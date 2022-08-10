近日，MicroLED 微显示器制造商上海显耀显示科技 Jade Bird Display（以下简称 “JBD”）已完成数亿元 A3 轮融资。本轮融资由斯道资本和光速中国联合领投，老股东凯风创投、派诺资本继续加码。本轮融资资金将用于 MicroLED 微显示屏的技术研发、产品量产以及市场开拓。

JBD 成立于 2015 年，是全球第一家具备 MicroLED 微显示屏量产能力的企业。继 2021 年 11 月 A2 轮融资后，JBD 已在合肥投建工厂。该工厂占地面积 79 亩，初期投资 6.5 亿元，预计将于今年年底投产使用。据悉，合肥工厂将帮助 JBD 实现年产 1.2 亿个 MicroLED 微显示屏的产能建设，将为全球消费级 AR 眼镜厂商提供稳定的产能支持。

自创立之初起，JBD 就一直专注于 0.5 英寸以下超微小型显示器的研发和生产。目前已在 MicroLED 微显示领域布局了全球数百项相关专利，主要为近眼显示 AR、汽车抬头显示 HUD、微型投影仪、3D 打印、运动光学、广场显示等应用提供产品和解决方案。

JBD 首创了在晶圆级制备微显示器件的混合集成技术，该方式摆脱了传统 “巨量转移” 技术下所带来的低转移效率、低良率、高成本及无法做高像素密度（PPI）等问题，已然成为目前 MicroLED 微显示的主流技术路径并被各大厂商纷纷跟随效仿。其微显示产品具有高光效、高亮度、高帧频、高可靠性、低成本、小体积等优势。

在技术上，JBD 在红、绿、蓝各个颜色的微显示屏，都保持业界的性能纪录。尤其是面对红光效率这个业界难题，JBD 始终坚持 AlGaInP 基红光 MicroLED 技术路线，在材料生长和芯片技术研发两端同时发力，并突破了红光尺寸效应瓶颈。JBD 近期推出的 0.13 寸红光芯片中，像素尺寸仅 4 微米，MicroLED 发光点仅 2 微米，但其可轻松加载微安级的驱动电流，产生 50 万尼特级超高亮度。根据目前公开仅数千尼特的亮度水平，对比基于量子点色转换的 QD-LED 及 MicroOLED 作为另外两项主流的自发光微显示技术，JBD 的红光芯片对其实现了数十倍的性能超越。

在产品端，JBD 可批量提供 0.31 英寸、0.22 英寸和 0.13 英寸单色 MicroLED 有源矩阵微显示屏。该系列微显示屏体积小、功耗低、亮度高的特点，非常适合近眼信息提示类 AR、运动光学显示、HUD 抬头显示、以及嵌入式微投影等应用。

此外，JBD AmµLED MicroLED 光引擎系列产品，包含单色和彩色光引擎两种方案，单色光引擎的体积仅 0.3 立方厘米，重量轻至 1 克，是目前业内体积最小的光引擎。前不久，JBD 还发布了最新的可调焦光引擎，其成像范围覆盖 0.3m 到无穷远，对比度可以高至 100.000:1，兼容紫色、蓝色、绿色、红色等，可直接应用于微投影、AR 近眼显示和 3D 打印等领域。

近期，JBD 首次披露旗下自主研发的自发光单片彩色 MicroLED 微显示屏产品技术的最新进展，将用于 AR 增强现实领域。该彩色面板拥有 5 微米的彩色像素周期，红、绿、蓝的子像素仅为 2.5 微米。彩色微显示屏对角线尺寸为 0.22 英寸，分辨率却到达了 qHD 960 x 540 水准。该单片彩色 MicroLED 微显示屏将拥有更紧凑的设计和更简易的系统集成，目标直指下一代 AR 眼镜。

JBD 创始人兼 CEO 李起鸣博士表示：“MicroLED 拥有更高的效率、亮度、对比度、更长的器件寿命、超高像素密度和超紧凑的尺寸，是众多微显示技术的领跑者。本轮融资将用于 MicroLED 微显示屏的技术研发、产品量产以及市场开拓。”

斯道资本表示：斯道资本一直密切跟踪 XR 产业链的技术发展，MicroLED 是我们重点看好的细分领域之一。JBD 在 MicroLED 领域深耕多年，实现了持续的技术突破和创新引领，期待早日看到搭载 JBD 显示芯片的 AR 眼镜走入千家万户。

光速中国表示：光速很早就开始关注微显示领域的技术创新，JBD 是我们在这一领域的最新布局。凭借自主研发的混合集成技术，JBD 在 MicroLED 芯片研发和量产工艺上已实现业内领先。我们非常看好团队出色的研发力和执行力，特别是在下一代 AR 眼镜应用，乃至元宇宙场景的拓展，JBD 都大有可为，也期待公司有更大突破。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。