1 月 11 日,BEYOND 国际科技创新博览会 (BEYOND Expo) 作为崭露头角的顶级国际科技盛会,宣布率先推出元宇宙和线下博览会无缝结合的 BEYOND 元宇宙博览会,即 BEYOND Metaexpo。BEYOND Expo 2022 元宇宙博览会发布会也如期在刚刚竣工的元宇宙主会场上隆重举行。BEYOND 联合发起人 Jason 和卢刚也出现在元宇宙会场并演讲,正式宣布 2021 年的 BEYOND Virtual 将全新升级为 BEYOND 元宇宙博览会,打造线上线下结合全新的的参会体验。元宇宙博览会发布会中邀请到了 100+媒体参与体验,更有 1000+科技创新者参与其中。虽然发布会现场只是 BEYOND 元宇宙博览会的冰山一角,参与者仍然在第一时间体会到了元宇宙与博览会结合的创新理念,感受到元宇宙博览会的氛围,并参与到场景中的互动体验中。

在发布会中,BEYOND 联合发起人卢刚表示,2022 年,BEYOND 元宇宙博览会将为来自全球的期待参与 BEYOND 的企业提供一个全新的虚拟展示空间,同时,它也将会是 BEYOND Expo 在线上的无限延展。

BEYOND 元宇宙博览会正式版本和全场景后续也将推出,功能更加丰富,体验效果更佳。BEYOND 联合发起人卢刚表示,BEYOND 的展商,不仅仅可以在澳门 BEYOND 会场现场设立展位,还可以在元宇宙博览会的展区打造虚拟展位,以创新的技术方式表达公司未来理念、最新的技术和研究成果,扩大品牌影响力;因为疫情或其他原因无法到现场的参会者也可以体验沉浸式逛展,足不出户就能到达澳门 BEYOND 会场,以超现实的方式感受前沿产品和科技,增强展商和参会者的互动性;参会者们之间也可以多人实时交流互动,一起感受科技创新领域新变革!

去年受到全球疫情影响,许多海外顶级行业领军人物无法到达现场,但在 BEYOND Virtual 海外嘉宾为大家带来了全球科技创新最新趋势和干货分享,今年 BEYOND Virtual 将全新升级到 BEYOND 元宇宙博览会,演讲嘉宾和参会者将会获得更多交流的机会,共同推动全球创新繁荣发展。卢刚也提到,BEYOND Virtual 线上论坛和 BEYOND 澳门现场的垂直领域论坛也将会在 BEYOND 元宇宙博览会中的各个分会场同步直播,与全球嘉宾和观众一起探讨行业的现状和发展趋势。大会将邀请全球行业领军人物用国际视野分享科技发展及影响力,参与到大会论坛中分享。此外,元宇宙博览会将聚集全球创新创业者和投资者,跨越时间地域差异远程与行业领军人物实时连线、交流互动,和全球行业大咖、观众共同探讨行业现状和发展趋势。

卢刚还表示,BEYOND 2021 在大家的支持下,受到了全球科技创新领域的广泛关注。2022 年 9 月 21-24 日,BEYOND 2022 强势来袭,将推出 BEYOND Healthcare,BEYOND Sustainability,BEYOND ConsumerTech 三大子品牌,聚焦生命科学、可持续发展和消费科技三大领域,促进各个垂直行业的专业交流,共同推进产业的全面升级和发展。BEYOND 元宇宙博览会超越现实和虚拟的界限破次元融合,用创新的方式展示科技产品,也能创造出更多的商业机遇和价值。BEYOND 将会秉承超越商业、超越技术、超越边界,链接全球各行业科技创新企业,向着世界顶级的科技博览会和科技平台之一的目标砥砺前行。

后续,大家可以持续体验 BEYOND 元宇宙博览会!点击链接:meta.beyondexpo.com,体验沉浸式线上发布会,感受元宇宙博览会氛围,获取大会最新资讯!