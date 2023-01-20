1月20日，瑞声科技旗下RichTap®触觉反馈方案与《帕斯卡契约》合作，首次在魂like手游上推出了全新的交互维度：振动反馈。双方联合调校了一系列全新振感体验，6 大角色拥有了与角色属性及技能高度契合的振感特效。除此之外，数十个常规场景和 Boss 场景也拥有了超级惊艳的触感效果，定制的振动效果超过了190种。无论是动作特效的适配性，还是场景元素的拟真感，其打造出来的游戏临场感，让体验过的玩家直呼肾上腺素飙升。其中，由于一加11独家首发搭载了 AAC 瑞声科技全新安卓最大仿生振感马达以及 RichTap®3.0 方案，《帕斯卡契约》也跟一加进行深度定制，玩家更可以在一些特定场景当中感受到专属的混和多层次振动体验。

振动反馈功能从游戏首页的右下角设置入口开启，操作-虚拟摇杆设置下新增设置选项：振动

游戏画质直接决定了进入游戏后画面是否清晰，帧率设置决定了玩家用泰伦斯释放技能是否流畅。《帕斯卡契约》一直都十分重视游戏的高端品质，无论是画面还是音效都精心打磨，TapTap平台的产品评分长期保持在9分以上。《帕斯卡契约》在移动端力求实现“主机级”的游戏体验，在移动设备上真正实现了大规模的3D无缝关卡。在打造3D关卡的纵深感、立体空间的丰富度以及探索的乐趣的同时，还保证了流畅游戏体验。此次更新的振动反馈功能直接给游戏玩家增加了全新的体验维度，让泰伦斯挥舞“大宝剑”的感觉更加真实，诺伍德这样的“重量级选手”每一下“抡棺材”都有更真实的触觉反馈，媲美用手柄和电脑玩《帕斯卡契约》的沉浸体验。

除了游戏内容的效果设计，RichTap还测试并适配了市面上的主流智能手机，iPhone和安卓旗舰手机都可以打开振动反馈按钮，旗舰智能手机可以完美支持RichTap®高端触觉软硬件技术”。而搭载了仿生振感马达的一加11，不仅硬件性能全面领先，此次三方还进行了深度定制，提供完整的独家游戏触控体验：一加11玩家打开设置按钮后，会收到“您的设备一加11已独家完美支持AAC旗下RichTap®高端触觉软硬件技术”的明确提示，玩家更可以在一些特定场景当中感受到专属的混和多层次振动体验。

瑞声科技旗下RichTap®触觉反馈方案与行业合作伙伴共同致力于培育和扩展触感生态，近期，莉莉丝Farlight 84也正式加入振感生态：Farlight 84与瑞声科技RichTap®团队合作首次上线振动功能，通过搭载RichTap®触感解决方案赋予游戏高品质振动效果，为玩家带来突破二维感官的游戏体验。游戏中设置了Low、 Medium、High三档的振动调节，打开之后Farlight 84玩家可以在视觉与听觉以外，通触觉感受到开枪的后坐力与操控感，连续射击的节奏感与打击感，还有电磁武器滋滋的电流感，不仅进一步强化了游戏操作的真实感，还获得了更立体的沉浸游戏战斗体验。