动察：苹果造车步伐扎实，从软件硬件全方位发力

造车从来都不是一条容易的道路，而对于精益求精的苹果来说，对自身的要求更加苛刻。因此，苹果的造车之路注定不是一条坦途，需要时间的沉淀，需要不断地探索，还要面对不断变化的市场及用户需求不断修正自己的战略。

交通工具正在经历自放弃马车以来最伟大的革命。寻求定义这种转变的公司之一不是汽车制造商，而是消费科技的巨头：苹果。据报道，该公司断断续续的 Project Titan 汽车项目又重新启动了。整个行业瞩目的 Apple Car 将于 2026 年推出。

iPhone 现在是世界上最重要、最具革命性的消费产品。从表面上看，Apple 正在寻找其下一个品牌定义的英雄产品。看来他们在汽车领域看到了机会，所以苹果进入到了造车领域。而汽车行业正在经历着巨大的软件定义时代，在苹果看来，其具备先天的优势。凭借着 iPhone 的成功，以及一系列周边智能消费品的热销，再加上苹果在软件及系统方面累积的人才，使得苹果相信，自己会是改变汽车行业的那个英雄。

Apple Car 最初应该很贵，但可能没有最初想象的那么贵。最新报道称，苹果将其目标价从 120,000 美元下调至 100,000 美元。使其成为特斯拉 Model S 和梅赛德斯-奔驰 EQS 的直接竞争对手。

Apple 自主技术包的核心是一个代号为 Denali 的车载计算机系统。据称，该处理器的性能相当于大约四款苹果最高端 Mac 芯片的总和，并且由该公司的硅工程团队开发，即将投入生产。Apple 还打算销售其配备摄像头和激光雷达的电动汽车。Apple 的系统还有一个用于人工智能处理的基于云的组件，该组件依赖于 Amazon Web Services 进行托管。

苹果未来能够跟踪您的汽车，远程查看其摄像头，设置速度限制，甚至移动它，所有这些都来自其移动应用程序，这些都是特斯拉车主已经享受的功能。Apple 可以匹配这些能力，并且通过添加其产品线中已有的功能，仍然可以让驾驶和管理汽车变得更加轻松。比如，HomeKit 乍一看似乎没有连接到汽车，但可以将车辆充电功能集成到 Home 应用程序中，以处理车辆与电网的连接。同样，如果车辆检测到威胁或篡改，您可能会在观看 Apple TV 时显示来自 Apple Car 的摄像头警报。

据报道，Apple 预计将推出一款具有完全 5 级自动驾驶且没有方向盘或踏板的革命性新车。但事实证明，跃升至 5 级自动驾驶比制造商预期的要复杂得多，而且实现更加困难；许多车企正在将他们的努力重新集中在 3 级上。等待这项技术可能会阻止苹果公司在这十年内推出汽车。所以苹果也审时度势，调整了初代产品在自动驾驶方面的布局。Apple Car 目前的计划要求它成为一种更传统的车辆，可以在高速公路上自动驾驶。该项目应该更加现实和可实现。尽管它也限制了苹果第一款汽车的开创性。

软件方面，Siri 将成为 Apple 设计的汽车的重要功能，无论它是否是汽车的核心。令人惊讶的是，到 2022 年汽车仍然没有好的语音助手。即使在特斯拉中，语音命令也感觉很简陋。在以每小时 100 公里的速度行驶时依靠 Siri 可能不会给人很大的信心，但我们愿意打赌它比目前市场上的大多数其他选择更有效。

我们希望 Siri 可以处理所有与汽车相关的任务：摇下车窗；关闭后备箱；抬高第三排座椅；10 分钟后关闭座椅加热器，依此类推。你不应该需要使用 Siri 来做所有这些事情，但如果可以的话那就太好了。Apple 已经展示了其 CarPlay 的未来计划。在演示中，该功能扩展到信息娱乐单元之外，延伸到仪表板屏幕。它甚至取代了所有的仪表。很明显，Apple 正在为自己的车子构建独特版本的 CarPlay。然而，该公司表示，其他制造商可以采用它并满足他们的需求。

最新的报道称该车辆处于预原型阶段。可以说的是，美学一直是苹果推出新产品时的一个关键组成部分。Apple Car 必须看起来时尚且与其他汽车产品截然不同。报道称，Apple Car 可能与 Canoo 的概念车有些相似的地方。五年前，Apple Map 地图还是个笑话。今天，还不错。它当然值得自豪地展示在汽车的大屏幕上。最近，随着新的 3D 建筑和路线功能的出现，Apple 似乎在继续改进地图体验以实现更好的导航。地图甚至可以在考虑 EV 充电的情况下规划路线。

苹果不是一家汽车公司。对于自主品牌来说，建立汽车生产是出了名的困难。Apple Car 可能需要与现有制造商建立合作伙伴关系，以获得车辆平台和制造。不久前有报道称，苹果公司正在与现代和起亚就在支持起亚 EV6 和现代 Ioniq 5 的 E-GMP 平台上制造车辆进行谈判。这些谈判似乎已经破裂。最新的猜测是 Apple 可能与 FoxConn（iPhone 的制造商）或 Magna 合作。

苹果确实有电池方面的经验。路透社 2020 年的一份报告称，苹果公司正在研究一些 “下一代” 单电池设计，这将 “从根本上” 降低成本并提高现有电动汽车的续航里程。未来，电池技术也将成为苹果汽车的杀手锏。据了解，苹果汽车团队由约 1000 名员工组成，每年耗资 10 亿美元。该车的重要测试正在菲尼克斯附近的前克莱斯勒赛道进行，代表苹果公司的一家企业于 2021 年以 1.25 亿美元的价格购买了该赛道。

当然，在某个领域投入时间和精力最多的公司，就会成为该领域的王者。在公共充电和高级辅助驾驶上注入了很多心血的特斯拉就是这种情况。尽管许多头条新闻都在谈论苹果，但特斯拉仍然是一个强大的市场竞争者，因为它在此类发展中占有一席之地，未来取决于苹果公司能否追赶。

不可否认的是，苹果依然是整个交通领域最值得期待的革命者，我们期待它们的作品。