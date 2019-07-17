据 BuzzFeed 报道，因违反广告政策，Google 已经禁止触宝访问其广告平台，同时在 Play Store 移除了触宝的数十款应用程序。触宝目前在 Play Store 拥有数百款 app。

BuzeFeed 根据安全公司 Lookout 的一项调查报道了这一消息。调查显示数百款触宝应用程序使用名为 BeiTaAd 的侵入式广告软件插件。即使手机处于休眠、锁定等情况，或者应用程序未开启时，该插件也会向用户发送 “激进” 的广告，Lookout 的研究员 Kristina Balaam 表示这可能 “使手机几乎无法使用”。

触宝称将删除 BeiTaAd，但 BuzzFeed 和 Lookout 后来发现许多更新的、Google 许可后登上应用商店的应用程序，包含了相同的广告代码。BuzzFeed 和 Lookout 获得的证据显示，至少有 58 款更新后的应用程序包含旧代码和新代码，这些代码可帮助继续执行相同的恶意广告活动。

触宝的一位发言人否认其更新的应用程序涉及恶意广告活动，并对 Lookout 的调查提出异议。该发言人向 BuzzFeed 表示， 在其更新的任何版本中，均不包含 Lookout 指出的广告活动，并表示 Lookout 声称的 “调查结果缺乏证据”，“逻辑并不令人信服”。

然而，Google 方面确认了调查结果。该公司发言人称，“我们的 Google Play 开发者政策严格禁止恶意和欺骗性行为以及破坏性广告，如果发现违规行为，我们会采取行动。”

在发给动点科技的一份声明中，触宝称其已经关注到 Google 暂停了触宝海外应用通过 Play Store 渠道获客，” 触宝正在与 Google Play 积极沟通，努力解决可能出现的任何问题，消除可能存在的误解。同时，这并不影响触宝现有海外用户的正常使用。”

目前尚不清楚触宝是否如上述调查所述，确实违反了 Google 的广告政策而被该公司封禁。我们会持续关注此事件，有新进展会进行更新。