12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会开幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。作为本年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

在 12 月 2 日的大会开幕致辞上，空间技术专家，神舟号飞船首任总设计师，中国工程院戚发轫院士在开幕致辞中介绍了中国航天的现在与未来。

戚院士首先回顾了过去 50 多年来中国航天的发展。他坦言，中国航天从 1970 年发射了第一颗人造卫星（东方红一号）至今已有 50 多年，目前已经成为一个航天大国，具备了两种能力：

一种能力是进入太空的能力。从能够把第一颗 173 公斤的卫星送入轨道，到现在把 22 吨的空间站核心舱送入轨道。这个能力可以把天问一号火星探测器送到火星轨道，把祝融一号火星车送到火星表面进行巡视探测；可以把嫦娥五号送到月球并返回，取回约两公斤的样品。

另外一种能力是利用太空的能力。一是各种各样的应用卫星，到现在为止，中国在太空中在轨卫星数量是世界第二，2021 年发射卫星的次数将是世界第一。这些卫星有导航卫星、有通信卫星、有遥感卫星、有科学卫星，它们的应用已经进入千家万户；二是关于中国载人航天技术，通过三步走计划，现在已经把天和一号核心舱送入轨道，已发射了两艘货运飞船及两艘载人飞船，并完成了多次航天员出舱活动，2022 年计划再有 6 次发射，将建成中国的空间站，为中国和世界各国科学研究提供服务；三是关于深空探测，首先探月工程完成了 “绕落回” 三步走计划。第三步是把嫦娥五号送到月球，并取回了约两公斤的样品，做科学研究。中国人不仅到了月球的正面，也到了月球的背面。嫦娥四号月球探测器做了前人、国外没有做过的事情，是中国航天的一个标志。

作为一个航天大国，中国航天取得了举世瞩目的成绩，但同时也面临着挑战。习主席给中国航天人提出了 “探索浩瀚的宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦” 的目标。

戚院士介绍，这一梦想的实现，一是中国航天人要在第二个 100 年（建国 100 年）之前研制能把人送到月球上的重型运载火箭、把中国的航天员送到月球上去，要建成长期运营的空间站；二是在深空探测方面，要对小行星、木星进行探测，并希望能够从火星上取样返回。

这些目标的挑战是严峻的，它需要动员全国来完成这个目标，完全靠国家的航天企业是远远不够的，要动员社会各个领域的力量，包括民营的、国有的、各科研机构共同论证，参与这些工作。“我希望更多的企业家、科研单位能够参与到中国的航天发展中来，为中国航天强国的建设贡献力量。” 戚院士寄语。

此外，戚院士也谈到了中国航天人才的培养。他坦言，放眼全世界中国航天队伍还很年轻，为了实现航天强国梦想，应当让更多的年轻人加入到航天队伍中。国家把每年的 4 月 24 号设立为 “中国航天日” 就是为了 “铭记历史、传承精神，激发全民尤其是青少年崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大力量”

他也谈到了人类的梦想，那就是人类要征服整个太阳系，要开发和利用太阳系，为人类长远的发展和美好的生活服务。这一梦想的实现需要全世界多个国家和团队来完成。“中国的航天是开放的，同时也是包容的。我们的空间站在运营期间将有外国的科研项目，也希望有外国的航天员到空间站上工作，为此有关部门已经着手准备大量的筹备工作。我们还要在月球上建立无人的科考站，也希望更多的科研人员、更多的部门来参加。”

最后，戚院士谈到了对于澳门的寄望。“十几年前，我陪杨利伟来澳门的时候，澳门的科技界也好，学生也好，对于中国的航天事业是个旁观者。现在澳门科技大学已经参与到中国航天的建设中来，参与了澳科一号科学探测卫星的研制，明年就要发射了。所以现在澳门的科技界和学校也进到中国航天这个行列。” 他希望能够有更多的澳门的企业家和青少年参与到中国航天事业中。“伟大事业，都始于梦想、基于创新、成于实干。” 所以我们中国人，我们澳门人都要有一个梦，为强国梦、航天梦共同努力。