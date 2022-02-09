全无人驾驶领跑者 AutoX（安途）RoboTaxi 车队已超 1000 台，成为中国乃至全球最大规模的全无人驾驶 RoboTaxi 车队。

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此前，全球最大的 RoboTaxi 车队来自谷歌母公司旗下的 Waymo，车队规模约 800 台，包括克莱斯勒 Pacifica 大捷龙以及捷豹 I-Pace。而国内其他企业的自动驾驶车队均在 100 台 – 300 台量级。

目前，AutoX RoboTaxi 车队数量已超越 Waymo，千台车辆均具备全无人驾驶能力，主要车型为大捷龙，为 RoboTaxi 大规模落地做好准备。这意味着，AutoX 不仅成为全球首个拥有突破千台量级 RoboTaxi 车队的无人驾驶公司，更将在 RoboTaxi 大规模落地方面游刃有余。

1000 无人车，1000 平方公里，1000 技术团队，10 大运营中心

与大多数自动驾驶公司多细分赛道布局、多条腿走路的策略不同，AutoX 始终专注于打造真正全无人的 RoboTaxi。

这一点体现在测试面积、运营能力、人才策略等多个方面。

首先，AutoX 通过大规模、高密度的一线城市运营，积累了大量自动驾驶场景，保证在中国城市拥有 RoboTaxi 大规模落地能力。

目前，总数超过 1000 台的无人车主要分布于北上广深四大一线城市。截至 2022 年 2 月，AutoX 的 RoboTaxi 的自动驾驶域总计超过 1000 平方公里，是目前全球最大的 RoboTaxi 自动驾驶区域。

其次，为了支撑 1000 多台无人车在 1000 多平方公里大区域、高密度的测试与运营，AutoX 已在全球建立了十大运营中心。仅在深圳，AutoX 就建有四大运营中心，覆盖南山、福田、坪山等多个区，全方位网络式覆盖运营区域。目前，AutoX 拥有全国乃至全球最大规模的多 RoboTaxi 运营中心，形成了完善的运营网络。

AutoX 的十大运营中心均为专业级运营大型 RoboTaxi 车队而打造，建设整套 RoboTaxi 运维体系，中心内配备充电桩、高速网络、升降机、传感器校准转盘等专业运维设备，支持从车辆维护、维修、清洁、保养、技术运维、校准、测试、验证、到软硬件升级等全方位标准化、自动化作业。

另一方面，AutoX 坚持投入真正无人 RoboTaxi 硬核科技，目前已经拥有超 1000 人规模的研发技术团队，遍布于北京、上海、深圳、广州、硅谷五大研发中心。2022 年，AutoX 将继续加大招聘力度，再新增 1000 个自动驾驶技术岗位。

1000 无人车，覆盖 1000 平方公里，1000 人技术团队，以及 10 大运营中心，标志着 AutoX 成为中国体量最大的 RoboTaxi 公司。

“超级工厂” 标准化生产，第五代系统规模下线

除了在测试、运营、人才方面的长期投入，AutoX 打造的中国首个全无人驾驶超级工厂，也为全无人 RoboTaxi 大规模落地打下了坚实基础。

去年 7 月，AutoX “超级工厂” 正式建成，专为量产真正无人驾驶而设计建设，能够保证每一台无人车生产的质量和一致性。产线使用以来，保持全线运转，高速批量生产。



AutoX 全无人 RoboTaxi 产线

此次发布的上千台 AutoX 全无人车队均为 RoboTaxi，由 AutoX 无人车超级工厂下线，每台均可达到全无人级别。车队主力车型为 AutoX 与 Stellantis（FCA 克莱斯勒）合作的大捷龙车型，具备全套车规级冗余系统，包括冗余线控系统，达到真正全无人的安全要求。到目前为止，AutoX 仍旧是克莱斯勒在中国唯一的合作伙伴。

每一台无人车均搭载 AutoX Gen5 第五代全无人驾驶系统，超高清超高算力，依托海量中国一线闹市区里程训练，软硬件全方位提供最极致的安全性能。AutoX Gen5 为软硬件全栈自研的一体化统，通过全栈硬件自研，最大化降低成本，在同等配置下，价格达到全行业最低。

AutoX 第五代 RoboTaxi 生产下线

全域、全区、全路段，打造真正无人驾驶 RoboTaxi

AutoX 在 RoboTaxi 真正落地领域不懈投入，是中国第一个进入一线城市 CBD 闹市区测试的自动驾驶公司——早在 2017 年，AutoX 无人车就开始在深圳核心繁华路况测试，并积累了行业最高繁华复杂路况里程。

自 2020 年 4 月，首次达到全车无人测试以来， AutoX 在全无人 RoboTaxi 领域一路突飞猛进，进展迅速，领跑行业：

● 2020 年 1 月，AutoX 推出中国首个具备 L4/L5 级别车载域控制器、车规级冗余线控的全无人硬件系统，成为中国首台 Hardware-Ready RoboTaxi

● 2020 年 7 月，AutoX 成为第一个获得加州全无人驾驶牌照的中国自动驾驶公司

● 2021 年 1 月，AutoX 实现中国首个公开道路全无人驾驶商业化运营

● 2021 年 7 月，AutoX 完成全球首个在城中村终极挑战全无人驾驶

● 2021 年 7 月，AutoX 建成中国首个全无人 RoboTaxi“超级工厂” 并投入使用

● 2021 年 11 月，AutoX 在深圳实现全球最大的全无人驾驶区域，达 168 平方公里

● 2022 年 1 月，AutoX 建成中国最大自动驾驶域，突破 1000 平方公里

本次 AutoX RoboTaxi 再获突破，千台全无人 RoboTaxi 承载着 AutoX 平民化自动驾驶的使命：打造最先进的 RoboTaxi 技术与产品，加速世界向全无人驾驶出行的转变。