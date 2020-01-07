消息称百度计划回港二次上市

有消息称，百度计划回港二次上市，并于最近在港招聘了对接机构的负责人，且已接触一些在港大型机构。知情人透露称，百度计划回港有一段时间了，进度可能比携程等更快。

针对这个消息，百度方面并未予以否认，但暂时还没有最新回应。

Uber 与现代汽车开发电动空中出租车

1 月 7 日，美国打车软件巨头优步（Uber）与韩国现代汽车公司周一宣布，计划合作开发电动空中出租车，从而加入为缓解城市拥堵而展开的飞行汽车开发竞赛。

现代在拉斯维加斯的消费电子展（CES）上发布了一架与优步合作开发的概念电动飞机，其设计的飞行里程可达 60 英里（100 公里），巡航速度可达 180 英里/小时（290 公里/小时）。

马斯克将宣布 Model Y 国产

据新京报报道，1 月 7 日下午，特斯拉创始人埃隆·马斯克将出席特斯拉中国制造 Model 3 向社会用户的首次交付仪式。此外，届时特斯拉还将启动 Model Y 项目，并正式宣布开启国产 Model Y 的预订。

高通发布自动驾驶芯片

1 月 7 日，高通芯片是数百万智能手机的核心处理器，但是不久之后，你购买的汽车上可能也会采用它出品的芯片。

高通周一宣布了面向汽车制造商的一系列新芯片和技术。这一系列名为 Snapdragon Ride 的产品可以集成来自汽车传感器的大量数据，并遵守当前有关安全和驾驶员协助的各种法规。高通还展示了一种系统，它可以使用 “C-V2X”（蜂窝车辆与万物互联）技术将汽车连接到高速蜂窝网络。

索尼电视新品：48 寸 OLED 和 85 寸 8K 旗舰齐亮相

在 CES 2020 上，索尼正式发布了其 2020 年首批电视新品阵容，尺寸从 48 吋到 85 吋不等。所有新品电视还搭载了 Triluminos Display 技术，可以获得更多颜色表现；而除 X900H 以外的所有电视机都搭载了 Picture Processor X1 Ultimate 芯片；OLED 产品新增支持了 X-Motion Clarity 明锐动态技术，可以改善运动场景表现。

除此之外，索尼电视还升级了 Android 9 系统，支持谷歌语音助手，支持 AirPlay 2 和 HomeKit。