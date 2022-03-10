日前，业内领先的电子产业协同制造平台捷配集团（下称捷配）正式宣布与深圳捷多邦科技有限公司（下称捷多邦）完成并购重组，捷多邦将成为捷配电子协同制造生态共同体（ECMS）的重要组成部分。光源资本担任此次并购重组独家财务顾问。强强联合后，捷配将跻身 PCB（Printed Circuit Board，印制电路板）行业 “头部玩家”，平台服务用户数量近百万。

通过这次合并，捷配协同制造体系的用户需求和订单生产能力将得到促进和强化；另一方面，捷多邦的强大供应链和用户支持也将强化捷配集团在华南市场的领先地位。

同时，捷配也宣布完成由商汤国香资本投资的 B++轮融资。

战略合并重组实现飞轮效应

捷配集团是一家致力于打造电子产业协同制造超级工厂的平台型国家级高新技术企业，核心竞争力在于 “订单+科技” 的双引擎驱动。通过自主开发的协同制造平台，捷配运用数字技术手段实现对订单供需双方的精准匹配，通过工业互联网将产业链上下游企业连接在一起，实现各工厂之间协同制造，形成 “柔性平台+刚性工厂” 模式。经过近 7 年的高速发展，捷配已经成为全球最大的电子产业协同制造生态共同体，已为全球超过 210 个国家与地区的 70 万余家注册用户提供优质服务。

作为此次并购的另一方，捷多邦是目前全球顶级的海外 PCB 在线订单平台，在海外销售端拥有雄厚的渠道和客户根基。捷多邦旗下的 “PCBWAY”、“PCBGOGO” 两大品牌，在海外市场拥有较高市场份额，已树立起良好的口碑，深受欧美客户欢迎。

公司方面表示，并购完成后，捷多邦原品牌继续独立运营。捷配集团将在技术、资金、人才、数字化建设等方面加大对捷多邦的支持力度，帮助捷多邦提高数字化能力，强化品控及交期管理，优化管理体系，提升管理效率。同时，捷配平台也将拥有更庞大的订单量和用户的体量，可进一步夯实捷配的 “订单+科技” 驱动模式，合并将帮助捷配品牌变得更强大，驱动整个捷配加速形成飞轮效应。

更重要的是，捷多邦将助力捷配集团打造电子产业协同制造共同体，以订单驱动和技术驱动助力整个电子制造业实现全新的生产组织变革。

捷配集团周邦兵董事长表示，完成合并重组后，捷配和捷多邦将作为兄弟企业携手开始第三次创业。未来，双方将着力于实现在企业经营和文化上的有序整合，充分发挥技术研发、营销渠道上的协同优势，整合共享资源，实现价值共生，打造公司新一轮业绩增长点，进而重塑行业新格局。

江西捷配钻孔机车间

聚焦百万PCB中小企业，推动全球化战略

工信部数据显示，2021 年中国规模以上电子信息制造业营收为 14.13 万亿元。我国电子信息产业收入规模已是世界第一，未来电子企业盈利能力、盈利质量将进一步提升。

然而，在消费互联网时代，供给侧生产效率提升难是 PCB 行业的一大痛点。在光源资本副总裁高立业看来，随着电子产品迭代加快，中小批量 PCB 订单需求快速上升。但现阶段，PCB 行业多数企业仍是自营模式，增长效率较低，市场产能分散且落后，难以形成规模效应。一个具有更强产业供应链组织能力、更高维的一体化的全球电子产业生态共同体将最大限度发挥协同模式的优势，整合、创造巨大价值。

捷配科技正致力于打造这样一个协同制造平台，以降低生产成本、提高生产效率。通过自主研发的协同制造平台，捷配集团将数个 PCB、PCBA（Printed Circuit Board Assembly）等行业工厂的产能集中起来，形成一个跨工厂、跨地域的分布式协同制造平台，聚合分散的小批量订单，再通过智能匹配系统分派给合适的工厂进行生产，有效提高协同工厂的生产效率和设备利用率，以及行业整体的交付效率。

合并重组后，捷配将利用并购捷多邦获得的供应链支撑能力，快速提升全球销售网络建设，让海外客户享受到更为全面、更为高效的供应链服务，以双驱动运营模式赋能海外用户，提升 PCB 和 PCBA 的品质与交期。高立业认为，在吸收了捷多邦大量优质海外客户资源和优品电路板打样能力的同时，捷配柔性平台、批量生产的能力将持续放大客户价值。捷配集团将拥有更加强大的技术能力，可实现对资产、技术、品牌、客户、市场等资源的高效利用，并在产品生产、销售渠道、成本管控方面进行协同。同时，捷配也将更多参与国际化竞争，在全球布局英语、日语、西班牙语等多语种互联网站点，为全球 210 多个国家和地区近百万家用户提供可信赖的优质服务。

周邦兵董事长表示:“国家大力推动工业互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，这是时代给予捷配的机遇，捷配将通过不断的迭代变革，提升核心竞争力，为用户持续创造价值，快速增长，真正让捷配变得更加有想象力。强强联合的新捷配集团将秉持 ‘让产业更高效，让生活更美好’ 的崇高使命，坚持以电子产业为中心，覆盖相关的工业与消费领域，服务全球电子产业链用户，通过领先的自动化，数字化、智能化技术，实现全要素整合、全产业链覆盖、全价值链协同，赋能 100 万中小电子企业，构建万亿产值的全球电子产业生态共同体。”

商汤国香资本管理合伙人扈与同表示：“受下游消费个性化影响，电子产业定制化、小批量的需求增长，供给侧亟待柔性化改造和效率提升。在这一趋势下，我们看好捷配通过互联网思维，数字化能力，以及特有的协同工厂模式来赋能和重塑传统行业的潜力。PCB 生产是极具规模效应的行业，捷配整合捷多邦后，业务体量扩大，生产效率提升，行业竞争力有望进一步增强；同时，二者各有比较优势，合并后将互相弥补短板，产生 ‘1+1>2’ 的价值。”

光源资本董事总经理李昊表示：“作为捷配的长期独家财务顾问，我们很高兴可以协助公司完成对于深圳捷多邦的纵向收购整合。捷配始终致力于通过工业互联网技术迭代，提升传统电子产业的匹配和制造效率。公司发展迅速，成立至今已成功完成五轮融资，新一轮融资也在进行中。我们相信这次产业整合后，捷配的行业积累将帮助捷多邦提升服务和管理能力，而捷多邦在加入到捷配的自有服务体系后，也会将捷配服务国内外客户的能力推向新的高度。”