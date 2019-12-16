



小米副总裁卢伟冰回应 “小米低价误国”：华为是中国企业 “低价” 战略的榜样

12 月 16 日消息，卢伟冰回应称，以发达国家来 “例证” 本身就是缺乏民族自信的表现，并且发达国家也有诸如宜家、Costco 等品牌，华为是中国企业 “低价” 战略的榜样。有网友在社交网络上，对小米的低价模式进行攻击，认为小米的低价后果严重，甚至会成为拖累国家往世界级水平升级的绊脚石，不仅会导致公司没钱研发，暴涨不了研发人员的工资，同时也不利于中国制造在海外塑造高端品牌形象。根据小米发布的 Q3 财报，小米正在全力推进 5G 手机研发，研发投入不断加大，2019 年第三季度研发开支人民币 20 亿元，同比提升 32.5%。

苹果正全力解决 5G 续航：iPhone 电池容量将继续提升？

苹果全力解决 5G 续航：iPhone 电池容量将继续提升。据悉，目前苹果公司正在全力解决 iPhone 12 的续航，由于加入对 5G 网络的支持，这也是必须要去做的改变。iPhone 12 系列将采用高通 X55 基带，即便他们跟高通一起对这个 5G 基带做了功耗上的优化，但是更高的功耗还是让他们不得不去做出一些调整。众所周知，iPhone 11 Pro Max 的续航时间是所有 iPhone 最长的，据称比 iPhone XS Max 续航长 5 小时。但库克仍在为续航操心。据报道，苹果正在全力解决 iPhone 12 的续航，由于 5G 加入，这也是必须要去做的改变。

华为仍将参与建设挪威 5G 网络，不过不涉及核心网络

12 月 16 日消息，据路透社报道，跨国电信运营商 Telenor 周日重申，华为将与爱立信一起参与建设挪威的 5G 网络。至此，Telenor 成为不顾美国压力，继续与华为合作的几家公司之一。不过，Telenor 挪威业务负责人弗伯格上周五对路透表示，该公司将在为期 4 至 5 年的升级期间，在挪威的电信网络中逐步淘汰华为的网络组件。华为表示，欢迎 5G 领域的竞争，并期待继续与 Telenor 合作。Telenor 正采用诺基亚和爱立信的设备建设其核心网络。上周，德国电信宣布选择华为和诺基亚的设备建设其 5G 网络。

特斯拉新款太阳能屋顶上架，日发电量可达 77 度

IT 之家 12 月 15 日消息 根据 electrek 的报道，特斯拉现已发布了家用太阳能系统的巨型新版本——15.4 千瓦的太阳能屋顶，适用于大建面的房屋。特斯拉将这款产品称为 “X-Large” 型号，适合 370 平方米以上的房屋，平均每天生产 58-77 千瓦时的电，最适合平均电费为 340- 460 美元/月的家庭。这款太阳能产品使用的是传统的太阳能电池板，而不是太阳能瓦片。在美国加州，特斯拉新推出的这款最大的太阳能系统的价格为 39,093 美元，补贴后售价为 27,365 美元，约合人民币 19 万元。特斯拉还推出了新的 “太阳能订阅” 计划，每月只需 195 美元，约合人民币 1400 元。

内部资料显示中国电信从 2020 年开始放弃 CDMA 网络：全力发展 5G

文件上显示的具体信息是，中国电信要求从 2020 年起，所有 5G 终端不允许存在 CDMA 频段和制式，同时要求不允许存在 VoLTE 开关；如果已报 CDMA 频段和制式，需要明确去除时间安排，最终入网证和型号核准证不允许出现 CDMA 频段和制式。业内人士指出，如此明确的态度和要求，符合中国电信一贯的行为风格。其实，早在 3G 时代的尾声，中国电信就已经有意缩减 CDMA 网络投资，转而全力投入 LTE；在 4G 时代，随着中国电信在移动市场上的产业号召力与日俱增，全网通、VoLTE 智能手机的普及，使得中国电信有底气彻底的和 CDMA 说 “再见” 了。