近日，网易公布了截至 2020 年 12 月 31 日的 2020 年四季度以及 2020 全年财务业绩报告。财报显示，截至 2020 年 12 月 31 日，网易四季度及全年营收均实现大幅增长。

2019 年年初，丁磊提出将 “游戏、电商、教育、音乐” 作为网易的四大战略部署。现在网易这四大业务板块发展地怎么样了？或许可以从最新的财报中得出一些结论。

全年来看，2020 年网易营收达到 736.67 亿元，同比增长 24.4%；其中网络游戏营收达到 546.09 亿元，同比增长 17.7%；有道业务收入 31.68 亿元，同比增长 142.7%；创新及其他业务营收达到 158.91 亿元，同比增加 38%。

值得注意的是，2020 年 Q4，有道业务收入 11 亿元，同比增长 169.7%

作为全球唯一一家在纽交所、纳斯达克、港交所同时挂牌的互联网公司，网易在美股上市以来的股价随着时间稳定地爬升，从 2000 年上市之初的 0.61 美元上涨到如今的 110 美元。稳中求进的态势似乎彰显了这家公司某种 “稳重” 的品质。

依然是重头戏的游戏业务

从历年的财报数据来看，网易的各个季度的游戏收入都稳定在 100 亿元以上的水平，2020Q4 网络游戏业务营收为 134 亿元，连续 11 个季度超过百亿，占整个公司营业收入也长期保持在 60% 以上。以至于外界经常调侃网易更像是一家游戏公司。

网易推出的经典端手游持续流行，游戏出海也在加快步伐。经典游戏《梦幻西游》、《大话西游》、《光·遇》等保持在畅销榜前列。

2021 年是网易游戏出海很重要的一年，《哈利波特：魔法觉醒》、《无尽的拉格朗日》等产品都会在海外上线。

比如在日本，网易研发的射击类游戏比较受欢迎。根据 Sensor tower 数据，《荒野行动》20Q4 在日本市场手游收入中排行第五，在日本的中国手游收入榜中排行第一。

另外，像《无尽的拉格朗日》《指环王》等 SLG 类型的游戏，网易也在将本土游戏的成功推广到全球。网易希望针对不同的市场，进行更为多元化的研发，以满足不同玩家的需求

2020 年由于全球疫情，海外游戏市场迎来了增长的契机。网易管理层曾预计 3-5 年公司的海外游戏收入占比可以达到 30%，海外市场或将迎来丰收。

另外，网易游戏即将推出的后续产品也很丰富，更有大 IP 作品保驾护航。公司即将上线的新品包括：《忘川风华录》《无尽的拉格朗日》《哈利波特：魔法觉醒》等，其中《宝可梦大探险》、《暗黑破坏神：不朽》与《星战前夜：无烬星河》已经获得版号。

不过，在目前的在线游戏服务市场，网易距离位于行业头部的腾讯还有一段距离。例如，2020 年 Q3 腾讯的网络游戏收入增长 45%，达到 414.22 亿，是网易游戏板块营收的两倍以上。

游戏之外的多元业务

游戏之外，网易营收结构中的电商、教育、音乐版块表现各不相同。其中，教育和音乐这两项业务是最有潜力成为网易游戏之外增长引擎的业务。有道在 2020 年 Q4 近 160% 的涨幅是可观的数据，而网易云音乐所在的板块也取得了稳定增长。

有道的增长很大原因是抓住了线上教育特别是 k12 赛道的红利。而网易云音乐一直在发力版权合作。先后与滚石唱片、华纳版权、吉卜力工作室等达成战略合作，并获得了李宗盛、刘若英、五月天、梁静茹等诸多歌手歌曲版权。

不过，作为电商版块的网易严选则面临着增长颓势。网易严选业务因 “占公司总收入比例甚少” 的原因，被并入创新企业及其他业务版块。

持续创新，发力中短视频和音频社交

网易最近发布了10 亿人民币的视频业务投资计划，或许是希望通过重整内容版图，重振在线广告业务的增长和推动媒体业务的增长。

今年 1 月，网易举办视频创作者线上大会，宣布正式投入视频领域。数据显示，春节期间网易相关平台视频播放量较以往平均有两到三倍增长。在此次网易财报电话会议上，丁磊也表示，公司将义无反顾地继续加强与游戏、音乐、知识公路等核心业务相关的中短视频投资。

网易创新的步伐从来没有停过。就在昨日，网易云音乐更新了 8.1.31 版本，增加了一个全新对谈互动新模式 “侃侃”，该功能类似于上述 Clubhouse 所提供的功能。

据悉，侃侃也主打音频社交，用户可创建特定谈话主题的音频房间，可邀请其它用户进行发言。

最后，值得关注的是，根据网易财报披露的数据，网易云音乐超 9 成活跃用户年龄在 29 岁以下，2020 年新增用户中 60% 是 00 后。

已经上市 20 多年的网易仍然在持续迭代，保持 “年轻” 的活力。