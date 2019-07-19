禁止华为参与英国 5G？英议员：没有技术依据

参考消息网 7 月 18 日报道美国《福布斯》双周刊网站 7 月 15 日刊载题为《英国议员告诉政府，没有技术理由禁止华为参与英国 5G 基础设施建设》的报道称，列席英国科学和技术委员会的多位议员说，禁止华为进入英国 5G 电信基础设施没有技术依据。报道称，在审查了英国通信基础设施的安全之后，该委员会举行了一次公开举证会议，并与相关的利益攸关方接洽，以澄清华为参与英国电信基础设施建设是否会引发担忧。该委员会主席、议员诺曼·兰姆在一份声明中说：“5G 的好处是显而易见的，华为退出当前或未来的网络可能会造成严重延误。”

Libra 听证会第二日：议员称脸书根本不应推出新货币

2019 年 7 月 17 日，Facebook 的 Libra 项目继续在国会上遭遇立法者的审视。在参议院对 Libra 发起者之一、Facebook 子公司 Calibra 负责人马库斯进行为时 2 个半小时的 “拷问” 后，众议院于第二日举行新一轮听证会。在众议院听证会上，虽然马库斯继续重申，在解答监管疑问前，不会推出 Libra, 但拒绝承诺 “暂停项目”。在听证会第二日， Facebook 股价收跌 1%，比特币在前一日暴跌 12% 之后，小幅回升 2%，仍处于 1 万美元以下。

亚马逊今年会员日销售超过 1.75 亿件商品创纪录

7 月 18 日消息，据国外媒体报道，在工人罢工抗议和反垄断调查的背景下，亚马逊的 Prime Day 销售活动照常进行，并再次为该在线零售商创下了新纪录。Prime 会员总计购买了超过 1.75 亿件商品，超过去年 “黑色星期五” 和 “网络星期一” 的销售总和。在 2018 年 Prime Day 为期 36 小时的促销活动中，Prime 会员购买了 1 亿件商品。在今年 48 小时的促销活动中，会员们购买了超过 1.75 亿件商品。

滴滴计划融资至多 20 亿美元 估值或达 620 亿美元

在 Uber 和 Lyft 相继 IPO 后，出行巨头滴滴正寻求筹集新资金。据熟悉该公司计划的人士向《华尔街日报》透露，滴滴计划募资最高 20 亿美元。该公司将以与去年 7 月从旅游公司 Booking 筹集资金时同样的价格增发股票。滴滴与 Booking 之间交易的定价并未公布。知情人士表示，在这一轮注资后，该公司可能会有约 620 亿美元的估值。滴滴的股东包括软银、苹果、阿里巴巴和腾讯。这意味着，滴滴将跻身全球三大私营科技公司，仅次于蚂蚁金服和字节跳动。拥有滴滴 15.4％股份的 Uber 在今年早些时候的 IPO 文件中暗示，截至去年 12 月底，滴滴的估值为 516 亿美元。

传快手将获得腾讯新投资，估值在 250 亿美元以上

在斗鱼上市前夕，一直以低调佛系著称的快手发布了游戏直播数据。截至 2019 年上半年，其游戏直播移动端日活跃用户破 3500 万，游戏视频用户日活达 5600 万，站内游戏相关内容的发布数达到 5 亿以上，点赞数 100 亿以上，作品评论数 15 亿以上，内容分享数 1.2 亿以上。据多位独立信源消息，快手还将在近日宣布获得腾讯的新一轮融资，或与腾讯组成新的合资公司，估值在 250 亿美元以上。截至发稿，快手官方未对消息予以评论。