5 月 11 日，现代汽车集团创新中心（北京）（Hyundai CRADLE Beijing）在上海浦东国际人才港成功举办 2021 开放创新日暨 “创悦智行” 联合加速计划入围企业颁奖仪式。中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长付军、现代·起亚汽车中国研发中心总经理杜思凯、现代汽车集团（中国）MECA 事业室室长解超朋、现代摩比斯中国研究所所长赵炳龙、腾讯广告行业销售运营副总经理施赛飞、上海张江（集团）有限公司招商服务中心主任助理管凤华等嘉宾莅临活动现场，对活动的举办表示祝贺；现代汽车集团各业务部门代表，摩比斯中国各分部法人长，ICT 企业、投资机构、加速器/孵化器、研究机构、创新平台等合作伙伴代表出席活动，并与入围初创企业展开交流探讨。

现代汽车集团创新中心（北京）2021 开放创新日在上海成功举办

活动伊始，现代汽车集团 Innovation Division 副总裁黄允圣从韩国首尔发来祝贺，表达了总部对于中国市场开放创新业务的重视：“希望 CRADLE Beijing 在中国的创新布局可以促进现代汽车集团各业务部门的数字化变革，并协助品牌树立创新形象，加速集团转型成为出行服务供应商。”

现代汽车集团 Innovation Division 副总裁黄允圣从韩国首尔发来祝贺

活动现场，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长付军作为政府领导代表进行致辞：“现代汽车+摩比斯+腾讯智慧出行的多重品牌效应，结合整车厂、一级供应商以及互联网巨头在全球的影响力，将为张江科学城打造具有全球影响力的科创中心名片，探讨从 ‘创新领航’ 到 ‘生态共享’ 和 ‘产业赋能’ 的合作新模式。”

中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长付军作为政府领导代表进行现场致辞

主题演讲环节，现代汽车集团创新中心（北京）总经理杨萍介绍到：“CRADLE Beijing 积极构建本地化的开放创新交互式平台，打造创新和战投一体化的创新中心，依托孵化加速、战略协同、战略投资这一完整创新链路，为初创企业实现商业模式论证、产品技术打磨、全球商机共享、资本机会拓展等平台能力输出。我们携手腾讯智慧出行、Mobis Venture China、Vπ张江孵化器共同发起的 ‘创悦智行’ 联合加速计划，就是该平台能力的核心体现，也是 CRADLE Beijing 在现代汽车集团内部推进开放、拥抱创新态度的有力实践。本次联合加速计划将持续整合各发起方优势资源，加速创新试点项目的开展。”

现代汽车集团创新中心（北京）总经理杨萍对 “创悦智行” 联合加速计划进行介绍

现代·起亚汽车中国研发中心总经理杜思凯介绍了现代汽车集团强大的技术储备以及即将建立的上海前瞻数字研发中心，并表示，“中心将连接现代汽车集团全面的生态资源，在中国以更加合作开放的态度，致力于为中国用户提供独特无忧的出行体验，加速现代汽车·起亚在中国的数字化转型。”

现代·起亚汽车中国研发中心总经理杜思凯对上海前瞻数字研发中心进行介绍

联合加速计划的各发起方代表随后也分别介绍了各自在开放创新领域的实践以及对本次加速计划的支持：

腾讯云战略合作总经理庆雪辉表示：“去年，腾讯智慧出行发起 ‘TIME 生态合作伙伴计划’，希望打通腾讯的技术、产品、平台等能力，整合资本、商机、培训、营销等资源，在人才培养、投资孵化、资源共享、商机探索等各个方面，全方位助推汽车、出行产业创新。此次 ‘创悦智行’ 联合加速计划是 TIME 计划的重要落地项目，希望未来以此为契机，能够让更多优秀的合作伙伴加入进来，共建出行新生态，创造出行新价值。”

腾讯云战略合作总经理庆雪辉进行致辞

现代摩比斯执行董事高映硕通过连线对开放创新日的成功举办表示祝贺。活动现场，Mobis Venture China 中国区负责人王总介绍了现代摩比斯的中长期发展战略，以及摩比斯在开放创新领域的实践进展，并分享了现代摩比斯在本次加速计划中的项目成果。王总提到：“联合加速计划是现代摩比斯开放式创新探索中的重要环节，现代摩比斯通过本次加速计划，加深了与中国科技初创企业的业务交流，在自动驾驶场景落地、下一代智能座舱传感器等多个技术领域与初创企业共同探讨了多项创新应用和潜在合作。摩比斯未来将持续通过开放式创新以及战略投资等方式，加强技术创新以及对外合作。”

Mobis Venture China中国区负责人王总介绍了现代摩比斯的中长期发展战略

上海张江（集团）有限公司招商服务中心主任助理管凤华分享其多元化赋能创业企业成长的模式和经验，“张江孵化器希望以孵化服务+投资服务为载体，依托张江雄厚的科研创新资源和良好条件，共同推动招商、资本的深度融合，整合大中小融通的全球资源，带动科技企业资本赋能，推进张江科学城双创事业快速发展。”

上海张江（集团）有限公司招商服务中心主任助理管凤华分享其多元化赋能创业企业成长的模式和经验

主题演讲后，上海张江高新技术创业服务中心主任雷亚洲、现代汽车集团创新中心（北京）总经理杨萍、现代摩比斯中国研究所所长赵炳龙、腾讯广告行业销售运营副总经理施赛飞上台，为入围企业颁发奖杯，祝贺其成功入围。

与会领导为 “创悦智行” 联合加速计划入围企业颁奖

本次开放创新日活动通过入围企业路演和展区等形式，增进集团各业务部门对入围企业的了解，促进入选初创企业与外部创新平台、投资机构等合作伙伴的交流。路演环节上，入围初创企业依次登台演讲，向到场嘉宾介绍其创新项目详细内容，其中包括：腾讯系操作系统级车联网解决方案平台【梧桐车联】、车载 3D 视觉传感方案提供商【奥锐达】、多模态交互系统方案提供商【云思创智】、汽车数字化平台建设运营服务商【翌擎科技】、覆盖营销全链路的营销云企业【Convertlab】、移动模块化储能充停服务提供商【始途科技】、自动驾驶算法及硬件系统提供商【魔视智能】。

活动现场的初创展示区域集中呈现了入围企业的演示产品，来自 ICT 企业、投资机构、创新平台、加速器/孵化器、政府机构的嘉宾围绕各个展台，仔细询问各初创企业的情况，并观看了展品的演示介绍。

通过本次活动，现代汽车集团创新中心（北京）（Hyundai CRADLE Beijing）促成了现代汽车集团内部多个业务部门和外部创新资源的深入交流，为后续的业务合作打下基础；对外则进一步深化了与多维度产业创新伙伴的协同关系，共同打造互联互通、互利互惠的创新生态，为中国创新业务的可持续增长迈出了坚实的一步。我们期待与更多创新合作伙伴及优秀初创企业携手，持续构建开放创新网络，共同探索并落地创新业务。