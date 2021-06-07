提到全屋清洁，相信很多人都会为持续出现的桌缝尘垢，沙发缝的细碎毛发，床单上的尘螨皮屑感到烦恼，无疑这些都加剧了清洁工作的繁琐程度。不过现在越来越多的家庭会选用智能化的工具来辅助清洁，比如吸尘器。吸尘器的江湖地位来自于其强大吸力、整机密封过滤和丰富配件组合起来的多样性，随着市面上吸尘器新品层出不穷，如何选择一款功能强大又能助力全屋清洁的吸尘器就非常关键了。接下来，动点科技会以全新的戴森 V15 Detect 无绳吸尘器（以下直接称 “V15”）为例，来看看它是如何在核心科技的进化中不断迭代产品，以满足大众全屋清洁需求的。

230AW 强劲吸力引领提升戴森 V15 用户感知

这款产品拿到手乍一看，会发现整体颜色变化非常大，吸尘杆采用了金色配色，主机尾部的 HEPA 过滤系统则以蓝色来呈现。此前经典款惯用的紫色这一次甘作配角，点缀在各种配件之中。

诚然，如果只是以色侍人，那么戴森何以在无绳吸尘器市场叱咤多年。这一次带来的 V15，更像是一次 “集大成” 的作品。首先，这次的吸力确实得到了升级，230AW 强劲吸力充分满足全面深度清洁需求。在使用的过程中，明显能感觉到出风口的风量增大，吹到身上格外凉爽。这点很适合对居家环境、尤其地面卫生有较高清洁需求的消费者。

传统的清洁方式并不高效，拍打、扫地等传统清扫方式会导致扬尘，可能诱发打喷嚏、流涕等症状，而拖地、擦地等方式只是将灰尘移至别处。戴森强劲吸力可有效吸除家中四处的灰尘，高效清洁一吸即净。

根据官方数据，其配备了小巧而强劲的戴森 Hyperdymium 旋速马达，每分钟转速高达 125,000 转；14 个同心气旋，可产生高达 100,000G 的强劲离心力，能够高效分离看不见的微尘并甩入集尘筒。

整机配备五重 HEPA 过滤系统，配备的是高标准的 H13 级 HEPA 滤网，可以吸附并锁住 99.97％小至 0.1 微米看不见的的颗粒物，包括宠物皮屑、烟灰和一些废气，排出更洁净的空气，防止清洁过程中的二次污染。完全不用担心使用传统的拍打、清扫等清洁方式可能会造成的扬尘问题。令人感知更明显的是，滤网一旦松动，主机可以感应到并在 LCD 屏幕上提醒你，算是非常贴心了。

其次，V15 搭载的激光纤巧软绒吸头，配备了激光探测功能。这是一项专为硬质地板打造的技术，能帮助用户不错过地面上的任何微尘，让灰尘无处遁形。动点科技为了体验清洁效果，选取了硬质的测试平面，在原本有些微尘的情况下又撒了一些食盐，在暗光下这些颗粒物并不明显，然而一旦开启 V15，其阴影与地面形成鲜明对比，从各个角度折射出的绿色光线聚焦在灰尘上，让这些灰尘颗粒在激光下瞬间显形。而且该激光功能也可以根据需求，手动开启关闭。对比市面上普通的 LED 照明相比完全是两个不同的研发理念。

值得一提的是，V15 采用了声学压电式传感器技术。该传感器是戴森的一项首创技术，当灰尘进入机器并撞击集尘筒入口处的压电式声学传感器表面时，主机底部的 LCD 屏上会配合戴森独特算法，实时显示相应大小的灰尘颗粒增长情况，从而为深度清洁提供明确数据证明；配合高扭矩吸头的 DLS 动态负载传感系统，可根据地面类型协同调节吸力，有助规划深度清洁。

一开始，我们对这项技术并没有太大的感觉，直到上手后，经过不同材质不同尘埃积聚度的测试平面时，无论是声音还是手部，都能够明显感觉到吸力的变化，伴随着 LCD 屏幕上数字的变化，对于哪些区域的重点清洁工作再也不是完全依靠肉眼去判断了。对用户而言，清洁灰尘较多之处时，使用 V15 能够更快完成深层清洁；而清洁灰尘较少之处时，则使用更低的吸力来维持运行时间，也是两全其美。

丰富吸头为全屋清洁提供更多可能

随着人们生活水平的提升，对居家环境有了更高的要求。无论是地板、桌缝，还是书柜、床角，都需要经常清洁以维持健康的居家环境。从前吸尘器只能胜任地板等单一场景的清洁，而如今，丰富的吸头配件和主机、吸尘杆配合，一机多用成为可能。

地面清洁主要是依靠激光纤巧软绒吸头和高扭矩吸头，激光纤巧软绒吸头的强悍实力上文已经提到，这里聊一聊高扭矩吸头。作为 V15 的全新配件， 高扭矩吸头搭载戴森全新防缠绕技术，动点科技将其用于毛发较多的硬质地面进行测试，发现吸力并没有因为重新设计而打折扣，而且可快速清除长发和宠物毛发，基本没有缠绕发生。它上面的控制滑块，调到 “+” 更贴近地面，抓地力更强，对于毛茸茸的地毯可以吸得更干净；碰到相对大的颗粒物，可以调到 “-” 来吸除；没有相应的情况则可保持不变。

根据官方数据，这款吸头内部设有 56 个聚碳酸酯齿，可减少毛发缠结在刷毛周围，被直接吸入集尘筒内。而防缠绕螺旋形吸头则是用另一种思路来解决毛发缠绕问题——防缠绕锥状刷条。

戴森通过锥形设计并引入偏置气道能够有效从刷条上吸出毛发，确保不会缠绕。同时防缠绕螺旋形吸头的使用场景更多样，它可以用来吸除积聚在家具织物装饰、楼梯、床垫和其他特定位置深层的灰尘。这些场景往往被一般的吸尘器品牌忽视，清洁场景有局限，因此很难构筑起全屋清洁的功力。

尘螨问题在家居生活中防不胜防，床褥更是过敏等肌肤问题的重灾区，戴森的防缠绕螺旋形吸头，针对长发和宠物毛发清洁而设计，清洁快速且防缠绕，适用于多种清洁场景，高效吸除床褥、沙发、织物等深层的尘螨及过敏原。之前笔者一直忽视床褥的清洁，只是定期清洗床单，这次上手后才发现真的吸出来不少日常所忽视的皮屑等尘螨相关过敏原。

边角缝隙的清洁也很让人头疼，人力也很难触及这些地方，很多时候费了九牛二虎之力效果还未必理想，而窄缝照明吸头和缝隙软毛（宽嘴）两用吸头可以让这些地方的清洁变得更简单。前者通过照明的功能可以帮助识别尘埃聚集处，适合清洁沙发、柜子、底部或边角昏暗处缝隙，移门卡槽处、座椅、沙发衔接处缝隙，甚至家庭用车的座椅缝隙，都能用其轻松发现灰尘并吸除；后者适合清洁家具、灯具等位置的灰尘及较大碎屑。而表面粗糙、摩擦阻力大的材质比如污泥及风干的尘垢，可以用顽固污垢毛刷清洁吸除。

除此之外，V15 还配备了可伸缩的延长软管，换上它能灵活操作省力省事，减少手臂负重，不用整机抬上抬下。底部转换头方便一键弯折，能配合其他吸头深入低处比如床底，或者探向高处比如衣柜或者较高的窗台，以避免弯腰，节省体力。还有就是适合清洁光滑及脆弱表面的尘垢及微尘的迷你除尘软毛刷以及可放置两个常用配件吸头于吸尘杆上的随行吸头夹，有了这么丰富的配件和吸头搭配使用，全屋清洁自然不在话下。

说到最后，吸尘器的可拆卸性也是应对全屋清洁的关键。市场上很多吸尘器本身功能性不错，但拆卸麻烦难以清理，对于养宠一族不太友好，而戴森的拆卸处和连接点均以红色材料制作，十分醒目，而且一键按下就能跟其他配件组合变换形态，轻松应对全屋清洁。

结语

整体来说，戴森 V15 绝对是无绳吸尘器中的旗舰之选，在国产品牌奋起直追的今天，戴森 V15 的发布，显示出了在体验日益接近的情况下，戴森仍愿意在用户感知层面下功夫：激光探测与传感精析功能帮助亲眼见证清洁效果，自适应的强劲吸力和更强的续航，加上丰富多样的配件，带来更直观清洁体验的同时，还有助于打造舒适安心的居家环境。