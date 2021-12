首届 “BEYOND 国际科技创新博览会” 于 12 月 2 日-4 日在澳门成功举办。中国银行澳门分行作为 “铂金支持暨赛事独家赞助伙伴” 全程参与支持此次盛会。澳门中银发挥当地主流银行和集团全球化、综合化优势,特色呈现中银创新展区、医药医疗技术设备创新论坛、独家赞助科技大奖,助力大会呈现精彩内容。

科技金融特色展区

澳门特别行政区行政长官贺一诚及多位重要嘉宾在澳门中银蔡春彦副行长等的陪同下参观了中银展区。展区特色呈现了银行数字化创新产品服务、科技金融普惠金融服务、科技企业客户伙伴服务互动展示、大湾区/澳门商事及银行服务咨询、投融资撮合对接等丰富内容,全方位助力博览会成为全球科技产业新的聚焦点和顶级年度科技盛会之一。

澳门中银在 12 月 3 日上午独家冠名举办 “医药医疗技术设备创新论坛”,论坛邀请了产业、专业投资及学术研究等各界嘉宾共同探讨医药医疗技术设备的创新与未来,达成了对于技术研发加强投入的意向,促进了产投研的深度结合。

迈瑞医疗董事会秘书李文楣、恒瑞医药高级总监樊琳、鼎晖投资董事总经理伍旻锋、CPE 源峰执行董事吴晶、中国科学院院士广东省智能科学与技术研究院院长张旭先后发表演讲,TPG 资本董事总经理张立阳、澳门分行副行长蔡春彦等嘉宾亦出席此次论坛。

澳门分行国际企业金融部总经理李舫表示澳门中银致力为医药医疗行业提供专业金融服务,并与时俱进地搭建了全方位产品服务体系。特别是 2019 年公司金融特色平台在澳门分行设立以后,积极探索与医药医疗行业的合作新模式,为行业发展铺桥搭路,支持优质客户全球产业化布局。

此次论坛让中国经济的密切观察者、医疗健康行业的资深从业者、以及专业投资的深度参与者从不同视角与价值来审视医药医疗行业创新所带来的机遇与挑战,以及金融领域如何助力医药医疗行业创新改革。

独家冠名赞助 BEYOND 科技大奖

澳门中银同时作为 2021 年度 BEYOND 科技大奖(BEYOND Awards)独家冠名赞助商,赞助 BEYOND 科技创新大奖(BEYOND Innovation Awards)和 BEYOND 科技影响力大奖(BEYOND Impact Awards)。该项大奖为引领未来、助推变革企业提供一个共融共生、多元赋能、链接国内外 “科技 x 影响力” 生态的平台,致力于促进前沿创新技术颠覆现状,并为可持续的未来提供源源不断的动力。BEYOND 影响力大奖获奖企业 10 家,创新大奖获奖企业 13 家,获奖企业来自全国各地以及澳门本地企业。澳门中银杨志光资深业务总监、普惠金融部陈晓波副总经理、周永豪副总经理为获奖企业和项目颁奖。

杨志光先生在颁奖典礼致辞中表示,作为本次 BEYOND 科技大奖的独家赞助支持机构,中国银行澳门分行很高兴能与 BEYOND 科技创新大奖和 BEYOND 科技影响力大奖的各位参赛者共同探讨科技新兴业的未来发展,中银希望为有意来澳门的企业或者愿意通过澳门和横琴粤澳深度合作区进行国际化发展的内地企业提供最好的综合金融服务。

本次 BEYOND 国际科技博览盛会吸引了来自各地的科技创新企业齐聚澳门,共同探讨前沿技术、创新产品和业务机遇,令澳门的创新氛围更加浓厚,现代金融和科技研发高端制造亦进入了互相促进的新阶段。近年来,中国银行澳门分行积极发挥全球化、综合化优势,探索支持科创企业全生命週期发展。冀此博览会契机,澳门中银希望让更多展商了解澳门及横琴粤澳深合区营商环境,落户发展。同时希望与更多各类合作伙伴共同搭建创新生态,为科技企业提供商事咨询、撮合对接、融资服务等一揽子综合服务方案,共同促澳门经济适度多元,支持新兴产业蓬勃发展。