难有发自内心的快乐？”“如何让生活丰富多彩？”…… 在 “言盐问答空间”，用户扫码进入言盐推荐的问题，就可以快速体验知乎问答、电子书和 Live 讲座等线上内容服务；此外，双方还精选了亲子、理财、文学、科普、心理、艺术设计、文学、生活美学共 8 大领域书单，其中的精选图书分别配备了知乎 25 分钟大咖领读音频，感受不同形式的知识获取体验。

知乎副总裁、会员事业部负责人张荣乐表示：“继今年 3 月与京东共享会员权益以来，知乎持续推动跨界合作，通过会员体系的场景化延展，不断输出知乎的优质内容服务，优化用户体验。言几又作为网红体验空间品牌，与知乎会员人群有着高契合度，双方的深度合作将聚合双方优势，相互补全线上线下阅读乃至文化生活消费场景。”

2019 年，知乎会员业务动作频频。战略体系层面，知乎针对全平台内容和服务体系进行重大升级，基于 “严选好书、严选好课、严选好内容，让知识赋能每个人” 的核心理念，推出 “盐选会员”；运营节奏层面，知乎将每个月 21 日定为盐选会员日，持续推出优选好内容；场景开拓层面，知乎陆续与京东、言几又等品牌强强联合，通过跨界合作，进一步赋能会员体系业务价值，为用户带来跨场景内容消费等多元化权益。

正如知乎创始人、CEO 周源所说：会员体系是用户获取可信赖解答的重要方式，将成为知乎内容消费的第二场景。知乎的会员服务体系，正优先构建以优质内容为主的消费场景，并延展为全网优质付费内容的精选。它不但是知乎北极星 “让每个人高效获取可信赖解答” 的延伸，亦将对知乎商业化和社区良性发展起到重要促进作用。