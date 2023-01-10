“春运”已经开始，团聚时刻即将到来。时光会在照片上留下斑驳的痕迹，合合信息旗下扫描全能王上线并优化的“照片高清修复”功能，可用AI技术让美好记忆“昨日重现”。

此前，专业的图像处理软件是照片修复的首选，但操作过程较为复杂且专业性要求较高。使用者需要手动寻找老照片中破损的斑点来进行点对点处理。在刻画头发、轮廓线等边缘细节时，不仅需要切换多组滤镜、图层来对照片折痕、残损的地方进行模糊和衔接，还要调用“图章”、“钢笔”等软件内操作工具，整个过程对于广大群众来说较为复杂，操作门槛较高。

智能图像处理产品让老照片的高清修复成为了触手可及的“亲民”功能。使用扫描全能王将老照片拍照上传，一张图片不到3秒即可完成修复。

智能图像处理技术书写“彩色回忆”

传统的修复软件普遍存在修复精度低、人脸细节丢失、处理时间长、色调不自然等问题。合合信息智能图像处理技术在对老照片破损、划痕、折痕之处进行修复的基础上，可对照片中的室内外环境细节及颜色进行还原。

照片修复需要经过智能“染色”工序。原始照片可被分为两种，一种是原本为黑白照片的，需要重新上色；另一种是存在褪色、色偏状况的彩色照片，要进行颜色矫正。合合信息通过分类的神经网络训练，用AI算法对照片区域的上色需求进行研判，“推理”出贴合现实的填充色。

扫描全能王对黑白照片进行彩色修复，保留光源、真实肤色细节（用户授权发布）

人像修复，有“美颜”也有细节

受限于拍摄技术和摄影器材，涉及人物肖像的老照片往往存在模糊、失焦、压缩等低画质问题。高精度修复的第一步，是对生物面部要素的精准识别。智能图像处理技术可对人脸区域进行识别，准确定位五官区域和皮肤区域，去除五官区域和皮肤区域中存在的多种退化状况，在保留人像身份特征的基础上增加面部细节。

扫描全能王对人像旧照片进行面部修复（用户授权发布）

“人像照片的修复实质上也是‘美颜’的过程，我们需要用AI从整张人脸中把五官和皮肤区域区分出来，因为皮肤需要美白等特殊处理，但套用在五官上，可能会使之损失部分细节特征。”合合信息相关技术人员表示，与传统的人脸修复技术相比，合合信息智能图像处理因为对人脸细节的细致保存，使得修复效果真实、自然。在修复过程中，通过采用深度神经网络技术，整体修复速度快、效率更高，效果更好。

目前，已有近百万用户使用过扫描全能王“照片高清修复”功能。有人第一次在照片中看清已逝亲人的面孔，也有人通过照片，重温了成长过程中独特的家庭回忆。一位网名为“我是一个保安”的网友提到，自己用这项功能修复了一张最喜欢的全家福。“那时候爸爸和妈妈都还很年轻，而我也还只是个无忧无虑的小朋友。”