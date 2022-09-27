​元宇宙虽不只是大企业的游戏，但不可否认的是，作为元宇宙积极建设者的大企业在技术、资金等方面更具备优势，而这正是探索元宇宙的过程中不可或缺的。那么除此之外，大型品牌在布局元宇宙的过程中还有哪些经验值得借鉴？

9 月 26 日，BEYOND Expo 2022 Web3 峰会元宇宙会场，来自大企业、投资机构和咨询机构的三位嘉宾共同讲述了大品牌在元宇宙中的业务实践并分析了其先发优势和过往经验。

NBA 的元宇宙实践

据 NBA 中国副总裁冯一迟介绍，NBA 也是最早一批拥抱 Web3 概念的企业之一，在北美及全球都积极投入元宇宙，“元宇宙和 Web3本身也是 NBA 文化当中或者文化元素当中重要的组成部分。”NBA 在中国主要的合作伙伴是腾讯，腾讯为 NBA 的比赛做实况的转播，通过和中国的合作伙伴的合作，NBA在虚拟世界向观众提供赛事转播；NBA 在 Web3 领域也有自己的 NFT 产品，提供了数字产品供消费者购买，也在中国和很多合作伙伴一起开展相关的业务。NBA 正在和不同的合作伙伴一起来创造虚拟世界，目前正在尝试不同的平台、技术和很多的公司来进行合作，来建立相关的基础架构和基础设施。NBA希望能够在中国输出自己的解决方案和战略，为中国消费者提供更多的产品选择。

冯一迟也分享了NBA 的赛事或者选手日常的应用中的案例，几年前在巴西进行的NBA 虚拟赛事中只做了元宇宙的体育场，观众可以自由选择去哪一个体育场，可以查看每位选手的排名、历史、特色等，可以对整个 NBA 辉煌的历史进行非常全景式的梳理并高度创新整合到元宇宙环境中。

赛场上没有一位真人球员，但可通过一些技术手段模拟真实的球员在真实环境下竞赛的场景，同时能够将历史上超越时空的场景进行整合，包括昔日的进球时刻、巅峰时刻等都可以通过高超的技术进行整合。这可以给观众带来一站式体育的体验，所有的 NBA 球迷都可以在这样的元宇宙入口获得贵宾级的待遇，现在NBA也在不断对这个系统进行升级，把更多的体育和娱乐的内容进行整合。

对此，德勤元宇宙卓越中心领导合伙人王嘉华认为，未来，随着技术不断的发展，用户的体验也会不断升级和提高，会有更多的历史性的重要时刻得以在线复刻和重现，也可以在虚拟的时代和虚拟的世界中让人们真正沉浸其中。

冯一迟补充到，未来，通过 VR 技术与摄像头的参与，观众不仅可以观看球赛，更重要是可以与球员互动。

LC 的 Web3 布局

“元宇宙是对现实世界的一种数字化反问。”老牌消费投资机构 L Catterton 亚洲区董事总经理李晶表示，LC 会通过比较成熟的方法来了解并且调查市场当中消费者的一些行为，包括其心态、情绪、文化等，这与Web3中的去中心化的自治组织的概念十分接近。

李晶表示，在元宇宙中可以获得新的环境，同时为消费者提供新的环境，不论是社交、游戏还有对消费者行为的理解，都可以发生在元宇宙当中，作为一个投资资金。

“我们手里有很多的品牌，在过去的 30 年里，我们的品牌已经逐渐扩张到了 300 个，我们为我们的产品组合公司和产品母公司之间提供了一个非常好的界面，这种界面之所以非常的有效主要是得到了 Web3 技术的支持。”

LC 在全球范围内已经投资了一些Web3 相关公司，其中包括一家制作虚拟形象的公司Jeris，它曾为名人、品牌创建虚拟形象，使社交媒体上的数字化 IP 变得非常活跃，也吸引了很多普通人的注意，他们把自己的创作带入到了数字世界当中，企业就得以建立起一个虚拟形象的社区和 NFT 以及数字资产之间建立某种联系。随后，Jeris 就创建了一个可以售卖虚拟资产的电商平台。如今，Jeris 已成为行业中的领先企业。

LC 还投资了一个粉丝控制的足球联赛项目，“它是由 DAO 来推动的一个足球联赛，是真实世界和虚拟直接之间的一个界面，用户可以进行数字化的足球比赛，选择自己的球员、战术、团队，在数字世界里面进行比赛来看比赛的结果，这个项目吸引了很多人的参与。”

在 LC 的被投公司中还有一家 NFT 数字艺术项目，它提供了一个基础架构，让用户在电视机、手机、iPad等任何屏幕上创造某种形式的数字艺术，将屏幕变成一张画板；同时，可以利用用户的艺术创作展示自己的艺术产品，还可以在其上进行数字艺术产品的交易。

此外，在与三星的合作中，三星的显示器确保其用户可在其画板上面来绘画或者进行艺术创作，这是一个基于 Web 的应用，硬件供应商和运营商也参与其中。

最后，LC 还投资可接入 EFI 和 CFI 应用的数字钱包eWallet，它将电子钱包功能嵌入日常的生活场景中。

LC 表示将持续关注与投资未来的数字消费领域。

元宇宙投资策略与服务模式

元宇宙包含很多要素，很多的技术也参与到对元宇宙基本架构的分析中。LC 也分享了元宇宙市场分析的独门秘技。

李晶表示，所有的分析都来自于对消费者的洞察，自然人的社会行为本身就非常值得研究。LC 的分析主要基于对消费者洞察的一致认识，比如他们如何购物、如何与市场互动。从元宇宙的角度出发，LC 分享了看待 Web3.0 时代投资的三个主要工具和方法。

第一，有许多的机构进入到了这个行业当中去，他们都是服务的提供商，因为在一个物理世界当中你必须要有交易商、银行、中间商、数据分析机构、安全服务提供商等，这些都是在基础架构方面需要实现交易的一个必要的成分。

“你要知道这个公司所处的市场环境是什么样，你是否能够对公司的过去进行一个很好的梳理，来获得你基本的认识，同时对于未来有一个比较准确的判断。”

第二，消费者层面的应用，比如说社交媒体、音乐、游戏等在内的一些产业的运用场景。在 Web3.0 时代，在元宇宙当中，面对消费者的这些应用场景是由公司向那些参与者提供内容和服务，这和 Web2.0 比较相似，但是差别最大的一点在于你希望能够创建一种体验，但是你不会像 Web2.0 时代这样来进行参与，你需要不断的对你的知识进行调动，创建这种体验，而这些体验能够满足用户对你的需求和预期，同时你又必须要提供这些机制和一些激励条件，并且运用一些经济机制来适应这些去中心化的空间和需要，要实现这点对于公司来说不仅仅要提供很好的体验，而且还要了解体验背后的一些经济学动因，这是非常具有挑战性同时也非常吸引人的一点。

第三，我们把它称作ToB 的一个空间。“我们可以打造一个无处不在的宇宙空间，而且提供一些商业的应用场景。”整个行业发展的空间非常之大，天花板很高，未来的成长性很好，但与此同时必须克服技术在演进过程当中的障碍和困难。

对于王嘉华提出的 NBA 如何创新消费者体验方面并提供增值服务的问题，冯一迟回应称，NBA在产品研发和价值开发方面储备了非常优秀的人才，他们将美好的理念不断转化为现实。这相当于打开了一个全新的大门，进入到了一个全新的世界。

“之前的2.0 时代，一些装备沉重、难以使用，在元宇宙时代可以根据用户需要来打造一个全新的用户体验环境，包括如何模拟真人实战和赛事对抗的体验等。

NBA 还在不断改变现在的这些基础架构，经过一代又一代人的创新，不断克服和修正某一些障碍或缺陷，让原先对元宇宙等虚拟技术不看好的人逐渐接受了这种创新。

应该如何看待元宇宙所带来的用户体验的改革和创新？有没有可以整合所有元宇宙模式的实现放大？或者融合所有用户体验场景的一站式平台？

对此，李晶认为目前的技术水平还很难做到这一点，技术的便利可以帮助企业为用户带来不同反响的体验，但对从风投角度出发，更需要在基础层面上的宏观因素。

首先，当下还很难整合所有用户的信息，2022 年初，虚拟货币市场的话有几千亿左右的市值不断迸发，用户数量也不断增长，使用的平台也更加多元化。这使得一些App有一大群用户的数据可供产出可供分析的信息，需要做的就是不断降低入门的门槛，未来还需要进一步降低进入数字化元宇宙时代和世界的门槛，让用户共享元宇宙所带来的好处。

第二，在有了用户之后，还需要有可扩展、可持续的商业运营模式，“我感觉在虚拟货币时代的这些人都希望能够赚快钱，比如谈到游戏，通常这些游戏的制作商他们当然是希望能够首先通过获得游戏者的参与和绑定获得更多的资金收益。这样的模式可能从长期的角度来说不太可以持续，需要有一个合理的可持续以及稳定的状态。”

第三，虚拟货币的投资者希望有长期的稳定收益，这意味着二级市场仍然很不成熟或有待发展。

基于以上原因，李晶认为有很多新的机遇可供探索，也期待看到真正意义上拳头的应用场景能够将Meta等所有的大公司平台整合在一起。在合规方面，元宇宙企业需要严格遵守法律法规，这也限制了机构的投资空间。LC现在仍然对市场在进行研究，希望能够不断找到未来发展空间的机制，但到目前为止还没有到达这个阶段。

目前为止，现有的元宇宙应用并未达到预期的庞大的客户规模，用户更多是从玩家角度体验元宇宙并未获得经济价值。

在现有的市场经济和监管环境下，NBA 和 LC 对于想要进入中国元宇宙市场的大品牌也给出了建议。

冯一迟认为在中国最重要的一点就是服从监管，充分了解当地的法律法规的要求，清楚商业规则的边界在哪里；另外，需要寻找可靠、有实力的合作伙伴；第三是保守一点、步步为营，要有足够的耐心。

“为了建立一个好的品牌确实需要很多的毅力、耐力，Web3 给我们提供了一个很好的平台，让创始人、企业家能够集中精力关注他们的商业社团，”李晶认为进入元宇宙需要营造这么一种群体的意识和群体文化，这可以为企业家建立起必要的经济模型，只要关注这一点随着时间的推移总能得到回报。