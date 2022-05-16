近日，世界经济论坛发布了 2022 年技术先锋榜单。此次榜单汇集了来自非洲、亚太、欧洲、拉丁美洲、中东与北非以及北美的 100 家处于早期到成长阶段的技术创新型企业，囊括了健康的代糖和植物蛋白、通过触觉效应增强虚拟连接、基于卫星的空间天气智能系统等赛道。

据了解，技术先锋奖项的往届得主包括 Airbnb、Google、Kickstarter、Mozilla、Palantir、Twitter 和 Wikimedia 等全球领先公司。技术先锋的评选基于其社区标准，包括公司创新力、影响力、领导力，以及与世界经济论坛平台的相关性。

在今年的技术先锋榜单中，美国、中国与英国分别占据 31、13 和 11 个席位，是此次榜单中的前三甲，中国上榜公司数量领衔整个亚太地区。以下是 13 家中国公司的相关信息（原榜单无先后，按公司首字母排序）。

1.Akila——优化建筑、施工、环境、社会和治理

总部：香港

创始人&CEO：Francois Amman

成立时间：2020 年

融资轮次：不详

Akila 是一个用于建筑环境的数字孪生平台，能够测量和优化环境影响和效率，从单个建筑到大型国际投资组合。Akila 被设计为一个环境、社会和治理优先的平台，实时收集和构建建筑运行的不同系统的复杂数据。Akila 用户可以查看他们构建的资产的性能，并使用此报告轻松记录他们实现净零的进展。

“低碳未来依赖于建筑和数据。Akila 正是为了实现这一目标而建立的，它将数字转化为意义，使房地产所有者能够利用数据进行人工智能驱动的基准测试、风险计算、影响分析，并制定全面的路线图，实现净零。”

2.Allinfra——帮助机构实现气候目标的建筑技术

总部：香港

创始人&CEO：Dave Sandor

成立时间：2018 年

融资轮次：不详

Allinfra Climate 是一个基于区块链的环境平台，通过一个端到端的解决方案来收集、存储、使用和货币化可验证、可审计的数据，帮助机构实现其可持续性目标。连同 Allinfra 数字资产标记化平台，Allinfra 正在彻底改变气候市场。

“绿色金融是我们在所需时间内抗击气候危机的最有力工具之一。Allinfra 基于区块链的技术解决方案创建了一个透明、可靠的系统，为真实、积极的环境影响提供资金。”

3.Ampd Energy——电气化施工以消除排放

总部：香港

创始人&CEO：Brandon Ng

成立时间：2014 年

融资轮次：不详

Ampd Energy 的存在是为了实现建筑电气化，追求建筑无排放的未来愿景。其核心产品 Enertainer 为香港和新加坡 80 多个大型建筑项目提供动力，不使用化石燃料。导致二氧化碳减少 85 %，空气污染减少 99 %，噪音减少 30 倍，完全自动化，消除柴油火灾和地面污染危害。

“我们的产品已经减少了 2.5 万辆汽车的 9000 吨二氧化碳和空气污染，这些汽车本来是由化石燃料燃烧产生的。我们的目标是到 2025 年将这一数字扩大 30 倍。”

4.Authing——企业的下一代信息技术身份基础架构

总部：北京

CEO：谢扬

成立时间：2019 年

融资轮次：A 轮

Authing 是中国第一个为用户身份管理和员工身份管理提供解决方案的云服务。凭借一个安全、完整、易于使用的用户身份验证和管理平台，Authing 已帮助全球 1 万多家公司和开发商建立了标准化的用户身份系统，并支持近 1 亿用户每月登录数万个系统。

“生产力是我们公司的基本 DNA，也是永远不会改变的主题。”

5.BioMap（百图生科）——利用人工智能破译复杂的免疫系统

总部：北京

经理：刘维

成立时间：2020 年

融资轮次：A 轮

BioMap 是一家人工智能（AI）治疗公司，专注于免疫肿瘤学、自身免疫疾病等领域的目标识别和新型抗体模式。其 AI 平台基于真实世界的高粒度患者数据和内部设计和生成的专有自动化高通量湿实验室数据。目标是利用其人工智能能力更好地破译复杂的免疫系统，设计和优化具有新治疗目标的新一代生物制剂。

“我们建立 BioMap 是因为我们认识到免疫疾病带来的未满足需求和挑战。我们利用我们的人工智能能力构建免疫图谱，解码复杂的免疫系统，并设计新一代生物制剂。”

6.Booming Tech（不鸣科技）——数字绿洲的虚拟化引擎平台

总部：杭州

创始人&CEO：王希

成立时间：2012 年

融资轮次：暂无

成立于十年前，蓬勃发展，致力于提供复杂的系统基础设施和用户友好的创作工具，为顶级内容的互联数字栖息地。它开发了 Chaos，一个完全面向数据的虚拟化引擎，具有高度并行的基础设施，并在引擎内提供全面的后端服务器解决方案。Chaos 正在实现下一代数字娱乐内容，并通过数字孪生模型和模拟解决方案支持工业合作伙伴。

“通过创建、交换和消费实时 3D 内容，我们正在进入一个虚拟化时代。软件基础设施和内容创建工具不应束缚创造力和连接性。我们期待着在共享的数字 “绿洲” 中授权并见证可以实现的事情。”

7.Digitwin（孪数科技）——通过空间数字孪生模型提供企业虚拟世界解决方案

总部：上海

创始人&CEO：马俊杰

成立时间：2019 年

融资轮次：A+ 轮

DIGITWIN 借助一些世界领先的空间计算技术, 帮助加速各个行业的数字化转型之旅, 实现真正的企业虚拟世界应用。其产品和服务在包括扩展现实 ( XR ) 在内的所有平台上集成了 3D 、物联网、人工智能和机器人技术, 为客户提供了一种全新的方式来体验和协作自己的企业数据。

“通过我们的空间数字孪生，我们可以让你沉浸在数字世界中，穿越时空：你可以重现过去，控制现在，预见未来。”

8.Freed Group（自由纬度）——通过 FreeDimension 技术和解决方案提高性能和商业能力

总部：香港

创始人&CEO：Abel Zhao

成立时间：2015 年

融资轮次：不详

Freed Group 有远大的梦想。其使命是通过屡获殊荣的专有混合软件即服务、端到端人工智能数字和智能营销解决方案，在消费者和品牌之间创造突破障碍、以客户为中心、数据驱动的互动方式。

“在 Freed Group，我们是一群相信数据和生态系统的力量的梦想家。通过与全球领先的组织和品牌合作，我们使企业能够获取未发现的收入，并提高客户参与度。”

9.Mudi（药研社）——通过人工智能提供基于临床研究的数据

总部：上海

CEO：孙美林

成立时间：2015 年

融资轮次：D 轮

Mudi 利用人工智能和互联网技术，为临床研究阶段的药物研发提供操作工具。同时，为了解决信息不对称、工作效率低和劳动力成本高的问题，它分享了该领域 90% 的人力资源。

“在人才、数据和技术战略的推动下，Mudi 构建了全面的临床试验 SaaS 解决方案，积累了强大的临床数据能力，开发了独特的 T4S 服务系统，极大地提高了临床开发的效率和质量。”

10.Qcraft（轻舟智航）——自动驾驶解决方案，用于快速迭代的轻松自动应用

总部：北京

CEO：于骞

成立时间：2019 年

融资轮次：A+ 轮

Qcraft 是一家自动驾驶汽车初创公司，开发自动驾驶汽车模拟测试，这是一种系统解决方案，可训练自动驾驶汽车在虚拟道路网络上处理大量交通场景，尤其是异常情况。QCraft 的由 QCraft 驱动（DBQ）解决方案可以无缝地应用于各种车辆类型，为旅行和物流创造新的概念，并满足不同城市交通场景的需求。

11.RoboticPlus（大界）——为建筑行业提供智能机器人产品

总部：上海

CEO：孟浩

成立时间：2016 年

融资轮次：C 轮

RoboticPlus 开发机器人技术，旨在满足建筑行业大规模定制的需求。该公司的机器人集设计、计算机科学、人工智能和工业制造于一体，并利用智能编程、数字设计和人机交互技术将机器人带入各个行业，使客户能够提高工作效率和降低劳动力成本。

“人工智能致力于发明先进的 CAM 软件和引进新的机器人技术，以引领建筑业提高生产率、改善质量和更安全的建筑环境。”

12.XCharge（智充科技）——多功能智能电动汽车充电解决方案先锋

总部：北京

创始人&CEO：侯亦飞

成立时间：2015 年

融资轮次：B 轮

XCharge 是一家创新的电动汽车（EV）充电解决方案提供商，拥有广泛的产品和业界领先的技术，包括储能和负载管理。从硬件到软件，其一体化智能充电解决方案满足了多样化的电动汽车充电需求，并为未来的净零供电。自 2015 年以来，该公司已经部署了 35000 多个充电器，每月向全球 25 多个国家的约 120 款电动汽车提供超过 200 GWh 的电力。

“在电动汽车充电行业，创新至关重要。XCharge 正在引领这一变革。高速、智能硬件和软件、可转换存储包，XCharge 正以创新思维和新技术颠覆该行业，使电动汽车充电成为一项盈利且可复制的业务。”

13.YesHealth（源鲜智慧农场）——建设世界上最大、最高效的垂直农场

总部：台湾

董事长&CEO：蔡文清

成立时间：2013 年

融资轮次：暂无

YesHealth 集团是一家以使命为导向的公司，是可持续垂直农业技术的先驱。它在内部研究和开发所有技术，以确保每个部分提高整个垂直农场的效率。它帮助建立了一些世界上最大、效率最高的垂直农场。

“我们正在通过使用不损害环境但改善人民健康和生计的可持续做法来改变农业。”