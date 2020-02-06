市值一夜蒸发近 300 亿美元！多重利空打击，特斯拉收盘暴跌逾 17%

腾讯证券 2 月 6 日讯，特斯拉股价在周三收盘暴跌逾 17%，史诗级涨势戛然而止，此前有报道称，该公司将推迟报告中国的汽车交付量数据。截至收盘，特斯拉股价下跌 17.18%，报 734.7 美元，市值 1324 亿美元，较之周二收盘时的市值 1599 亿美元蒸发 275 亿美元，盘中一度跌近 21%。在此前两个交易日中，特斯拉股价大幅上涨，两日累计涨幅达到 36%。特斯拉股价在过去 12 个月中上涨了 137%，超过了标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数 22% 和 15% 的涨幅。自去年 12 月中旬以来，该股已经打破了一系列纪录，较 2019 年 6 月 3 日创下的 52 周收盘低点 178.97 美元上涨了 326%。

SpaceX 推出卫星发射网上下单：首重 200 公斤 “快递费”100 万美元

腾讯科技讯，据外媒最新消息，马斯克执掌下的 SpaceX 公司最近推出了类似兄弟公司特斯拉的定制化服务，卫星公司能够在网上预定猎鹰九号的拼单发射服务，最低起步价仅为 100 万美元。据国外媒体报道，过去，发射卫星成本高昂，并非一般的公司所能承担，但是通过火箭重复利用以及一箭多星，SpaceX 正在大幅度降低创业者进入卫星领域的门槛。马斯克过去表示，火箭发射必须实现民航客机的商业模式。

欧盟或向高通开出第三张罚单 5G 射频芯片涉嫌垄断

腾讯科技讯 据外媒报道，高通周三表示，欧盟反垄断机构欧盟委员会正在对该公司进行反垄断调查，查证其是否利用在 5G 射频芯片领域的市场优势在欧盟国家从事反竞争行为。高通在其提交给美国证券交易委员会（SEC）的 10-Q 季度报表中称，2019 年 12 月 3 日，该公司收到欧盟委员会的通知，称正在调查高通是否通过利用在射频前端 5G 基带处理器领域的市场地位，在欧盟国家从事反竞争行为。除去欧盟市场之外，高通在全球多个国家和地区也遭到反垄断调查，如中国、中国台湾、韩国及美国。各国和地区的监管机构认为高通在专利授权方面存在垄断市场行为，要求降低专利费或者进行调整，并对其进行了处罚。

印度 iPhone 出货量去年增长 41% iPhone XR/11 功不可没

腾讯科技讯 据外媒报道，市场研究机构 Counterpoint Research 发布报告称，苹果在印度的命运出现 “彻底逆转”。据该机构报告估算，2019 年印度 iPhone 出货量同比增长 41%。该机构表示，iPhone XR 是 “超高端”(ultra-premium) 类别中最畅销的智能手机，领先三星和一加。同时，iPhone 11 也卖得很好。

华为正在欧洲选址建厂生产 5G 设备产品

新华社布鲁塞尔 2 月 4 日电华为公司驻欧盟机构首席代表刘康 4 日在布鲁塞尔表示，华为正在欧洲选址，准备建厂生产 5G 设备产品。英国政府和欧盟委员会近期分别发布了有关 5G 建设的政策文件。当地媒体和专家普遍认为，这些政策文件实质上为华为继续参与当地 5G 建设 “开了绿灯”。华为对英国和欧盟的政策立场分别表示欢迎。前来参加华为新春招待会的前欧盟委员会副主席维维亚娜·雷丁在回答新华社记者提问时说，华为在欧洲建厂生产 5G 设备产品将会显著提升欧洲对华为设备产品的信心。