12 月 17 日，2022 年欧莱雅中国 “有意思青年” 高校公益挑战赛荣誉颁奖庆典（以下简称 “庆典”）成功举办，标志着本届 “有意思青年” 项目圆满收官。中国青少年发展基金会（以下简称 “青基会”）副秘书长张华伟、高校教师代表等嘉宾线上出席了本次庆典。庆典由两位高校 “超 Z” 代表活力持麦，到场嘉宾与学生代表围绕 “创新有意思”、“公益正能量” 与 “精英领导力” 三大核心青年赋能维度，回顾今年项目的精彩历程，分享参赛选手的成长故事，共庆校园义卖优胜团队及个人的荣誉时刻，并一起见证义卖善款的捐赠仪式。

欧莱雅北亚及中国首席企业事务与公众联动官兰珍珍分享道：“成立以来，校园义卖项目的每一个阶段都在适应不断变化的市场与青年们的需求，但我们 ‘敢想’ 的精神始终不曾改变，引导年轻人感受公益力量的初衷也不曾改变。如今，校园义卖的足迹已遍布全国 18 个城市，27 所全国高校，覆盖超过 430 万大学生。我们坚信，‘欧莱雅，为青年’ 不仅仅是一句口号，而是我们正在创造的现实。我们将秉持 ‘敢想敢做’ 的精神，以公益为纽带结交更多青年朋友，共赴美好明天。”

今年是 “有意思青年” 项目转型升级的第二年。在 “超 Z 计划” 的助力下，为青年提供赋能的 “段位训练营” 也不断升级：通过三大主题课程活跃思维、拓宽视野，为公益实践蓄能。在不久前落幕的校园义卖中，10 支 “超 Z” 战队挥洒创意、各显其能，借助 100% 真实的商业实战平台，践行公益理想。与此同时，为贯彻 “超 Z 计划” 设计理念，激励参赛学生灵活应用 “O + O（Online + Offline）” 新零售模式，通过多元维度挑战自我，本届 “有意思青年” 配套设置了全新奖项。而在庆典上，众多嘉宾与师生们共同见证了大奖颁发的荣誉时刻，包括 “销冠先锋 King”（上海外国语大学）、“创意鬼马 King”（南京大学、郑州大学）、“社交流量 King”（黑龙江大学、中央民族大学）、“校园弄潮 King”（四川大学、山东大学、南开大学）和 “公益新锐 King”（武汉大学、浙江大学）五类团队奖项，以及 4 位 “欧莱雅超 Z 新星” 的诞生。

获奖个人与高校团队合影

荣誉背后是一个个 “敢想敢做” 的青春故事。上海外国语大学是今年的折桂者，作为 “销冠先锋 King”，他们在义卖正式启动前做足准备，制定了包括 6 大传播矩阵、6 场创意活动和 2 场重磅直播在内的完备推广计划，由 “自带流量” 的核心成员前期发力，线下活动融合 MBTI（16 型人格测试）、盲盒等热门元素，线上直播与百万级 KOL 连麦互动，最终成就本届校园义卖的最高金额。“创意鬼马 King” 南京大学则制造了一场校园营销 “爆款” 大事件——“猫咪妆容”，联合校园 KOL 推出 “校猫仿妆特辑”，嵌入义卖产品宣传，实现了社交媒体流量的高效转化，释放 “超 Z” 公益能量。“社交流量 King” 黑龙江大学在今年校园义卖直播时长榜位列第一，同时也是今年唯一的大型线下校园快闪店搭建者，他们的搭建工期一度受天气影响而延误，但所有成员都怀揣着 “乐天派” 的精神，在 “状况百出” 中迎难而上，甚至录制了诙谐幽默的 vlog 作为纪念。

作为今年 “有意思青年” 的一员，来自武汉大学的张静同学对于这段校园公益旅程感触颇多：“‘有意思青年’ 的这场历练既让我看到自己身上无限的潜能，也让我更敢去想、去实践。在过去几个月里，我们在一次次挑战中突破极限，我们做公益、做直播、做传播，在此之前，我们团队没有任何直播的经验，但现在，我们已经是半个电商人了。非常感谢欧莱雅秉持着 ‘为青年’ 的初心，为我们提供了这个舞台，造就了这场青年与公益的双向奔赴。”

上海外国语大学教师代表李燕认为：“‘有意思青年’ 项目致力于赋能青年多元发展，这与高校的人才培育目标是一致的。今年，‘超 Z 计划’ 为学生提供了专业培训内容，补足了高校教育所不涉及的领域，同时也让学生有机会接触真实的商业环境，通过自身努力实现公益目标，学习正式迈入社会前的重要一课。未来，我们依然期待欧莱雅走进校园、走近青年，以创新校园公益模式启发青年不断探索自我价值。”

庆典尾声，在现场嘉宾与学生代表共同见证下，欧莱雅将本次校园义卖所得善款捐赠给中国青少年发展基金会，后续将用于资助家庭贫困的学子和校园社团公益项目，充分展现出创新校园公益模式的巨大能量。青基会副秘书长张华伟表示：“今年的 ‘超 Z 计划’ 让我们体会到了校园公益的无限可能性。合作以来，我们欣喜地看到欧莱雅 ‘有意思青年’ 项目不断进行自我迭代和形式创新，不变的是为中国青年带去实际助益的初心。我们期待继续与欧莱雅中国深化合作，拓宽公益渠道、构建创新公益生态圈，以创新力量赋能中国青年。”

欧莱雅在中国已走过 1/4 世纪的美丽之旅，今年也正值集团 “欧莱雅，为青年（L’Oréal for Youth）” 项目发布一周年，欧莱雅始终致力于赋能青年多元发展，助力青年应对全球挑战、塑造美好未来。为实现这项宏伟目标，欧莱雅中国将继续响应时代号召，在 “有意思青年” 成立 20 周年之际推动项目创新升级，加强与生态圈伙伴的合作，以与时俱进的方式陪伴青年成长，帮助他们找到时代浪潮与个人理想的交汇点，最终创造美、创造人生价值。