如今，人工智能在众多方面都产生了不可逆转的影响，无论是社会结构、城市运行、还是每个人的日常生活方式。作为明日世界科技创新中心的上海正在大力推进人工智能技术创新应用落地。

6 月 25 日，2019 世界人工智能创新大赛（简称 AI-WIN）在沪启动，其中设立的 SAIL（Super AI Leader）大奖，是本次大赛的最高荣誉，将授予在全球具有里程碑意义的、对学界或社会具有重大影响力的人工智能项目。专家组评审阵容中有众多中国人工智能界权威人士，其中包括了氪信创始人兼 CEO 朱明杰。

朱明杰属于典型的 “学霸”，学生时代一直处于金字塔尖——从小学到高中永远第一名，屡屡斩获物理、数学竞赛奖项，最终考入学霸云集的中国科学技术大学少年班。2004 年大学毕业之后，朱明杰进入顶尖华人计算机科学家的微软亚洲研究院（MSRA）。他在微软研究院的几年，正好见证和参与了信息时代两大巨头 AI 对决的战役。这场战役最终造就了今日的谷歌和 Bing 搜索，而朱明杰也收获了与顶级计算机科学家和工程师合力打造全世界最大的 AI 系统的经验。

2010 年，朱明杰加入雅虎中国，领导雅虎搜索机器学习平台核心算法工作，后又为携程构建了算法体系。在互联网巨头工作的日子，朱明杰感到互联网的数据应用已经很充分，但是通过数据提升效率在传统行业还有很多机会。于是，在 2015 年，他创立了一家布局金融行业的人工智能企业——氪信科技。

朱明杰发现，中国的金融服务市场非常庞大，但其中具备征信数据、能够让金融机构 “放心服务” 的人群占比很低。他想通过数据和人工智能的手段去刻画中国众多还没有得到合适金融服务的人的金融画像，从而为金融机构和企业提供基于金融风险预测和产品精准营销的能力，使他们在降低信贷审批成本、提高通过率的同时，降低逾期率。氪信的策略是使用他们的 AI 引擎，产生高维用户画像特征，同时投入大量的时间和积累建立金融领域的全域知识图谱。金融系统的图谱可以将不同来源的数据整合起来，把过去大量没有用上的数据和金融的表现联系起来，构建反欺诈和风控引擎。

之所以在创业时选择金融科技领域，是因为朱明杰相信技术必须要到商业环境里检验其价值。金融行业已经沉淀了大量数据，信息化程度最高，为机器学习提供了一个相对成熟的应用场景，人工智能能在此最快落地，产生实际价值。“你可以想象人工智能应用在金融数据上，不仅可以处理储存大量的数据，而且不需要休息，运营成本也非常低。” 朱明杰说道。

在 98 年微软在中国设立了研究院，国内技术工作者认识到了世界上最先进的计算机技术之后，这 20 年间，中国互联网的市场经过了高速发展的时期，人工智能也一次次被推上研究的热潮。但朱明杰表示，国内虽然技术人才、市场需求都非常巨大，但与发达国家相比行业发展还是有一些差距。“中国有了最大的互联网市场，有了很多技术非常好的公司。但是（人工智能）这个市场需要被教育，它的基础很薄弱，得要有数据积累。有了数据之后才能在业务系统上建立起信息化系统，才能去做应用和规划。” 朱明杰认为，目前国内发展人工智能最大的瓶颈是本质上没有实现数据化转型和缺乏市场教育。这需要大家主动拥抱向智能时代转变，一起去增加行业积累，这些同样适用于自动驾驶和教育医疗等 AI 公司。

朱明杰的另一个身份还是 AI 青年科学家联盟的创始人，他介绍说创立的初衷是挖掘优秀的人工智能研究人才并推动科技研究成果落地商用，让后辈们在像世界人工智能大会这样的舞台上发光发热。这正如同 SAIL 奖设立的初衷，朱明杰认为能够荣获这样奖项的企业应该具备两个要素：第一个要有技术含量和技术门槛的，第二个是具有商业落地价值。“我认为现在 AI 应该积极去拥抱各个行业，让行业证实 AI 是有价值的，这才是关键。” 朱明杰讲道，同时他也希望本次世界人工智能大会举办之后能够激励更多优秀的年轻人，为优秀的创业者对接到更多的资源，让更多优秀的年轻人知道在上海有非常好的政策和资源平台等着他们去发挥价值。