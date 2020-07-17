印度政府对 59 款中国产应用发布禁令后，这些应用要么主动下架，要么被应用商店移除。不过一些被禁应用找到了变通的办法，并成功获得了大量的下载。

根据移动应用市场情报平台 Sensor Tower 提供的数据，直播应用 Likee 的精简版 Likee Lite 在 6 月 29 日至 7 月 12 日期间，已经在印度区 Google Play 积累了 868 万次下载。

Likee 由总部位于新加坡的 Bigo Technology 拥有，该公司还拥有 Bigo Live。不过，Bigo 是中国企业 YY 的全资子公司，因此印度政府 6 月 29 日颁布的应用禁止令里就包含 Likee 和 Bigo Live 两款应用。禁令发布后不久，Bigo 也发表官方声明称，已将 Likee 从 Google Play 和 App Store 中暂时下架，并暂停其在印度的服务。

不过 Likee 的精简版 Likee 并未受影响，虽然 Likee Lite 从未上架过 iOS App Store，但 Google Play Store 一直可以找到。自禁令颁布以来，这款精简版应用还在印度获得了 571 美元的收入。

然而，Likee Lite 的下载量并不是最高的。印度公司 InMobi 旗下的 Roposo 录得 1080 万次下载，而另一家印度企业 ShareChat 旗下的短视频应用 Moj 获得 985 万次下载。

7 月 12 日，Likee Lite 在印度 Play Store 应用总排行榜中排名第二。Moj 领跑榜单，Roposo 和 MX Player 旗下的短视频应用 MX TakaTak 分别排在第 3 和第 6 位，MX TakaTak 上线短时间内就获得了 200 万注册用户。

在印度短视频应用中风靡一时的 Chingari、Mitron 和 Trell 在 14 天内分别获得了 600 万、500 万和 570 万的下载量。近日，有媒体报道称，著名的巴基斯坦制造的 TikTok 山寨应用 Mitron 的下载量突破了 2500 万大关，而 Chingari 的下载量则接近 2000 万。

鉴于 Likee Lite 的先例，几个也在封禁名单里的应用，如 Bigo Live、HAGO、Parallel Space、Viva Video 纷纷推出所谓 Lite 版，均顺利在 Google Play 上架。这似乎证明目前 Google 的政策是只关注名单里的 59 个应用，如果被禁应用背后的公司提交新的应用也不会受什么影响。