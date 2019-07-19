微软第四财季净利润 131.87 亿美元 同比增长 49%

腾讯科技讯 据外媒报道，微软美国东部时间周四发布了 2019 财年第四财季及全年财报。报告显示，微软第四财季营收为 337.17 亿美元，较去年同期的 300.85 亿美元增长 12%；净利润为 131.87 亿美元，较去年同期的净利润 88.73 亿美元增长 49%。微软首席执行官萨提亚·纳德拉表示：“通过与各行业领先公司深度合作，微软 2019 财年的业绩创出历史新高。我们每天都与客户一起帮助他们建立自己的数字能力– 与他们一起创新，与他们一起创造新业务，赢得他们的信任。”

华为：在全球签署 50 多个 5G 商用合约 前 5 个月手机销售达亿台

新华社布鲁塞尔 7 月 18 日电中国华为公司董事、公共及政府事务部总裁陈黎芳 18 日在布鲁塞尔说，华为已在全球获得 50 多个 5G 商用合约，其中 28 个来自欧洲；终端业务方面，今年前 5 个月华为已在全球销售 1 亿台手机，比去年提前大约 50 天达到这一数字。欧洲围绕 5G 网络安全的讨论是理性的，美国政府的讨论不太有逻辑。华为是在中国成立的，但其网络设备有很多器件和贡献来自欧洲、美国、日本及其他国家。关于华为的研发情况，华为很早就确定将收入的 10% 以上用于研发。2018 年华为投入研发的资金高达 150 亿美元，占收入的 15%；未来 5 年的研发投入将超过 1000 亿美元。

新 iPhone 备货首次曝光：订单千万台 苹果密谈东芝保障出货

7 月 19 日消息，据外媒报道称，苹果公司派遣了一些高管前往韩国与三星公司进行会晤，双方商讨的核心问题是，三星在今年新 iPhone 的 DRAM、NAND 芯片和 OLED 屏供应商是否存在问题，因为如果出现断供情况，将直接影响新一代 iPhone 的发布和发售。最新的统计数据显示，截至 2019 年第一季度全球 OLED 屏市场上，三星在智能手机面板市场份额为 85.7%，处于绝对领先的地位，而 LG 显示在电视及大尺寸 OLED 屏上的市场占有率高达 90% 以上，如果这两家企业出现停产危机，势必将对下游终端厂的出货量也造成相应的影响。

人类世界准备好了吗？波士顿动力今年将发布首款商用四足机器人

腾讯科技讯 据国外媒体报道，许多机器人公司可以在网络上拥有大批粉丝，但没有多少机器人公司能制造出像波士顿动力公司那样的机器人。尽管波士顿动力公司拥有强大的工程技术，但它现在面临着迄今为止最大的挑战：将其稳定的机器人业务转化为实际商用业务。尽管波士顿动力公司拥有强大的工程技术，但它现在面临着迄今为止最大的挑战：将其稳定的机器人业务转化为实际商用业务。经过数十年不断在停车场 “踢打” 机器人的测试，该公司将于今年晚些时候推出其首款商用机器人：四足机器人 Spot。对于一家数十年来一直致力于长期研发的公司来说，这是一个至关重要的考验。

Facebook 拒绝叫停发币计划 支付定位将与支付宝、微信竞争

6 月 18 日，美国社交网站 Facebook 计划发行 Libra 的消息震动了全球金融圈。尽管在此后的一段时间里，Facebook 不停地向外界以及美国监管层解释发币原因和机制，并且表示它不是单独发币而是联合其它 27 家创始成员一起发 Libra，质疑声仍然不断。“Facebook 当下最大的问题是信用危机，此前数据泄露丑闻事件余波未消，就在本月，美国贸易委员会（FTC）投票批准向 Facebook 处以 50 亿美元罚款，但这并没有结束，Facebook 在欧洲和美国还面临着各种各样的其他调查。