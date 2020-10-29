2020 全球技术转移大会（INNO-MATCH EXPO）日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕，活动以 “Is the world still open to China tech?”（世界仍然对中国科技保持开放吗？）为主题。

在 “电动汽车：行业复苏的下一步” 论坛上，Sino Auto Insights 创始人兼总经理 Tu Le、AlixPartners 总经理 Stephen Dyer 以及 Intralink 自动驾驶与出行业务主管 Daniel Kollar 进行了对谈。

谈到电动车在中国的趋势，Tu Le 说：“我认为有两个极端方面，一个是电动车，一个是电池。首先是高端方面，客户会出于情绪的原因，会出于酷或者是高科技以及高品牌的这种原因去买。另外低端品牌——比如在中国会有代步车，主要是去办事情买这种代步车，而不是为了高性能的电池去买。所以我们会看到这是两个极端化的趋势。”

Stephen Dyer 认为中国充电桩的渗透率在全球来讲是最高的，但是仍然是落后于需求的，必须去增强充电基础设施。“在中国进行充电，大家都是住在市区的、公寓、小区的，需求供给是远远落后于需求的。所以在家充电不现实，因为我们电网已经到了极限，所以我们需要更多公共基础设施。”

Stephen Dyer 还表示：“中国现在仍然是最大的汽车增长市场，政府也有意愿支持电动车发展，欧盟有这种趋势但是不会持续，我觉得中国会回到电动车冠军的宝座。”