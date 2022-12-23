时至年末，各种工作报表、年终总结等将成为职场人士接下来的工作重点。虽然作为打工人早已习惯，但为了更好的欢度元旦，尽可能早的完成工作也是非常有必要的。这就要一款足够给力且不会在关键时刻掉链子的生产力工具助力才行，卡顿、闪退统统不要。所以一台出色的笔记本电脑便成为极为重要的工具。华为笔记本展现出了极强的交互融合、极高的操作效率、极简的传输操作，带来了全新的智慧办公新体验。对于分秒必争的职场人来说，可谓是得力助手。

年终复盘季：华为 PC智慧办公打破传统局限

众所周知，现在办公、学习基本是电子化，常常需要进行手机-平板-电脑多线程操作。然而由于所使用设备生态的割裂，不同设备间的数据传输显得尤为麻烦；微信／QQ 虽然可传文件，但二者皆为社交软件，一打开容易被聊天消息干扰忘记正事；传输过程慢且影响素材质量、应用来回切换效率低、跨设备查找文件不易等难题，给职场人带来不少困惑。打破设备孤岛，让 PC、手机、平板等设备实现超级终端互联，是华为 Matebook 笔记本的看家本领。以华为 MateBook X Pro 2022 微绒典藏版为例，需要跟其他设备协同，比如手机、平板，它就可以开启超级终端一拉即合效率倍增，与手机等设备实现 1+1>2 的办公效果，轻松破解职场年终复盘中的各种难题。

多屏协同横屏大窗口 自由变换效率更高

在处理文件资料时，我们常常会遇到多屏协同窗口大小固定，无法自由变换，无法实现窗口化管理，带来一些不必要的麻烦。而华为手机可以与华为 MateBook X Pro 协同后部分应用可以实现 “横屏大窗口”，在桌面端获得更好的手机应用体验。也就是说该功能让原本竖屏显示的手机端 App，在华为 MateBook 笔记本大屏上实现横屏观看、操作，更适桌面体验。

智慧搜索 文件秒搜索更应工作之急

日常工作中，当你找不到手机里的文件的时候，你会怎么办？是努力回想在哪个地方一点点的去找吗？还是直接放弃去找同事要新的文件？这样的方式显然不是最优选择，而且费时费力还不见得找的到。此时你只需要打开华为 MateBook X Pro 超级终端界面的智慧搜索功能，将电脑和手机连接之后打开电脑的搜索框，输入文件关键字，能够跨端快速搜索、整理手机中的文件。在手机连接状态下，即可同时在界面看到 PC 与手机的相关内容，分类清晰，一目了然，高效更省时。

超级中转站告别传统复制黏贴来回切换

当我们查阅资料或者撰写稿件时，传统单端内容整理手段过分依赖复制粘贴，应用间焦点来回切换，费时效率低下。而当我们借助华为 MateBook X Pro 搭载 “超级中转站” 功能后，便可适合在不同应用间搜集、使用资料，不需要频繁切换，一次搜集、一次搬运、一次使用，即可完成以往复杂的切换操作。

比如，长按、拖拽图文等信息进超级中转站，即可临时存储，而跨应用、跨界面时，可以直接拖出调用，并且该功能还支持跨设备存取，直接把资料从笔记本拖到手机上使用，极大提高办公和客户、同事的沟通效率。

传输大文件告别卡顿停 一秒即传输

年终复盘的过程中，少不了各种文件整理传输，在这过程中，最让人头疼的便是大文件的传输。不知你经常使用的传输大文件方式是什么？可能有的小伙伴是用数据线来传输的，那么就会存在数据线杂乱不堪的问题，且携带起来也比较麻烦。将华为 MateBook X Pro 与手机/平板通过一拉即合连接之后，不需要数据线，也不需要会员，甚至不需要网络，直接一键拖拽就能够完成传输工作，并且它的速度更是快到令人难以置信，十几个 G 的文件很快就传完了。如此迅速的传输速度都有些让人还没反应过来，文件就从手机上传到了笔记本上，省去了非常多的等待时间，让工作更加高效。

如今很多朋友要通过线上会议来处理工作，也正是因为线上会议次数频繁，遇到的问题也变得多了起来。没有充足的时间整理个人形象导致视频开会时不够美观专业、距离稍远就听不清说话内容、开会时间过长记不住会议的重点…… 解决这些痛点的最好办法就是使用华为 MateBook X Pro 这样的线上会议利器，把真正高效的会议体验加入到工作当中，通过 AI 慧眼、AI 音效两大功能特性，让远程会议也仿佛面对面交流。

线上智慧会议 让年线上汇报如面对面交流

通过 AI 慧眼能够解决远程会议时诸多的视觉难题。周围环境杂乱、眼神空洞不在状态、开视频会议前来不及整理个人形象，都不算什么难题。首先通过虚拟背景模式，不论用户身处何地，选择系统自带背景或者自行上传背景图，替换杂乱或涉及隐私的背景。不仅可以很好的保护个人隐私，还也可以呈现出更专业和具氛围感的会议空间。

除了视觉方面的加强，声音同样非常重要，很多时候影响会议质量和效率的因素就是因为听不清。AI 音效带来的纯净人声模式，可以在通话时有效降低嘈杂的环境音，把人声准确的进行提取，就算距离笔记本有五米的距离，都可以准确进行拾音，确保语音传递的清晰，很适用在多人会议场景，不用把笔记本推来推去同样可以确保参会人的声音效果。

全新华为 MateBook X Pro 还有 “AI 纪要” 功能。视频开会时经常会遇到会议记录问题，一些工作繁忙的朋友每天大会小会频繁，如果不做好会议记录，经常会记混或者漏记，导致工作出错。线上开会时可以通过 AI 纪要可以把会议语音按照不同人物发言进行文字转换，老板、主管、员工的发言不会混在一起，这样非常方便会后整理重点信息，堪称个人智能小秘书。

年终复盘推荐华为 MateBook X Pro 2022 微绒典藏版

或许是职场的新精英，或已是公司的 “挑大梁” 老鸟，但面对即将到来的职场年终复盘季，总会渴望更高效更完美的完成任务，此时一款办公效率够高的笔记本必不可少。而华为 PC 凭借非常方便的超级终端功能，还有商务精英特别喜欢的智慧会议等等功能，一定会让你的办公效率大大提升。快尝试超级终端一拉即合让年终复盘效率倍增吧！

当下感恩回馈季已经开启，华为 PC 准备了众多热销机型的惊喜特惠，小巧新品、商务伴侣、大屏爆品应有尽有，相信您一定会有所收获：旗舰 MateBook X Pro 限时最高优惠 1000 元，8799 元起；优选 MateBook 14s 限时最高优惠 300 元，6599 元起；MateBook 16s 的高能 i9 款限时最高优惠 500 元，新鲜上市的 MateBook 14 1TB 新配置 6199 元起，MateStation X 2023 限时优惠 500 元，尝鲜好价，令人心动。还有一直以来广受欢迎的 MateBook D 15 本次也开启最高 800 元惊喜促销，不容错过。除了个人办公，华为 PC 还有适合全家人共享的打印机产品，华为 PixLab V1 优雅白色 1349 元起，一碰打印超简单。有需求的小伙伴可以关注一下。