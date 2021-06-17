电动汽车充电解决方案提供商北京智充科技有限公司（简称：“智充科技”）日前宣布完成 B 轮融资，已获壳牌风险投资部门 Shell Ventures（简称：“壳牌资本”）注资。智充科技旨在扩大规模，以满足快速扩张的市场对充电服务的加速需求。

即使在疫情期间，全球交通电动化转型也没有放缓，对充电解决方案的需求持续显著上升。

根据国际能源署（IEA）发布的《2020 年全球电动汽车展望》报告，2030 年全球电动汽车保有量预计将达到 2.45 亿辆，是 2020 年水平的 30 多倍，年均增长 36%。若按 IEA 建议的每 10 辆电动汽车就应配备 1 台充电桩的比例来说，相较于估算的 2020 年 210 万台充电桩，这一数字在 2030 年将会达到 2450 万。

智充科技首席执行官侯亦飞说：“全球公司对一个令人振奋的碳中和未来的展望，已经达到了前所未有的一致性。通过打造行业领先的产品和服务，智充科技将与所有合作伙伴共同推进这一愿景的实现。”

“我们对智充科技团队为客户提供可靠的 “交钥匙式” 电动汽车充电解决方案的推动力和表现印象深刻，” 壳牌资本的风险投资负责人李铂说：“我们正在努力打造互联互通的电力服务，智充科技的业务和雄心与我们的高度匹配。我们对智充科技的投资印证了对他们潜力的信心，在他们向成为领先的本地和国际客户的充电解决方案提供商不断迈进的道路上，我们很自豪能与他们合作。”

智充科技是一家创新的电动汽车充电解决方案提供商，拥有交流、直流、大功率充电产品和技术，包括车辆到电网（V2G）、负载管理和软件即服务（SaaS）。 智充科技不仅仅制造和销售充电桩，更提供可定制的 “一站式” 充电服务。自 2015 年以来，该公司已经部署了 35000 多台充电桩，兼容 120 多种车型，在亚太和欧洲地区的月供电量超过 2000 万度。智充科技也是国内首家研发出全球最快的公共充电桩 — 360 kW 液冷大功率充电桩（HPC）的制造商。

除了公共充电，智充还开发了专为电动巴士、家庭和工作场景设计的充电桩产品线，全部配备空中下载技术（OTA）精细管理后端。结合远程诊断和调试功能，让充电站的日常维护高效流畅，充电站运营商（CPO）的工作被大大简化。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。