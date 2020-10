2020 全球技术转移大会(INNO-MATCH EXPO)日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕,活动以 “Is the world still open to China tech?”(世界仍然对中国科技保持开放吗?)为主题。

在 “电动汽车:行业复苏的下一步” 论坛上,Sino Auto Insights 创始人兼总经理 Tu Le、AlixPartners 总经理 Stephen Dyer 以及 Intralink 自动驾驶与出行业务主管 Daniel Kollar 进行了对谈。

谈到电动车在中国的趋势,Tu Le 说:“我认为有两个极端方面,一个是电动车,一个是电池。首先是高端方面,客户会出于情绪的原因,会出于酷或者是高科技以及高品牌的这种原因去买。另外低端品牌——比如在中国会有代步车,主要是去办事情买这种代步车,而不是为了高性能的电池去买。所以我们会看到这是两个极端化的趋势。”

Stephen Dyer 认为中国充电桩的渗透率在全球来讲是最高的,但是仍然是落后于需求的,必须去增强充电基础设施。“在中国进行充电,大家都是住在市区的、公寓、小区的,需求供给是远远落后于需求的。所以在家充电不现实,因为我们电网已经到了极限,所以我们需要更多公共基础设施。”

Stephen Dyer 还表示:“中国现在仍然是最大的汽车增长市场,政府也有意愿支持电动车发展,欧盟有这种趋势但是不会持续,我觉得中国会回到电动车冠军的宝座。”