近日，机器视觉赛道再添一位 IPO 角逐者：格灵深瞳申请科创板 IPO 获上交所受理，本次拟募资 10 亿元。

在冲刺科创板 “AI 第一股” 的名单上，已有依图科技、云从科技、云天励飞、旷视科技等几家 AI 公司处于上市受理的途中。先行者们因为种种原因暂时停滞的上市步伐，会不会被格灵深瞳反超呢？

明星 AI 公司遭遇滑铁卢，沉寂数年后落后同行

格灵深瞳成立于 2013 年，是国内计算机视觉行业和算法技术的早期探索者和实践者。

与 AI 四小龙相比，格灵深瞳的成立时间相当，甚至比云从科技（2015 年）和商汤科技（2014 年）早一两年。创始团队也是业界的硅谷精英，格灵深瞳的创始人赵勇在此之前是谷歌研究院的资深研究员，其所在团队在较早时期就取得计算机视觉技术突破。

硅谷精英回国创业，格灵深瞳很快拿到真格基金和策源创投的数百万天使轮投资。徐小平和沈南鹏对格灵深瞳寄予厚望，认为这家公司未来价值 3000 亿美元。一年后，又拿到红杉中国投资的数千万美元融资。但是随后公司融资步伐明显放缓，3 年后的 2017 年才完成 B 轮融资，投资方包括三星、真格基金等，但未公布融资金额。2019 年低调完成 3 轮融资。

领先的计算机视觉技术、来自名校学霸的团队成员，还有顶级投资机构的加持，这些刚开始都为格灵深瞳加上了 “明星 AI 公司” 的光环。只是创业之路往往比想象中坎坷，格灵深瞳很快遇到了生存危机。

创业初期，格灵深瞳将技术落地场景定位于零售行业，只是当时的实体零售业正受到电商的强烈冲击。业务受阻后，格灵深瞳将目光转向 AI 应用规模最大的行业：安防和金融，却又遇到了产品销售能力不足的问题。2016 年，格灵深瞳资金面临断裂危险，“账上的钱只够撑几个月”。

经历员工离职潮、高层换血之后，原本高调的格灵深瞳进入了几年的沉寂期。

在机器视觉赛道角逐 8 年之后，格灵深瞳失去了初始的明星光环，还与商汤、旷视和云从几个对手落下了几个身位。

从营收来看，格灵深瞳最近三年的营业收入分别为 5196 万元、7121 万元、2.4 亿元，营业收入复合增长率达到 116.12%。虽然营收增速比较可观，但是相比之下，旷视、云从和依图的营收同期都高出了数倍。

研发人员上，2020 年，旷世科技的研发人员人数为 1413 人，而格灵深瞳仅为 146 人。不过在研发投入占营收比上，格灵深瞳在行业中并没有落后。

衡量技术能力的专利数上，格灵深瞳的专利数也处于平平无奇的位置。格灵深瞳拥有 18 项发明专利及 74 项软件著作权，相比之下，旷视科技拥有 220 项发明专利，软件著作权 141 项，依图科技和云从科技的软件著作权也分别达到了 272 项和 305 项。

在计算机视觉市场，有跑在前列的 AI 四小龙的商汤、旷视、云从、依图，海康威视、大华、宇视等视频监控厂商也在争夺这块市场。面对如此激烈的竞争，格灵深瞳接下来能夺得多少领地呢?

业务进入复苏期，但营收依赖大客户且不稳定

近几年，随着各行业对人工智能技术的需求上升，格灵深瞳凭借技术储备，研发出面向交通管理、商业分析等领域的算法模型，并实现了算法的标准化，业务逐渐复苏。

目前，格灵深瞳的主营业务收入来自城市管理、智慧金融、商业零售等领域的人工智能产品及解决方案。

其中，城市管理领域已覆盖全国多省市的公安局、公安交通管理局、政法委员会等政府机关或企事业单位；智慧金融领域已覆盖农业银行全国各省市的上千家分支机构；商业零售领域已覆盖中国石化、现代汽车等多家国内外知名企业。

业务虽然处在上升期，但是面临着营收依赖大客户且不稳定的风险。据招股书披露，2013 年成立以来，公司积累的主要客户以政府机构、企事业单位，以及业银行各级分行、中国石化和现代汽车等企业为主。2018 至 2020 年，公司对前五大客户销售收入合计占当期主营业务收入的比例分别为 78.23%、67.55% 和 57.57%。其中，农业银行上一年度为公司贡献了 20% 的营收。

2020 年营收总额亮眼的背后，也存在部分不可持续性收入。招股书显示，公司为应对新冠疫情，推出的双光温测智能识别设备，全年实现销售收入 4716 万元，占 2020 年营业收入比例近 20%。

另外值得注意的一点是，格灵深瞳持有驭势科技 8.68% 的股份。2016 年 2 月，格灵深瞳创始人赵勇与吴甘沙、姜岩等人共同创立了驭势科技，希望通过战略投资的方式实现在自动驾驶领域的产业布局。

驭势科技同样是科技精英创业的典范。创始人吴甘沙是前英特尔中国研究院院长，从科学家转身创业者，在谷歌成立 Waymo 公司的同一年成立了自动驾驶公司驭势科技。

驭势科技在自动驾驶领域正在崭露头角，未来或将成为格灵深瞳在自动驾驶市场的突破点。

回顾格灵深瞳的发展史，可以瞥见 AI 作为一项新兴技术在落地过程中遇到的种种困境。经历了一番挫折，格灵深瞳终于在 AI 赛道扎下根来，开启了 IPO 之旅。

接下来，“AI 第一股” 将花落谁家？