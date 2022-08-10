近日，MicroLED 微显示器制造商上海显耀显示科技 Jade Bird Display（以下简称 “JBD”）已完成数亿元 A3 轮融资。本轮融资由斯道资本和光速中国联合领投，老股东凯风创投、派诺资本继续加码。本轮融资资金将用于 MicroLED 微显示屏的技术研发、产品量产以及市场开拓。

JBD 成立于 2015 年，是全球第一家具备 MicroLED 微显示屏量产能力的企业。继 2021 年 11 月 A2 轮融资后，JBD 已在合肥投建工厂。该工厂占地面积 79 亩，初期投资 6.5 亿元，预计将于今年年底投产使用。据悉，合肥工厂将帮助 JBD 实现年产 1.2 亿个 MicroLED 微显示屏的产能建设，将为全球消费级 AR 眼镜厂商提供稳定的产能支持。

自创立之初起，JBD 就一直专注于 0.5 英寸以下超微小型显示器的研发和生产。目前已在 MicroLED 微显示领域布局了全球数百项相关专利，主要为近眼显示 AR、汽车抬头显示 HUD、微型投影仪、3D 打印、运动光学、广场显示等应用提供产品和解决方案。

JBD 产品应用领域合辑

JBD 首创了在晶圆级制备微显示器件的混合集成技术，该方式摆脱了传统 “巨量转移” 技术下所带来的低转移效率、低良率、高成本及无法做高像素密度（PPI）等问题，已然成为目前 MicroLED 微显示的主流技术路径并被各大厂商纷纷跟随效仿。其微显示产品具有高光效、高亮度、高帧频、高可靠性、低成本、小体积等优势。

在技术上，JBD 在红、绿、蓝各个颜色的微显示屏，都保持业界的性能纪录。尤其是面对红光效率这个业界难题，JBD 始终坚持 AlGaInP 基红光 MicroLED 技术路线，在材料生长和芯片技术研发两端同时发力，并突破了红光尺寸效应瓶颈。JBD 近期推出的 0.13 寸红光芯片中，像素尺寸仅 4 微米，MicroLED 发光点仅 2 微米，但其可轻松加载微安级的驱动电流，产生 50 万尼特级超高亮度。根据目前公开仅数千尼特的亮度水平，对比基于量子点色转换的 QD-LED 及 MicroOLED 作为另外两项主流的自发光微显示技术，JBD 的红光芯片对其实现了数十倍的性能超越。

在产品端，JBD 可批量提供 0.31 英寸、0.22 英寸和 0.13 英寸单色 MicroLED 有源矩阵微显示屏。该系列微显示屏体积小、功耗低、亮度高的特点，非常适合近眼信息提示类 AR、运动光学显示、HUD 抬头显示、以及嵌入式微投影等应用。

此外，JBD AmµLED MicroLED 光引擎系列产品，包含单色和彩色光引擎两种方案，单色光引擎的体积仅 0.3 立方厘米，重量轻至 1 克，是目前业内体积最小的光引擎。前不久，JBD 还发布了最新的可调焦光引擎，其成像范围覆盖 0.3m 到无穷远，对比度可以高至 100.000:1，兼容紫色、蓝色、绿色、红色等，可直接应用于微投影、AR 近眼显示和 3D 打印等领域。

JBD 0.3CC 紫光 Micro LED 光引擎
JBD 0.13 英寸 MicroLED 彩色光模组

近期，JBD 首次披露旗下自主研发的自发光单片彩色 MicroLED 微显示屏产品技术的最新进展，将用于 AR 增强现实领域。该彩色面板拥有 5 微米的彩色像素周期，红、绿、蓝的子像素仅为 2.5 微米。彩色微显示屏对角线尺寸为 0.22 英寸，分辨率却到达了 qHD 960 x 540 水准。该单片彩色 MicroLED 微显示屏将拥有更紧凑的设计和更简易的系统集成，目标直指下一代 AR 眼镜。

JBD 单面板彩色 MicroLED 微显示屏以及和显示模组概念图

JBD 创始人兼 CEO 李起鸣博士表示：“MicroLED 拥有更高的效率、亮度、对比度、更长的器件寿命、超高像素密度和超紧凑的尺寸，是众多微显示技术的领跑者。本轮融资将用于 MicroLED 微显示屏的技术研发、产品量产以及市场开拓。”

斯道资本表示：斯道资本一直密切跟踪 XR 产业链的技术发展，MicroLED 是我们重点看好的细分领域之一。JBD 在 MicroLED 领域深耕多年，实现了持续的技术突破和创新引领，期待早日看到搭载 JBD 显示芯片的 AR 眼镜走入千家万户。

光速中国表示：光速很早就开始关注微显示领域的技术创新，JBD 是我们在这一领域的最新布局。凭借自主研发的混合集成技术，JBD 在 MicroLED 芯片研发和量产工艺上已实现业内领先。我们非常看好团队出色的研发力和执行力，特别是在下一代 AR 眼镜应用，乃至元宇宙场景的拓展，JBD 都大有可为，也期待公司有更大突破。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

JBD