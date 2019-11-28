2019 年 11 月 26-27 日，36 氪在北京国际会议中心举办了 2019WISE 大会，关注新技术、新场景对传统产业的颠覆与融合，连接初创公司、互联网巨头、投资机构、地方政府、传统企业、个人用户等新经济社群主体，聚焦那些脚踏实地、以梦为马的未来产业之王的成长和成熟。

一个不可逆的趋势是，未来所有的经济都会变成新经济，创新产业化、产业创新化正在成为市场向上突破的新方向，筑梦踏实、守正出奇，“回归产业” 正在变成企业制胜新经济未来的 “王道”。36 氪通过促进新经济社群间更好的连接和融合，助力社群实现信息、资金、人才、商业机会的加速流动和相互赋能，共同促进新经济的发展。

第十二届全国政协副主席齐续春宣布大会开幕。36 氪创始人刘成城表示，36 氪深度参与了中国新经济快速崛起的十年，并经历了三次大的 “进化”，“2010 年成立时的初心是 ‘记录中国的创新’；2016、2017 年提出 ‘让创业更简单’ 的口号；去年和今年，36 氪与社会的各个角色升级合作，打造 ‘新经济创业生态’”。

活动现场，36 氪 CEO 冯大刚还同日本经济新闻社专务野村裕知举行了战略合作的发布，双方将围绕亚洲创业公司，特别是中国创业公司，在内容和公司信息方面开展全球合作。36 氪与富途证券将合作推出新经济洞察与专业内容服务的入口，36 氪作为内容创作方和整合方，富途证券作为重要的信息数据源和研究分析方，双方将以内容共建的形式共同打造二级市场频道。36 氪 CEO 冯大刚与富途证券金融及企业服务总裁邬必伟共同启动了这一合作。

活动还邀请了成都市人民政府副市长刘筱柳，北京市朝阳区区委常委、副区长李长萍，香港交易所董事总经理、环球上市服务部主管鲍海洁，纳斯达克交易所全球资本市场主管兼亚太区主席 Robert H. McCooey, Jr.，御风集团董事长、万通集团创始人冯仑，今日头条 CEO 朱文佳，搜狗公司 CEO 王小川，洪泰集团董事长、洪泰基金创始人盛希泰，名创优品全球联合创始人兼 CEO 叶国富，场景实验室创始人吴声等嘉宾，分享了对新经济探索的经验和未来发展趋势的预判。