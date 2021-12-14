2021 年 12 月 4 日，「澳门 BEYOND 国际科技创新博览会-智慧生活论坛」在澳门威尼斯人金光会展中心主题会场Ｃ成功举办。本次论坛由工银澳门和 Beyond 国际科技创新博览会联合主办，围绕 “未来科技与智慧生活” 主题，展开演讲和讨论，展望未来的智慧生活方式。

工银澳门副行政总裁邓万鸿、金融科技总监袁航；澳门科技总会监事长卢世豪；良友未来科技集团董事长、前百度和微软副总裁曾良；维超集团创始人、董事长兼首席执行官谭杰夫；凯斯诺物联科技公司董事长陈庚生；东阳光大健康公司总经理周孝华；澳觅 APP 创始人兼首席执行官江海涛；LVMH 集团亚太区电商及数字化创新负责人王小虎等嘉宾出席本次论坛。

本次论坛反响热烈，座无虚席。让我们通过图片直接直接感受现场氛围吧：

工银澳门副行政总裁邓万鸿致辞，诠释工银澳门 “鼎新前沿科技，聚焦金融本源” 的创新发展之路。

东阳光大健康公司总经理周孝华介绍了以冬虫夏草为代表的中医药智能生态繁育技术与未来智慧生活展望。

维超集团创始人、董事长兼首席执行官谭杰夫为观众描绘了裸眼 3D 技术在未来如何助力用户通往元宇宙世界的篇章。

LVMH 集团亚太区电商及数字化创新负责人 Tiger Wang 介绍了 LVMH 集团近年来在数字化创新方面的理念与成功案例。

良友未来科技集团董事长、前百度和微软副总裁曾良；凯斯诺物联科技公司董事长陈庚生；澳觅 APP 创始人兼首席执行官江海涛；工银澳门金融科技总监袁航等嘉宾围绕 “未来科技与智慧生活” 主题展开圆桌讨论。

“工小智” 和 “工小慧”

作为本次大会的铂金支持伙伴，工银澳门还给我们带来了最先进的 “工小智” 和 “工小慧” 两台可爱的机器人，他们用俏皮又可爱的交流方式，吸引了大量粉丝，成为了这次会展上最靓的风景。

点此看萌萌的 “工小智” 和 “工小慧”