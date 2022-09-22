金融资本作为科技创新的重要推动力，也是科技创新生态中不可或缺的一部分。金融资本的出现为市场注入新鲜血液，助力更多初创企业快速成长，实现科技产业的落地与繁荣。目前科技领域新兴技术前景广阔，投资热点掀起了一波又一波高潮。资本与科技创新产业携手并肩，充分发展多元化可持续发展赛道。

在 BEYOND Expo 2022 上，BEYOND 组委会于 9 月 22 日举办国际投融资峰会，来自全球知名投资机构机构人及专家将在 BEYOND 元宇宙汇聚一堂，并围绕多个话题展开讨论。

在 “投资的 ‘旱季’ 真的来了吗？” 圆桌会议上，Andreessen Horowitz 合伙人 Connie Chan、Gobi Partners 创始合伙人曹嘉泰带来了精彩分享。

很多人说现在是 VC 的颠覆期。无论如何，大家都无法否认市场非常动荡，通胀很厉害有很多挑战。现在在俄乌冲突战争方面有很多的不确定性对投资界有很大的影响。

Connie Chan 首先对此谈道，宏观经济过去几个月有很大的变化，对所有行业都有影响，主要精力都需要调整，不仅仅是小型创业企业，大型企业也需要审视自己的业务，看看如何更好利用资金能让它变得更加可持续，可以找到接下来更好的环境。

“在我们的投资组合中，有许多企业重新调整策略，看看如何获客，如何留住客户。实际上回到最原始最基础的经济因素，讲到大型科技企业，我无法具体评论。但是对于大企业总体而言，在过去几个月中，大型消费企业实际上有撤出，比如 Instagram 在电商领域有撤出，也有一些加速器的内容项目撤出。但其实这就对小企业而言是一种机遇，很多人才非常有经验，他们想加入其他公司或者自己创业，有很多人才现在可以成为新企业的创始人。”

现在是不是 VC 寒冬？

针对这个话题，曹嘉泰说道，从 1997 年亚洲金融风暴到互联网泡沫，再到 2008 年、2009 年金融危机，现在又是新冠，每一次危机大家都会说天要塌下来了，但每一次风投行业最后都展现出自己的韧性。

“虽然现在情况很糟糕，但是我们现在是完美风暴，看到很多大趋势汇聚在一起，让大家在短期或者长期很痛苦，我们都可以认同。如果在风投行业，酒杯总是一半空一半满，我们会坚持到底，因为我们都有创业精神，我们能够带给行业的就是解决问题的能力，不断地去解决问题，而且问题现在越来越大，是全球性的问题。”

另一方面，曹嘉泰认为所谓的 “VC 重启” 这个说法不准确，用 “转变” 更恰当些。从宏观角度来看，其实让整个风投行业的思维方式进行转变，可以进入其他领域。“比如说风投做很多创新文化，其实主要集中在中美两国。但其实这个聚光灯也可以分享给其他的区域，让更多创业者进入到生态系统中，我们看到东南亚有很多的机会，” 他说。

中美紧张关系对于投资领域或者业务发展有如何影响？

Connie Chan 认为，中美之间关系的走向似乎前途并不太光明。比如在食品供应链方面，对于那些贸易两国之间的交流会有一定影响。

Chan 补充道，“我们知道在美国有两个用得最流行的软件都是由中国企业开发的，尤其是第二款流行软件背后公司的名字就是赤裸裸的四个中国字，说明是中国企业开发的。我觉得可能中美之间的关系像抖音公司里的人才，他们认识到如果在中国成功就能将这个模式推向全世界；如果你能够在中国取得垄断地位当然也能占领世界市场。很多人才依然放眼世界，我觉得这是紧张关系中的亮点。”

曹嘉泰谈到了另一个亮点——东南亚。东南亚获得了越来越高的重视度，因为那里非常多样化，与中、印、美都有联系，它是混合体。曹嘉泰说，在东南亚获得那么多关注之前，其实那里已经比较开放。“中国的企业家、资本在美国不一定受欢迎，但在东南亚却受欢迎。东南亚很多人可以说普通话、广东话、英语、印度语，在东南亚又有伊斯兰教、佛教……各种宗教，从企业家的角度而言，从某种意义上说它就是文化和宗教的结合体。”

政治上的紧张关系是由政治家解决的。曹嘉泰提到 Gobi Partners 投资的一家公司正在打造一个平台，在社交软件中共通的平台，“我只需要一个平台不希望受到影响或者限制，所以我们可以看到各种各样有意思的解决方案出现。人们就想相互交流，他们想用比较方便的方法进行沟通，其实这只是一个例子，这样的例子非常多。政府可能正在做一些传统的事情，想要控制这个控制那个。现在的人越来越全球化，他们就想跟别人沟通。”

如果有人想在当前环境下设立基金，想对他们说的话

Connie Chan 认为，从投资者的角度来说机会很多，尤其是在市场下行阶段进行投资，因为这个时期一切都很便宜。“如果看 C 公司或者 A 公司，你会发现估值低了很多，有时候腰斩了，用更低的成本购买一些好资产。原来在美国投资周期 8-10 年，在中国可能会快一些。如果再看 8-10 年以后，我觉得很多公司状态比现在好，现在入手投资这些公司机会可能较好，因为价格会很低。”

讲到对于创始人的建议，Chan 说，“我觉得有很多技术，比如说 AI、生成性 AI 现在已经成为主流，有很多应用场景，所以有很多新技术，无论是 AI、VR 还是别的，会改变我们的日常生活。所以要找到一个方式利用这些新技术，让某些物品变得是从前的十倍好，这些就是你们的机会。”

曹嘉泰觉得十年前是投资独角兽最好的时机，而次优选就是现在。他说，必须要有长远的眼光，当然这很难。被投企业的使命非常关键，“比如何时能找到癌症疗法；能否让包装材料扔掉后变肥料；开车能不能使空气更清洁；能不能给监狱打造世界级的教育基础设施，等等。”

“我觉得这些问题都应该是由创业者来解决的。” 曹嘉泰说，“无论遇到谁都要对他友善，确切地进入到你的行业当中。”