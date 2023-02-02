近日，海外权威商业媒体INSIDER的一篇报道影射出运动服饰行业受经济下行影响所引发的一系列新局面。

在美国投行Cowen近日发布的一份调查报告中显示：在2500位美国消费者里，有19%的消费者更偏好斯凯奇作为他们的日常生活用鞋，这一比例仅次于耐克（24%），位居第二，阿迪达斯紧随其后，在受访者中排名第三。Cowen表示在通货膨胀压力下，运动品牌斯凯奇正在成为年收入超10万美金富裕消费者的新宠，成为仅次于耐克的第二大休闲鞋品牌。

美国人最喜爱的休闲鞋榜中，消费者对高性价比的产品偏好愈加明显。经济学家菲利浦·科特勒口中的“世界上没有降价两分钱抵消不了的品牌忠诚”正是当下的实际情况。

在诸多不确定性下，各大运动消费品牌的销售战报及财报，调节着市场情绪，韧性增长的中国市场成为重中之重。

国际运动巨头耐克率先传导复苏信号。历经两年市场波动，耐克2023财年二季度（2022年9月1日至11月30日）在华业绩及库存压力均恢复，后续将加大对中国的投资，Z世代投入，重点发力数字化转型。

同样在2023年迎来中国市场开门红的还有斯凯奇。春节期间，线下整体销售额同比去年增长12%，客流量恢复至22年春节同期水平；在渠道端上，新兴市场门店增长迅速，对比去年同期增长122%，成人、儿童奥莱渠道同比去年均增长势头良好。纵观整个一月，线下销售额创历史新高，同比增长达10%。

除国际品牌抢跑新年，国内品牌也在持续蓄力。国内运动品牌代表安踏集团开始加快DTC等战略布局调整速度，进行内部高层重组，从内部管理开始响应新年新变化，推进“全球化”目标达成。

根据浦银国际研究2022年下半年发布的关于滔搏(6110.HK)评级报告中指出，斯凯奇占比提高驱动收入增长，Nike业绩反弹有望推动估值回升，改善市场情绪。

尽管环境及未来仍充满不确定性，行业局势多变，但各方的积极信号，向我们传达出市场复苏的可能，静候市场重振的佳音。