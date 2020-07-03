新加坡航天激光网络设施制造商 Transcelestial Technologies 今天宣布获得 960 万美元的 A 轮投资，由 EDBI 和 Wavemaker Partners 共同领投。

同时加入本轮投资的还有空中客车的风险投资部门 Airbus Ventures、新加坡国防科技局的战略投资部门 Cap Vista、Partech 和 Tekton Ventures。

现有的投资者，包括 Entrepreneur First、新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）旗下投资公司 SEEDS Capital、Charles Songhurst（微软前企业战略主管）和 Ajay Shah（在渣打银行负责技术项目的高层）也参与了本轮投资。

Transcelestial 成立于 2016 年 12 月，致力于打造取代无线网络的空间激光网络，可以在地球上的任何地方提供高速互联网，包括全球 40 亿没有互联网接入的人。

这家初创公司开发了一款量产的网络设备 Centauri，利用其专有的无线激光通信技术，在建筑物、传统信号塔、街边电线杆和其他物理基础设施之间建立一个无线分布网络。

它只有鞋盒大小，重量不到 3 公斤，能够为客户提供光纤般的速度。它是一种可快速部署、低成本的高速解决方案，可用于需要升级带宽的密集住宅区。

2018 年，Transcelestial 筹集了 180 万美元的种子资金。