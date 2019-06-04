6 月 4 日，领英中国发布公告称，其旗下由本土团队独立研发的基于真实身份的职场社交 App 赤兔将于 2019 年 7 月 31 日正式下线。

据悉，赤兔于 2015 年 6 月 23 日上线。这款 APP 是专门针对中国市场研发的应用，领英给它的定位是一款更加接地气、有趣、年轻的职场社交 App，有别于领英偏高端、国际范儿和实用的工具属性, 因此常被人喻为 “职场上的微信”。

以下为领英公告全文：

亲爱的赤兔用户：收到这封站内信的时候，赤兔与大家告别的倒计时就开启了。从 2015 年 6 月 23 日上线起，赤兔从零开始，陪伴着中国的职场人经过了 1438 天。我们做到了赤兔成立之初定下的目标——深度有趣的职场分享。

赤兔是领英在中国市场的一次创新尝试，但创业从来不是一件容易的事情。非常感谢你在众多职场 App 中选择了赤兔，与我们一路成长。很遗憾赤兔将无法继续陪伴你，但希望你能带着在这里收获的知识、技能和友情，走好职场未来的每一步。

赤兔将于 2019 年 7 月 31 日正式下线，请及时将账户内的珍贵资料进行备份和保存。我们相信，全新升级版本的领英 App 能满足你的需求，期待与你的再次相见!

图片来自 http://3c-design.com