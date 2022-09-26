对于社会公众和政策制定者而言，元宇宙已成为一个炙手可热的概念，这一领域的人才、资本、技术以及合作需求都出现了爆炸式的增长。

9 月 26 日，BEYOND Expo 2022 web3 峰会元宇宙会场，粤港澳大湾区数字经济研究院理事长沈向洋从技术趋势角度为我们展望了 10 年后元宇宙的样貌。

作为有着 30 年技术经验的专家，沈向洋表示，技术、产品和商业模式等三种类型的创新值得关注，其中，技术创新是最强有力的一种创新，在元宇宙领域也是如此。

“元宇宙的概念产生于 30 年前，它是对经济、社会、文化下一步发展方向的一种新的尝试。就全球和中国市场的实践而言，元宇宙绝对不是一个小公司可以尝试的一个概念。”

近来，AR/VR/XR 以及区块链等元宇宙相关技术都取得了极大的发展，元宇宙技术可被表述为 4 各层面，分别是应用层、交互层、实体层以及协议层。

其中，应用层是人们感受和参与元宇宙、完成某种特定目标的一个界面；互动层是人们体验和享受元宇宙的物理层，通过互动人们甚至可以改变和建立自己的元宇宙；实体层是物理世界中的实体在元宇宙中的映射；协议层则是通过协议来定义元宇宙实体之间的信息交互和流通，为元宇宙中的活动设置规则。

为了更好地了解元宇宙的各个技术层，我们需要将物理世界和互联网之间做一个比对。很多人将元宇宙看作互联网世界的延伸，随着人们更加深入虚拟世界，这种观念会越来越强。

应用层面：物理世界中，人们可以进行实体店消费；互联网中，人们通过电商平台购物；相对应地，在元宇宙中人们可以尝试用沉浸式的方式来体验产品并下单。

互动层面：物理世界，人们会使用纸笔和语言进行信息的交换；互联网中，人们使用 PC、智能手机以及各种应用程序乃至 2D/3D 技术进行信息交流；在元宇宙中，人们可以通过更进一步的 AR/VR 等技术应用来获得更沉浸式的信息交流的方式。

实体层面：在物理世界，实体可能是个人、公司、组织；互联网上对于实体没有明确的定义；进入元宇宙中，实体不再由应用来定义，而是由元宇宙中的社会来定义。

最后，关于时间和空间的协议：在物理世界，我们可以通过距离和相对位置精确地定义时间和空间的坐标；HTTP、HTML等协议帮助定义了互联网世界中的时间和空间；在元宇宙中，区块链帮助定义了人和实体以及人工智能之间的互动关系，HTTP、HTML等类型的协议可以提供一个浏览器帮助人们探索元宇宙。

演讲的最后，沈向洋通过一个名为 “小冰岛” 的例子展示了元宇宙中人工智能的实体：开启应用、进入到小冰岛后，人们可以见到10个人工智能，他们可以唱歌、聊天，小冰岛可被视为第一个元宇宙中的人工智能的互动网络。

无论个人喜欢与否，我们的确已经进入了元宇宙的时代，当我们在数字世界中花的时间越多，我们在元宇宙当中花的时间就越多。在进入元宇宙的过程中，我们已经开启了旅程。预测未来最好的方式就是创造未来，元宇宙当中有太多东西需要被创造，无论是技术、产品还是业务模型。