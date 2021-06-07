没有主动领取，卡包里却 “躺” 着一堆品牌会员卡；页面写着现金红包，实际却是消费代金券……这样的 “套路” 卡券将被支付宝重点整治。6 月 7 日，蚂蚁集团消费者权益保护专项行动 “蚂蚁 315” 透露，已整治支付宝卡券发放的 3 大套路，一旦发现违规将被立即下线整改甚至禁止发放。

支付宝卡包是一款用于管理电子凭证的产品，支付宝以及其平台上的商家给用户发放的各类生活服务的票据凭证，如品牌会员卡、优惠券、折扣券、代金券、换购券、火车票等，都会存放在支付宝卡包里。为了吸引更多用户点击、使用，以往卡券发放中，个别存在自动发放、模糊使用范围、夸大用词等 “套路”，损害消费者权益。

据了解，此次 “蚂蚁 315” 整治卡券发放，重点规范 3 大套路，一旦发现违规将被下线整改，屡次违规将被暂停发放：

1、任何卡券都必须由用户手动领取或添加，不允许任何形式的自动发放。

2、卡券名需体现适用范围、具体使用内容，如肯德基 WOW 会员，不得使用宽泛、模糊的名称，如支付权益券等。

3、卡券内容不得使用夸大、模糊的言辞误导用户，使用规则必须清楚明了，关键信息（如有效期）在详情页直接展示。

这是支付宝整治平台上的套路营销活动后，再次对存在套路隐患的卡券进行治理。同时将针对卡券运营进行日常满意度监测，持续完善用户体验。

“蚂蚁 315” 是蚂蚁集团发起的消费者权益保护专项行动，自今年初启动，已经陆续推出上线消费者权益保障频道、启动内部产品用户满意度考核、治理支付宝内套路营销、在支付宝开放平台推出 “商家防跑路套餐” 等举措。相关负责人表示，还在持续不断对用户满意度不佳的产品功能进行改造，保障消费者权益。