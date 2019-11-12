四年三上春晚，知名智能机器人公司优必选来到了 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站的论坛上，优必选科技首席品牌官谭旻在现场分享了 UBTECH 的初心、战略布局、护城河以及整个人工智能潮流下的机遇和挑战。

“我们目前是在全球范围内，AI 应用落地上是最完整的。” 谭旻介绍说，目前优必选在 4 个核心的应用：教育、娱乐、服务、安防。医疗上我们也有部分的布局。在 4 个核心的应用里面，我们以机器人为载体，围绕我们核心的应用，把用户体验和内容等生态全部作为产业链的整合上下游的企业。

让机器人走进千家万户

谭旻表示：“我们核心的思考在于我们就是做机器人，这是非常聚焦的点，我们围绕着以机器人为载体去做。”

而让机器人走进千家万户是优必选的核心思考。谭旻介绍：“把业界几百万美金制造成本的机器人降到中产家庭能够付得起的价值范畴，这是核心要路。如果这个东西做不到，其他的技术再怎么发展，消费者还是买不起。”

消费者体验方面，在谭旻看来：目前消费者对新技术应用的产品非常乐于去尝试。无论国内国外，在语音技术的语音理解应用方面还需要比较长的时间，语音跟语义是相互理解的过程，还需要慢慢提升体验。

优必选围绕机器人的核心技术，在视觉、控制、语音以及操作系统等方面把机器人放到不同的落地场景里面。首先在娱乐场景中，在娱乐的基础上做教育，在教育的基础上做服务和安防，再把 AI 放到机器人中，在不同的场景中应用实现商业闭环。

5G 机遇下的机遇和挑战

“人工智能对于机器人、5G 是非常好的促进。它是低时延的技术，机器人作为 AI 的载体，当速率提高的时候，机器人的敏捷度会大大提升，互动的体验会更好。“ 谭旻表示。

谭旻认为智能机器人作为一个新兴的行业，一定有非常多需要探索和需要验证的地方。核心点分两个步骤：一个步骤是从长远来看，必须要在科研上有关键投入和核心投入。但是短期必须要找到自己的造血能力在哪里。这放在任何一个行业，都是一样的丛林法则。“

谈到优必选的 “护城河”，谭旻介绍了优必选在发展过程中，经历了产业链的整合、与顶尖大学战略合作以及把 AI 技术链接到机器人系统三个阶段。

产业链整合：在舵机的生产上，从几公斤到几千公斤的舵机，优必选做到了产销链一体化。

与顶尖大学合作：机器人方面，我们和顶尖大学做了战略合作是优必选的第二次技术跳跃。

AI 技术链接到机器人系统：AI 部分，优必选发布了机器人操作系统，针对上下游的资源、内容生态的整合，把整个生态对接到机器人的操作系统上，让机器人的服务能够真正有意义。

” 人工智能行业，包括机器人行业在 50 年到 100 年的发展中会颠覆人类社会现有的技术架构。“谭旻表示。