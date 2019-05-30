抖音将推出首个家长管理系统，并成立“护童联盟”

5 月 30 日，抖音宣布 “向日葵计划” 再次升级，推出首个家长管理系统。抖音表示：“上线亲子平台是为了让家长更便捷地对青少年健康上网进行引导和管理”。本次升级主要包括两方面：产品上，抖音正式上线亲子平台功能，以协助家长对未成年子女的抖音账号进行健康使用管理; 内容上，抖音成立 “护童联盟”，邀请各界青少年保护及教育专家，共同创作优质内容。

2018 年 7 月，抖音宣布启动 “向日葵计划”，目的是助力未成年人的健康成长。当时抖音表示，在内容上，抖音将升级未成年人审核模型、组建未成年人专项审核团队，并且将设置未成年人安全相关的专项举报入口、顶格惩罚侵害未成年人权益的行为；产品方面，抖音升级未成年人管理工具，赋予家长更多的管理权限，并设置 “实名验证+人脸识别+人工审核” 三道防火墙，杜绝未成年人直播。

今年 3 月，抖音作为国家网信办试点之一，率先上线了青少年防沉迷系统。用户进入青少年模式后，每日使用时长将限定为累计 40 分钟，且包括打赏、充值、提现、直播等功能将不可用。同时，晚上 22 时至次日 6 时期间，青少年模式用户将被禁止使用抖音。

与国家网信办、家长及教育专家等的强强联手，在对青少年所做的 “保护措施” 方面，抖音可谓是一马当先，做足了功夫，彰显了一个内容传播平台应有的社会责任感，而这也是每个内容平台所需具备的，为向大众构建一个健康绿色的网络空间贡献一份力。

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