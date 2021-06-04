近日，数字化货运平台满帮集团递交了在纽交所上市的招股书。此次公司计划最多筹集 20 亿美元，估值或为 200-300 亿美元。

满帮集团成立于 2017 年，由运满满和货车帮合并而来，而运满满和货车帮分别成立于 2013 年和 2011 年，两家公司的合并历程像极了当年滴滴和快的合并，都属于两家业务模式趋同、体量相仿的公司走到一起，满帮因此也被业内称为 “货运版滴滴”。

在合并之前，国内长途货运市场上，货车帮、运满满、福佑卡车是业界的三家龙头企业。现阶段，竞争对手福佑卡车也在已经递交了招股书，“货运平台第一股” 的争夺战已经开启。

全球最大的数字货运平台

中国拥有全球最大的道路运输市场。根据中投公司的报告，2020 年市场规模为 6.2 万亿元。整车和零担运输占中国公路运输市场的大部分，2020 年将达到 5.3 万亿元，预计到 2025 年将达到 6.5 万亿元。

中国的道路运输行业还处于高度分散的状态，效率低下且信息高度不对称。在行业数字化之前，发货人和卡车司机的匹配是在偏远的物流园区线下进行，大部分谈判过程通过电话或面谈。通常情况下，托运人要花费数天时间才能找到卡车司机，因经过多层中间商导致定价不透明，无法确保托运人或卡车司机的利益。托运人和卡车司机之间缺乏协议和信任导致频繁发生纠纷。由于信息高度不对称，卡车利用率也受到限制。

满帮平台用数字化实现了更高效的货运匹配，通过减少中间商环节，将运费减少了 10-15%。基于巨大的体量，满帮建立了具有规模经济的全国公路物流网络，业务覆盖全国超 300 座城市，线路覆盖超 10 万条，实现百万量级的货物匹配。

根据 CIC 报告，按总交易价值（266 亿美元）计算，满帮是 2020 年全球最大的数字货运平台。2020 年，满帮集团平台上促成了 7,170 万个已完成订单，撮合订单价值 266 亿美元。大约 20% 的中国重型和中型卡车司机在满帮的平台上完成了运输订单。目前，大约有 140 万托运人活跃在满帮的平台，超过 280 万卡车司机在满帮的平台上完成了运输订单。

财务数据上，满帮在 2019 年和 2020 年的总净收入分别为 24.73 亿元和 25.81 亿元，净亏损分别为 15.24 亿元和 34.71 亿元。

现阶段，满帮收入主要来源于其核心的货运匹配服务及增值服务两方面。其中，货运匹配业务是满帮的核心业务，在 2019 年、2020 年分别贡献 17.7 亿元、19.5 亿元，占其总营收的 71.6% 和 75.5%。

满帮和福佑的差别在哪里？

同为行业巨头，满帮和福佑商业模式上的区别在于，福佑是一个全履交易平台，满帮则更像是一个线上信息撮合平台。

满帮模式的特点是提供货源信息但不参与交易，属于撮合型平台，平台定价是由货主发布运输信息与期望价格后，等待司机线上沟通协商价格。这一模式的优势在于投入成本低、流量大，类似淘宝的流量平台。缺陷在于可能由于缺乏审核机制，无法直接对司机进行管控，运输质量也难以把控。此外，撮合型平台通过竞价的方式达成交易，价格波动较大。

相比之下，福佑的优势在于解决了司机的管控问题。福佑卡车覆盖了 “匹配+承运” 的全流程，其推出了经纪人竞价模式，切入交易，完成了信息流、物流、资金流的闭环，成为行业内首个 “全履交易平台”。但是，也不可避免地造成了沉重的管理资本。

商业模式的差别进而导致了毛利率的差距，满帮的毛利率明显高于福佑卡车。2019 年和 2020 年，满帮的毛利率从从 44% 上升至 49%，而福佑卡车 2020 年的毛利率为 3%，2019 年只有-0.3%。

其次，在市场占有率上，满帮占据着优势地位。根据极光 iAPP 的最新数据，运满满司机端 APP 的渗透率为 0.69%、货车帮司机端 APP 的渗透率为 0.47%、运满满货主端 APP 的渗透率为 0.28%、货车帮货主端 APP 的渗透率 0.17%，相比之下，福佑的渗透率要低很多，其中福佑好运 APP 渗透率 0.03%、福佑卡车货主 APP 渗透率 0.003%。

拓展多元业务，加码增值服务和同城货运

IPO 之际，满帮还面对一个难题：业务显得过于单一，大部分营收来自货运匹配服务。为拓展多元业务，满帮正在将目光投向增值服务和同城货运。

在增值服务上，围绕托运人和卡车司机的各种基本需求，托运人可以在满帮的平台上访问运输管理系统、信用解决方案和保险。卡车司机可以在满帮的平台上访问用于路由和管理交通罚单记录、信用解决方案、保险、电子收费或 ETC、服务和能源服务的软件。

但增值业务的表现不如预期。2019 年和 2020 年，增值服务营收分别为 7 亿元和 6.3 亿元，同比下滑 10%。

在 2020 年，满帮开始拓展更多新业务，宣布进入同城货运市场。2020 年 8 月，满帮收购了同城货运领域的省省回头车，又在 11 月，以新品牌 “运满满” 开展同城货运业务。

2020 下半年以来，同城货运赛道热度不减。滴滴货运在一年内覆盖了 11 个城市。2020 年 9 月，顺丰也推出了 “货车导航”。货拉拉也在近期完成了 20 多亿美元的融资。这个赛道的竞争已经进入白热化阶段。

在货运企业争相上市的当下，满帮集团接下来的表现令人期待。