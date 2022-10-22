2022 年 11 月 2 日-5 日，第二十届中国国际摩托车博览会（以下简称中国摩博会）将于重庆国际博览中心如约而至。在过往的十九年中，中国摩博会作为业界标杆，在展馆面积、展商数量、观展人数、媒体报道热度等方面连年飙升，早已跻身为中国乃至世界最大规模的摩托专业展会，是新产品新技术的重要发布平台，引领行业发展新趋势。

从通勤工具进入到娱乐工具时代，在重庆市政府全力支持下，和中国摩托车行业组织一起，推动摩托车向娱乐工具升级。2022 中国摩博会将为摩托车行业企业构筑各种场景，去发掘摩托车泛娱乐化的特性，辅以时尚元素，通过开展展览、赛事、会议、演艺、节庆等多种创意活动和群体活动，沉浸式展示摩托车娱乐特征，获得更多年轻群体的高度认同，为行业培养下一代用户。

中国摩博会成功举办至今，伴随着中国摩托车产业的娱乐化，如今已有越来越多的媒体巨擘加入到报道中国摩博会的行列中。媒体舆论普遍认为，中国摩博会不仅是行业趋势的风向标，还是潮品展、牛人会，是多城联动、跨界合作的年度狂欢，摩托车行业从业者以及摩托车爱好者年度必打卡之地。中国摩博会期间的相关话题量、搜索热度高居各大网络平台前茅。毋庸置疑，作为一场汇聚了数十万观众的国家级摩托车专业博览会，是绝对的流量与热点。

2021 年第十九届中国摩博会举办期间，逾 500 家国内外媒体参与展会报道，共计 800 多名媒体记者到会采访。包括最重要的摩托车行业杂志、行业网站、行业论坛、微信自媒体，摩托车 APP，摩托车达人微博、抖音、快手等社交视频平台，全国综合门户网站、本地报纸、本地门户网站和社区论坛、本地电台、电视台等，以及境外媒体，竞相报道，百家齐鸣。

中央媒体、国内重点财经媒体、全国主流新闻客户端以及本地公众媒体对展会进行了全方位、多角度的报道与解读，以及专题海报报道推广。展会作为城市名片还接受了中央电视台大型纪录片《航拍中国》为期 3 天的全方位拍摄。

展会还吸引了 300 多名摩托车文化领域名人、500 多名摩托车行业 KOL、全国 3000 多家俱乐部社群联合传播。中国摩博会相关话题量和搜索热度在短视频平台全网流量超过 30 亿次，覆盖粉丝量超 2 亿。

大量媒体对中国摩博会相关新闻的积极报道和专题制作，让中国摩博会更加深入人心，受到社会各界的广泛关注与褒扬。中国摩博会组委会感谢各家媒体记者长期以来对展会的热切关注与持续报道，有力拓宽了展会的宣传渠道与传播覆盖，搭建了一个业内外交流展示的良好窗口。

不仅如此，中国摩博会创办的 CIMA 电动两轮车发展趋势论坛，已经吸纳多地政府和国内外跨界头部企业参与。今年，中国摩博会将继续做大论坛，打造跨区域跨行业的重要趋势发布平台、招商引资对接平台、技术合作推动平台，为对中国摩托车电动两轮车企业的发展贡献力量，助力中国摩托车电动两轮车行业从大到强，再成为引领世界发展趋势的领导者。诚邀媒体朋友一起见证这伟大时代的到来。

中国摩博会组委会热烈欢迎有意洽谈深度合作的各家媒体前来咨询相关事宜。欲了解媒体合作具体详情并进行接洽，可咨询以下媒体合作联系人：

樊先生

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